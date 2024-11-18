鹹甜小點心 一口驚艷
煎食追
料理示範：滕淑君
食材
竹筍1小支
乾蘿蔔絲500g
香菇4朵
粽葉2片
糯米粉150g
蓬萊米粉50g
細砂糖20g
滾水150g
沙拉油25g
調味料
醬油膏1.5大匙
糖1大匙
胡椒粉1/4小匙
香油少許
【糯米糰配色材料】
紅麴粉、抹茶粉、薑黃粉、竹炭粉
作法．
1 香菇及蘿蔔絲泡水後，將香菇及筍子切細絲備用。油在鍋中燒熱，放入香菇、蘿蔔絲和筍絲拌炒，再依序加入
調味料炒香後，加少許水拌炒至收乾，起鍋放涼備用。
2 將外皮主要材料：糯米粉、蓬萊米粉、細砂糖，混合後加入滾燙水拌勻，再加入沙拉油揉成糰並分為6份，可依
個人喜歡的顏色，將配色材料揉入麵糰中。
3 取 作法2 的一份米皮，包入內餡後收口捏緊，再搓成圓球稍微壓扁，放入抹少許沙拉油的平底鍋，以小火煎至兩面金黃熟透，即可盛入盤中。
4 將新鮮竹葉洗淨晾乾，每葉對剪成2片作為盛食時使用的包材。
五彩茶香炸物
料理示範：林寶秀
食材
新鮮茶葉100g
鮮香菇7朵
彩椒1顆
蓮藕1節
紫地瓜1條
酥炸粉200g
水350c.c.
鹽和黑胡椒各1小匙
油酌量
作法
1 茶葉、鮮香菇洗淨瀝乾，彩椒切1公分條狀，蓮藕及紫地瓜切約0.5公分厚片；將酥炸粉、鹽、黑胡椒和水拌勻，製成麵糊裹粉備用。
2 用中火將油燒熱（約160℃~170℃），依序將紫地瓜、蓮藕、鮮香菇、彩椒、茶葉均勻裹粉後放入鍋中油炸，待裹粉定型後再翻動。
3 食材中，除了地瓜可用竹筷戳試鬆軟度，其他表面呈金黃酥脆即可撈起盛盤（起鍋前可以轉大火約10秒鐘，讓多餘的油逼出）。
溫馨小叮嚀
食材入炸鍋前，記得先用濾網將前一次炸物留下的渣漬撈起，讓炸油保持乾淨，才能保持炸物美觀。
瓠瓜捲
料理示範：林寶秀
食材
瓠瓜半顆
青花菜1顆
彩椒1顆
鴻禧菇半包
玉米筍1包
薑片2片
黃芥末醬1大匙
沙拉醬2大匙
味醂少許
【醬汁】
黃芥末醬、沙拉醬和幾滴味醂拌勻。味醂不能放太多以免醬汁太稀 。
作法
1 瓠瓜去皮，用刨刀削成15公分條片狀、玉米筍洗淨、青花菜切成小朵、彩椒切條狀、鴻禧菇剝小朵備用。
2 鍋中水燒滾後加入1小匙鹽巴，依序分別將瓠瓜、玉米筍、青花菜、彩椒燙約1分鐘撈起，最後加入薑片再放入鴻禧菇燙1分鐘。所有食材撈起後平舖盤中放涼。
3 瓠瓜片上放青花菜、彩椒、玉米筍和鴻禧菇後，捲成花朵狀置入盤中，依個人喜好佐以調好的 醬汁 食用。
芝麻奶酪
食材
黑芝麻粉30g
鮮奶300g
鮮奶油300g
糖25g
吉利T粉10g
作法
1 先把糖和吉利T粉充分攪拌均勻。
2 將鮮奶和鮮奶油放入鍋中小火加熱（不要超過80℃，易起泡），再慢慢倒入 作法1 ，邊煮邊攪拌，直到糖與吉利T粉充分溶化，即可熄火。
3 將黑芝麻粉倒入作法2 中攪拌均勻後裝入容器，放置冰箱冷藏約3小時後即可食用。
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