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比請真人便宜多了 服飾品牌Mango開始採用AI模特兒

編譯黃淑玲／綜合31日電
西班牙快時尚品牌Mango，營運全力擁抱人工智慧（AI）。（路透）
西班牙快時尚品牌Mango，營運全力擁抱人工智慧（AI）。（路透）

人工智慧AI）可能取代的工作，恐怕要加上時尚模特兒這一行。西班牙快時尚品牌Mango為了加速推出廣告活動，正在增加使用AI生成的模特兒，省掉一部分真人模特兒的聘用。當然，AI模特兒所穿的服飾可以真的在門市買得到。

Mango的主要競爭者包括也是西班牙企業印地紡（Inditex）的Zara、瑞典的H&M。這幾家快時尚服飾迅速推進時尚趨勢，製造商品以平價販售。為了加快速度，Mango決定在公司營運的各個不同環節裡，使用AI。

Mango執行長魯伊茲（Toni Ruiz）說，使用AI模特兒可以加快廣告內容的生產。

今年7月，Mango首個由AI生成的廣告活動，推銷針對少女的限定版服裝，10月最新的AI模特兒廣告，同樣聚焦少女服飾。Mango計畫把AI模特兒的使用擴及到女士與男士服裝系列，但還沒做最後決定。

彭博資訊指出，AI正在改變2.5兆美元的模特兒市場。Mango跟進牛仔褲品牌Levi Strauss、精品路易威登（LV）、運動品牌Nike採用AI模特兒。財務上的優點顯而易見，AI模特兒的成本基本上只有真人價錢的很小比率。

Mango不只在廣告模特兒上用AI，服裝產品設計，布料的靈感等也借助AI。魯伊茲表示，機器人現在已經可以創造出符合Mango設計美學的服裝。

AI 瑞典 人工智慧

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