Bottega Veneta 用香氛環遊世界

Bottega Veneta推出五款香氛系列已正式上市。(圖／摘自Bottega Veneta網站)

不規則、不自然，卻又富含有機的趣味，常是義大利 設計的工藝DNA 。Bottega Veneta推出五款香氛系列，以過往威尼斯連結東西貿易的歷史為基礎，將法國、巴西 、西班牙、馬達加斯加等國家的記憶化為嗅覺，激發情感與想像。

「暖光」（Colpo di Sole）結合了法國歐白芷（Angelica）與摩洛哥橙花精粹，「海洋」（Acqua Sale）使用了西班牙的木質勞丹脂精萃與馬其頓杜松油，更延伸出西班牙過往海權帝國的聯想；巴西粉紅胡椒與索馬利亞的沒藥（myrrh）成為「永恆」（Alchemie）的奢華感受。

此外，「跟我走」（Come with Me）與「夜幕」（Déjà Minuit）則是各自使用了義大利佛手柑、法國鳶尾花精油、馬達加斯加天竺葵，以及瓜地馬拉的小荳蔻，宛如透過香氣感受、踏查世界。