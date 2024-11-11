英倫榮光Burberry 傳將被義品牌、羽絨服之王Moncler收購

英時尚品牌Burberry傳將被總部在米蘭的Moncler收購。（路透 ）

以獨特格紋風行全球、凱特 摩斯（Kate Moss）和卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）等超模都代言過的奢侈品牌Burberry，傳出將遭總部在義大利 米蘭的Moncler收購，後者以精品羽絨外套出名。如果消息屬實，代表英倫榮光的本土品牌落入外資手中，對英國時尚業而言是一大打擊。

英媒報導，Burberry的倫敦旗艦店員工據傳已被告知收購消息。時尚業網站Miss Tweed兩周前將Moncler列為潛在買家，但買賣雙方口風甚緊，目前並不知道Moncler的出價細節，Burberry的前途也還不明朗。

1856年創立的Burberry有將近170年歷史，它的風衣起售價高達1890英鎊（約2440美元），但銷售成績達遠不如1952年才創立的Moncler，這家米蘭公司最初是睡袋製造商，它的羽絨外套現在深受滑雪和登山客喜愛。

奢侈品集團LVMH在9月剛買下Moncler擁有者Double R的10%股份，引發外界揣測，LVMH的法國億萬富豪老闆阿諾特（Bernard Arnault）是Burberry遭收購的幕後推手。

該品牌服裝在收購後預計仍將由約克郡Keighley的工廠製造。

Burberry預定14日發布財報，新老闆Joshua Schulman屆時是否回應上述傳言，還有待觀察。