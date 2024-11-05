我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國總統大選第一張選票開出 賀錦麗、川普3：3平手

華男行刑式開槍「老實人」怒殺「水性楊花」妻？

2025春夏米蘭時裝周/APUJAN詹朴致敬 愛麗絲夢遊仙境

記者孫曼／專題報導 圖／APUJAN提供
APUJAN為倫敦時裝周唯一官方日程走秀項目的台灣設計師品牌。
APUJAN為倫敦時裝周唯一官方日程走秀項目的台灣設計師品牌。

倫敦時裝周今年40周年，唯一官方日程走秀項目的台灣設計師詹朴的品牌APUJAN日前假8 Northumberland Avenue發表2025春夏系列，是品牌連續參與的第23季倫敦時裝周，共30套服裝環繞主題「那些鏡子、鑰匙與說好的藥水」（Mirror, Keys and Drink Me），致敬奇幻文學經典《愛麗絲夢遊仙境》。

「那些鏡子、鑰匙與說好的藥水」系列主題，旨在透過奇幻、文學與現代社會的模糊界限，探索虛擬與真實的交錯。「在這個數位與現實逐漸模糊的時代，我們就像喝了愛麗絲的藥水，無法分辨自己的大小、物體的尺寸，彷彿迷失於一個失去比例的奇幻世界。」品牌創意總監詹朴解說。

服裝的基本元素延續品牌一貫多變的針織技法與緹花技藝，運用不同的布料設計，混合東西方的復古與未來風格，呈現傳統服飾細節與現代剪裁的巧妙結合。細節則融入《愛麗絲夢遊仙境》的迷宮、兔子、撲克牌花色、鑰匙、鏡子與西洋棋等元素，透過巨型口袋、大蝴蝶結與比例過大的襯衫和帽子，營造失去尺寸感的奇幻世界；巨大的秀場道具如毛線球、鉛筆、鈕扣、撲克牌、西洋棋，加深魔幻與超現實的氛圍；帽客、高校生、大西洋棋兵士等奇幻角色也融入服裝細節中，和APUJAN的吉祥物MOON貓娃娃一起走秀。

靈感時常取材自文學的APUJAN，本季持續結合文學主題，並將台灣相關元素帶上伸展台：台灣作家陳德政的台北文學獎得獎作品《神在的地方：一個與雪同行的夏天》轉化為大型書頁斗篷，黑嘉嘉圍棋教室推薦圍棋對弈名局的棋譜則成為服裝布料，與西洋棋遙相呼應；模特則於伸展台上攜帶美國台裔作家游朝凱的作品《時光機修復師的生存對策》與朝井真果的作品《植物學家》。男裝的黑色系的印花領結，上面隱約的59線條是APUJAN首次擔任視覺總監、為第59屆金鐘獎打造的周邊視覺設計之一。

融合電子鬧鈴、AI 獨白、玩具音效、失真鋼琴的拼貼秀場音樂，是音樂製作人日京江羽人重新採樣翻玩與莫子儀、黃裕翔共同創作的《夢遊的人》（Dennis in Wonderland 2022），搭配時髦又迷幻的節奏，同時致敬平克佛洛依德（Pink Floyd）。品牌好友樂天女孩嘎琳、演員郭書瑤皆特地出席看秀。

靈感源自於《愛麗絲夢遊仙境》。
靈感源自於《愛麗絲夢遊仙境》。
巨型配件營造失去尺寸感的奇幻感。
巨型配件營造失去尺寸感的奇幻感。
西洋棋融入服飾。
西洋棋融入服飾。
黑嘉嘉圍棋教室推薦圍棋對弈名局的棋譜印製於布料上。
黑嘉嘉圍棋教室推薦圍棋對弈名局的棋譜印製於布料上。

AI

上一則

NBA／史上第4貴球衣 喬丹1996-97賽季戰袍468萬售出

下一則

拆解iPhone 16發現零組件成本增6% 晶片、相機最花錢

延伸閱讀

南方的老靈魂

南方的老靈魂
作家周平之告別式 文壇好友追悼哀思

作家周平之告別式 文壇好友追悼哀思
華文女作家協會慶8周年 中醫藥節展才藝

華文女作家協會慶8周年 中醫藥節展才藝
西洋棋輸了還打人 亞裔少年選手被控襲擊罪、逐出錦標賽

西洋棋輸了還打人 亞裔少年選手被控襲擊罪、逐出錦標賽

熱門新聞

有20年經驗的主廚分享她建議和不建議在好市多購買的牛排部位。(新華社)

好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你

2024-11-02 19:35
四生肖最愛笑又樂觀，日子過得很順遂。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

4生肖愛笑「日子愈來愈好」 屬兔心態正向能招財、他最得貴人支持

2024-11-01 00:45
三生肖年底橫財運爆發。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@MART PRODUCTION）

年底準備分紅 3生肖爽領橫財中大獎

2024-10-28 19:35
網友分享好市多人潮少的時間點，避免久候結帳。結帳示意圖。(美聯社)

去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊

2024-10-30 19:40
四星座即將鹹魚翻身。（取材自pexels.com@ Tetyana Kovyrina）

4星座鹹魚翻身 牡羊迎事業轉機、他得到財富機運

2024-11-03 00:25
四生肖未來三年都很好運。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Arina Krasnikova）

4生肖連三年迎好運 屬豬創業順遂、他們桃花朵朵開

2024-10-28 00:15

超人氣

更多 >
好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過

好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過
美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程
省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜

省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜
亞馬遜年底起將停止這項受歡迎服務 消費者火大了

亞馬遜年底起將停止這項受歡迎服務 消費者火大了
前任白宮資深顧問班農：川普當選機率接近百分之百

前任白宮資深顧問班農：川普當選機率接近百分之百