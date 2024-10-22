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奧斯卡電影博物館晚宴紅毯 61歲黛咪摩爾美得超不合理

記者孫曼／即時報導
黛咪摩爾穿Prada配戴Tiffany & Co.珠寶出席第4屆奧斯卡電影博物館晚宴。(圖／Tiffany提供)
黛咪摩爾穿Prada配戴Tiffany & Co.珠寶出席第4屆奧斯卡電影博物館晚宴。(圖／Tiffany提供)

第4屆奧斯卡電影博物館晚宴日日前於洛杉磯舉辦，許多名人皆盛裝出席紅毯。今年許多受邀明星都選穿了黑色或深色調的禮服登上紅毯，搭配白鑽珠寶，這種色調上收斂簡約的趨勢可以說是2024年從年頭頒獎季開始一路延續到年尾。

奧斯卡影后、香奈兒品牌大使瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）就選穿了一套點綴幾何裝繡的黑色雪紡垂墜式香奈兒訂製長洋裝，搭配不對稱的鑽石耳環。另一位品牌大使、號稱最有才華星二代的瑪格麗特庫利（Margaret Qualley），雖然也是一身黑，但透視感的針織上衣與絲質長裙，搭配非賣品的品牌典藏Étoile Filante流星鑽石頭飾，又巧妙將黑色穿出活潑的少女氣息。

同樣選穿黑色的還有實力派演員瑟夏羅南（Saoirse Ronan），出自路易威登的黑色露背禮服搭配摺紙褶皺上衣顯得優雅出眾。首位亞裔艾美獎視后澤井杏奈（Anna Sawai）的黑色真絲塔夫綢燈籠袖不對稱短版上衣和短裙也是出自路易威登，中空不對稱的造型配上簡約的卡地亞項鍊，顯得活潑俏麗。同樣選穿兩截中空裝的Sarah Paulson，綴滿黑色立體花朵的禮服來自Prada，與寶格麗的金色調的蛇形珠寶搭配出截然不同的紅毯氣場。

當然透過鮮亮色彩搶鏡的女星不少。造型備受好評的席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）藍色和黑色麂皮禮服勾勒豐滿曲線，配戴Tiffany & Co.經典的人骨造型手鐲相當有型。黛咪摩爾（Demi Moore）的藍色亮片Prada禮服，與藍色調的Tiffany珠寶相得益彰。而大膽選穿復古圓點禮服的Ariana Grande則混搭了Swarovski的造型首飾，收穫外媒一片好評。近年來在好萊塢竄紅的亞裔女星葛麗塔李（Greta Lee），將LOEWE的印有花朵圖案的羽毛禮服穿出個性美感，優雅中有活潑，搭配配戴在耳廓中斷的Tiffany耳環，也創造不少話題。

葛麗塔李穿LOEWE印花禮服配戴Tiffany & Co.珠寶出席第4屆奧斯卡電...
葛麗塔李穿LOEWE印花禮服配戴Tiffany & Co.珠寶出席第4屆奧斯卡電影博物館晚宴。(圖／Tiffany提供)
香奈兒品牌大使暨演員瑪莉詠柯蒂亞穿戴香奈兒禮服與頂級珠寶出席第4屆奧斯卡電影博物...
香奈兒品牌大使暨演員瑪莉詠柯蒂亞穿戴香奈兒禮服與頂級珠寶出席第4屆奧斯卡電影博物館晚宴。(圖／香奈兒提供)
席琳娜戈梅茲穿Alaïa禮服配戴Tiffany & Co.珠寶出席第4屆奧斯卡電...
席琳娜戈梅茲穿Alaïa禮服配戴Tiffany & Co.珠寶出席第4屆奧斯卡電影博物館晚宴。(圖／Tiffany提供)
瑟夏羅南穿路易威登黑色露背禮服搭配摺紙褶皺上衣和黑色涼鞋。(圖／路易威登提供)
瑟夏羅南穿路易威登黑色露背禮服搭配摺紙褶皺上衣和黑色涼鞋。(圖／路易威登提供)
香奈兒品牌大使暨演員瑪莉詠柯蒂亞穿戴香奈兒禮服與頂級珠寶出席第4屆奧斯卡電影博物...
香奈兒品牌大使暨演員瑪莉詠柯蒂亞穿戴香奈兒禮服與頂級珠寶出席第4屆奧斯卡電影博物館晚宴。(圖／香奈兒提供)
Ariana Grande穿Balmain配戴Swarovski首飾。(圖／Sw...
Ariana Grande穿Balmain配戴Swarovski首飾。(圖／Swarovski提供)
菲比迪尼弗穿路易威登水晶刺繡黑色絲綢薄紗裙洋裝搭配黑色緞面高跟鞋出席第4屆奧斯卡...
菲比迪尼弗穿路易威登水晶刺繡黑色絲綢薄紗裙洋裝搭配黑色緞面高跟鞋出席第4屆奧斯卡電影博物館晚宴。(圖／路易威登提供)
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美國女星Sarah Paulson穿Prada配戴寶格麗頂級珠寶出席2024奧斯卡電影博物館晚會。(圖／寶格麗提供)
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澤井杏奈穿路易威登黑色真絲塔夫綢燈籠袖不對稱短版上衣和短裙出席第四屆奧斯卡電影博物館晚會。(圖／路易威登提供)

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