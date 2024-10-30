深耕文化藝術 香奈兒2025春夏大秀 重返巴黎大皇宮

自2018年起，香奈兒協助維護這座為1900年世界博覽會而興建的巴黎大皇宮。

香奈兒（CHANEL）與巴黎大皇宮（Grand Palais）淵源深厚，在卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）的無限創意下，品牌自2005年起在巴黎大皇宮的正廳（Nave），舉辦過無數令人難忘的時尚大秀。

「巴黎大皇宮是偉大夢想的孕育之地，對我們而言，此處之於香奈兒的象徵意義，絕不亞於康朋街或芳登廣場。」香奈兒服飾名品部全球總裁Bruno Pavlovsky說。

香奈兒自2018年起成為巴黎大皇宮的長期獨家贊助夥伴，並於同年宣布投入支持巴黎大皇宮的翻新及修復工 程，協助維護這座為1900年世界博覽會而興建的巴黎地標，重現原始設計的獨到之處與美感。如今，香奈兒宣布更透過Grand Palais Rmn永續型捐贈基金將贊助合作關係再延長五年，正式成為巴黎大皇宮的主要贊助品牌。香奈兒預計繼修復大皇宮計畫後將再投入3000萬歐元，協助推動巴黎大皇宮2024至2028年的各項藝術與文化計畫。

2024年4月，法國總統馬克宏 啟用為紀念品牌創辦人而重新命名為「嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）」的正廳入口大門。2024年10月，香奈兒將重返巴黎大皇宮舉辦2025春夏高級時裝系列大秀，同年年末也將會有多場藝術博覽會和展覽相繼登場。2025年6月，將開放大眾探索位於巴黎大皇宮核心的全新空間，參與各式展覽與其他預計在正廳舉辦的活動。