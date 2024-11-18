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鹹甜小點心 一口驚艷

作者/蔡招娣 出版/福報文化

煎食追

料理示範：滕淑君

食材

竹筍1小支

乾蘿蔔絲500g

香菇4朵

粽葉2片

糯米粉150g

蓬萊米粉50g

細砂糖20g

滾水150g

沙拉油25g

調味料

醬油膏1.5大匙

糖1大匙

胡椒粉1/4小匙

香油少許

【糯米糰配色材料】

紅麴粉、抹茶粉、薑黃粉、竹炭粉

作法．

1 香菇及蘿蔔絲泡水後，將香菇及筍子切細絲備用。油在鍋中燒熱，放入香菇、蘿蔔絲和筍絲拌炒，再依序加入

調味料炒香後，加少許水拌炒至收乾，起鍋放涼備用。

2 將外皮主要材料：糯米粉、蓬萊米粉、細砂糖，混合後加入滾燙水拌勻，再加入沙拉油揉成糰並分為6份，可依

個人喜歡的顏色，將配色材料揉入麵糰中。

3 取 作法2 的一份米皮，包入內餡後收口捏緊，再搓成圓球稍微壓扁，放入抹少許沙拉油的平底鍋，以小火煎至兩面金黃熟透，即可盛入盤中。

4 將新鮮竹葉洗淨晾乾，每葉對剪成2片作為盛食時使用的包材。

五彩茶香炸物

料理示範：林寶秀

食材

新鮮茶葉100g

鮮香菇7朵

彩椒1顆

蓮藕1節

紫地瓜1條

酥炸粉200g

水350c.c.

鹽和黑胡椒各1小匙

油酌量

作法

1 茶葉、鮮香菇洗淨瀝乾，彩椒切1公分條狀，蓮藕及紫地瓜切約0.5公分厚片；將酥炸粉、鹽、黑胡椒和水拌勻，製成麵糊裹粉備用。

2 用中火將油燒熱（約160℃~170℃），依序將紫地瓜、蓮藕、鮮香菇、彩椒、茶葉均勻裹粉後放入鍋中油炸，待裹粉定型後再翻動。

3 食材中，除了地瓜可用竹筷戳試鬆軟度，其他表面呈金黃酥脆即可撈起盛盤（起鍋前可以轉大火約10秒鐘，讓多餘的油逼出）。

溫馨小叮嚀

食材入炸鍋前，記得先用濾網將前一次炸物留下的渣漬撈起，讓炸油保持乾淨，才能保持炸物美觀。

瓠瓜捲

料理示範：林寶秀

食材

瓠瓜半顆

青花菜1顆

彩椒1顆

鴻禧菇半包

玉米筍1包

薑片2片

黃芥末醬1大匙

沙拉醬2大匙

味醂少許

【醬汁】

黃芥末醬、沙拉醬和幾滴味醂拌勻。味醂不能放太多以免醬汁太稀 。

作法

1 瓠瓜去皮，用刨刀削成15公分條片狀、玉米筍洗淨、青花菜切成小朵、彩椒切條狀、鴻禧菇剝小朵備用。

2 鍋中水燒滾後加入1小匙鹽巴，依序分別將瓠瓜、玉米筍、青花菜、彩椒燙約1分鐘撈起，最後加入薑片再放入鴻禧菇燙1分鐘。所有食材撈起後平舖盤中放涼。

3 瓠瓜片上放青花菜、彩椒、玉米筍和鴻禧菇後，捲成花朵狀置入盤中，依個人喜好佐以調好的 醬汁 食用。

芝麻奶酪

食材

黑芝麻粉30g

鮮奶300g

鮮奶油300g

糖25g

吉利T粉10g

作法

1 先把糖和吉利T粉充分攪拌均勻。

2 將鮮奶和鮮奶油放入鍋中小火加熱（不要超過80℃，易起泡），再慢慢倒入 作法1 ，邊煮邊攪拌，直到糖與吉利T粉充分溶化，即可熄火。

3 將黑芝麻粉倒入作法2 中攪拌均勻後裝入容器，放置冰箱冷藏約3小時後即可食用。

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