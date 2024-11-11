我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：米勒將出任川普白宮主管政策的副幕僚長

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

英倫榮光Burberry 傳將被義品牌、羽絨服之王Moncler收購

編譯季晶晶／即時報導
英時尚品牌Burberry傳將被總部在米蘭的Moncler收購。（路透 ）
英時尚品牌Burberry傳將被總部在米蘭的Moncler收購。（路透 ）

以獨特格紋風行全球、凱特摩斯（Kate Moss）和卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）等超模都代言過的奢侈品牌Burberry，傳出將遭總部在義大利米蘭的Moncler收購，後者以精品羽絨外套出名。如果消息屬實，代表英倫榮光的本土品牌落入外資手中，對英國時尚業而言是一大打擊。

英媒報導，Burberry的倫敦旗艦店員工據傳已被告知收購消息。時尚業網站Miss Tweed兩周前將Moncler列為潛在買家，但買賣雙方口風甚緊，目前並不知道Moncler的出價細節，Burberry的前途也還不明朗。

1856年創立的Burberry有將近170年歷史，它的風衣起售價高達1890英鎊（約2440美元），但銷售成績達遠不如1952年才創立的Moncler，這家米蘭公司最初是睡袋製造商，它的羽絨外套現在深受滑雪和登山客喜愛。

奢侈品集團LVMH在9月剛買下Moncler擁有者Double R的10%股份，引發外界揣測，LVMH的法國億萬富豪老闆阿諾特（Bernard Arnault）是Burberry遭收購的幕後推手。

該品牌服裝在收購後預計仍將由約克郡Keighley的工廠製造。

Burberry預定14日發布財報，新老闆Joshua Schulman屆時是否回應上述傳言，還有待觀察。

義大利 凱特

上一則

11月11日星座運勢 雙子防失言慎投資 雙魚工作如魚得水

下一則

賓州長木花園2.5億擴建工程 11/22起驚艷亮相

延伸閱讀

亞城榮光會慶榮民節 為Eva Aiken慶祝92歲生日

亞城榮光會慶榮民節 為Eva Aiken慶祝92歲生日
重返米蘭

重返米蘭
中國消費降級、打擊炫富文化 LVMH銷售額持續下滑

中國消費降級、打擊炫富文化 LVMH銷售額持續下滑
LVMH集團上季銷售意外下滑 精品市場冷颼颼

LVMH集團上季銷售意外下滑 精品市場冷颼颼

熱門新聞

花椰菜用微波加入，比水煮更方便還能保留營養。（取材自unsplash.com＠Reinaldo）

水煮容易營養流失 花椰菜這樣加熱「更方便美味」

2024-11-07 21:20
三大生肖運勢越來越好，事業順利。（取材自pexels.com@Buro Millennial）

3生肖年底前有橫財 屬龍意外晉升 他得親友支持幫助

2024-11-09 23:55
克里斯伊凡在「美國隊長」中展露壯碩體格。（取材自IMDb）

「美國隊長」爆斷崖式崩壞？高顏值全球愛 現在變阿宅

2024-11-07 00:30
曾在麥當勞擔任廚師的男子在網路上解密為什麼麥當勞不全天候販售薯餅和早餐。(路透)

麥當勞的早餐和薯餅為什麼不全天候供應？前員工解密

2024-11-06 20:05
四生肖下月運勢好。（取材自pexels.com@Helena Lopes）

4生肖11月從容迎好運 屬鼠低調抓住投資好運、他靠朋友得財富

2024-11-04 22:50
四星座低調不張揚默默賺大錢。（取材自pexels.com@Moose Photos）

4星座低調致富 金牛淡定賺大錢、他為家人拚搏

2024-11-08 22:40

超人氣

更多 >
在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應
華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪

華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪
拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權

拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權
還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統

還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統
川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大

川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大