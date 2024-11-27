Boucheron傳頌美好 海潮聲打造時空膠囊

Boucheron「Quatre 5D Memory」創新膠囊戒指。圖／Boucheron提供

稀有的寶石當然值得珍藏，但所謂的珠寶更有超越時光的美好、驚艷。法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）近日發表了2024年度創新膠囊系列：「Quatre 5D Memory」，以及孔雀羽毛（Plume de Paon）與寵貓（Wladimir）新品，借助先進科技技術以及柔美的動物和羽毛意象，傳頌關於美好的恆常記憶。

聯手龐畢度IRCAM 海潮聲存進戒指

從2020年起，Boucheron在品牌總裁Hélène Poulit-Duquesne與創意總監Claire Choisne的合作下，陸續分別運用牛仔丹寧、全息鍍層、使用廢料重新再製的Cofalit®，甚至是輕量化的鋁，連年突破想像中珠寶的風格版圖。2024年，創意總監Claire Choisne再度從水得到靈感，Boucheron與法國龐畢度聲響與音樂研究統合中心IRCAM合作，透過創新的「光儲存技術」（5D Memory）儲存數位資料，將海潮聲轉化為龐畢度IRCAM創作的音訊，最後寫入Quatre戒指Clou de Paris圖案之一的中心內部。

Boucheron創意總監Claire Choisne表示，透過這枚概念性戒指，她嘗試保存和水相關的記憶長達數十億年，因為大西洋岸的海潮聲在其童年記憶中扮演著重要角色；而之所以選擇Quatre系列原因之一也來自於該設計今年正滿20周年，同時本系列限量2枚戒指僅為概念，並不針對公眾販售。

寵貓、孔雀羽毛系列 新品閃耀討喜

雖然Boucheron的創新膠囊系列並不針對公眾販售，但孔雀羽毛（Plume de Paon）與寵貓（Wladimir）兩個系列卻都帶來了閃耀新品。其中以世家寵貓Wladimir為靈感的新品不僅再度展現貓咪柔軟的毛髮、閃耀雙眼，本次Boucheron再選用大克拉數的綠碧璽和紅碧璽，像是將貓兒的嬌寵相伴隨身，其中一條高級珠寶系列Wladimir貓咪項鍊有著華麗的流蘇墜鍊，並以粉色石英捕捉貓咪粉嫩矜貴的鼻子，十足靈動討喜。