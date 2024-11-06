Bottega Veneta 全新Liberta包輕快手持曬自由

Liberta包款可手提、可肩背的自由形式，呼應包款命名的風格精神。圖／Bottega Veneta提供

自由的滋味看似平淡，卻是需要爭取、奮鬥、掙扎後才能感受到的珍貴甜美。義大利 時尚品牌Bottega Veneta推出2024秋冬全新包款Liberta，譯作中文則是自由、解放之意。包款並以略帶空氣感的輕盈與特殊黃銅勾釦，帶來流動、自由的冬日時尚。

Liberta包款的設計原型出自Bottega Veneta資料庫中一只1970年代的作品，包款採用慢速鞣製工法，進而呈現皮革的柔軟、生命力。同時包身整體結構少見地「放下」品牌經典的Intrecciato編織工藝，改用紐西蘭的絲滑小牛皮為材質，內部則以小牛皮與麂皮為襯裡。

包款的開闔之處更是玩味所在：只要將Intrecciato皮繩輕鬆「勾」上U字型的黃銅五金勾釦，便能扣緊上蓋，此時且將包款背帶藏起、Liberta便能瞬間成為一只輕快的手拿包，而解放皮繩背帶時，包款亦可用作單肩或斜肩背取造型。

該系列首先推出小型款與中型款，並帶來深棕色、酒紅色、灰色與黑色，先前秋冬大秀的runway上更有一只運用蟒蛇皮紋的Liberta款式，野性、自由、不羈，正是Liberta將在2024秋冬掀起的全新浪潮。