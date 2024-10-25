王室訂製37克拉卡地亞祖母綠 暌違55年現身佳士得日內瓦珠寶拍賣

「Aga Khan Emerald Brooch」祖母綠胸針，低估價520萬瑞郎(約600萬美元)起。(圖／佳士得提供)

佳士得（Christie's）將於11月12日舉槌的日內瓦瑰麗珠寶現場拍賣 ，呈獻一枚暌違拍場55年的傳奇祖母綠胸針：「Aga Khan Emerald Brooch」。這為37克拉的哥倫比亞祖母綠胸針出自出名媛Nina Dyer舊藏，由卡地亞鑲嵌製作。同場拍賣也將推出一系列來自Sassoon家族的珍藏珠寶，其中四件都是卡地亞倫敦的傑作。

「Aga Khan Emerald Brooch」祖母綠胸針曾於名媛Nina Dyer逝世後於1969年在佳士得於日內瓦舉辦的首場珠寶拍賣上，以7萬5000美元得價格拍出，可以說是佳士得日內瓦珠寶拍賣歡慶55周年之際最大的亮點。這件可作為吊墜配戴的胸針，最初是由印度 王子Prince Aga Khan於1960年向巴黎卡地亞訂製並贈與其妻Nina Dyer；她曾在諸多重要場合上配戴王子贈與她的珠寶亮相，這件37克拉哥倫比亞祖母綠胸針就是其中一件。

裝飾藝術風哥倫比亞祖母綠鑽石胸針，倫敦卡地亞訂製，約1930年代，低估價13萬瑞郎(約15萬美元)起。(圖／佳士得提供)

裝飾藝術風哥倫比亞祖母綠鑽石手鍊，卡地亞倫敦，約1925年，低估價26萬瑞郎(約30萬美元)起。(圖／佳士得提供)

相當難能可貴的是，同場拍賣上將呈獻一系列1920到30年代出自知名珠寶收藏家族未曾於市場亮相過的珠寶，因為20世紀早期鑲嵌優質、大克拉寶石的珠寶作品幾乎都已經失蹤、經重新販售或重新鑲嵌過。Sassoon家族最早發跡於巴格達，並於19世紀中期就成為一個相當成功的跨國家族企業，家族傳人之一的Sassoon David Sassoon（1832-1867）率先遷至倫敦定居，並在歐洲上流社會站穩腳步。家族收藏珠寶涵蓋大量藍寶石、祖母綠、紅寶石、與鑽石，且是倫敦卡地亞訂製珠寶的常客。

20世紀初期緬甸紅寶石鑽石項鍊，倫敦卡地亞，低估價22萬瑞郎(約25.4萬美元)起。(圖／佳士得提供)

此次上拍的五件Sassoon家族珍藏珠寶中，一件由卡地亞訂製的裝飾藝術印度波斯風鑽石項鍊，可以說是20世紀初期東西風格融合的代表作，共鑲嵌了130到140克拉的古典枕型切割鑽石，類似的珠寶僅存者幾乎已經不復存在。現藏家在二次大戰後想從銀行保險 箱中取回這些訂製珠寶時才發現銀行早就在戰爭中崩毀，幸好保險箱因為轉移至附近警察局而得以倖存，可以說是故事性十足的珍稀收藏。

裝飾藝術印度波斯風鑽石項鍊，1935年卡地亞倫敦訂製，低估價90萬瑞郎(約104萬美元)起。(圖／佳士得提供)