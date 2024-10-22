JISOO背翻蓋包 Miss Dior好搶眼
Dior品牌大使JISOO日前出席電影《Victory》首爾首映會時，身穿黑色無袖背心、Dior石洗Oblique丹寧褲，一身簡約襯托Dior 2024-2025秋冬系列最新Miss Dior翻蓋包款，讓人很難不注意到這款活潑又搶眼的設計：黑色小牛皮包身上裝飾經典的Miss Dior主題圖案，洋溢1960年代風格；搭配的復古金色飾面金屬飾牌亦點綴Miss Dior標誌，配有可調校肩背帶，既時髦又年輕。
Miss Dior系列亮相於Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri所創作的Dior 2024-2025秋冬時裝系列大秀中，以Marc Bohan和Philippe Guibourgé在1967年構思出的時裝系列為靈感，是時尚圈脫離訂製服仍舊能風靡世界的決定性時刻。
「Miss Dior」標誌貫穿了整個Miss Dior系列的造型，喚起兩個時代、兩代之間的傳承概念與兩個時尚世界。引人注目的塗鴉出現在T恤、夾克、圍巾、Walk'n'Dior運動鞋、Dior Book Tote托特包上，以及本季全新推出的Miss Dior包款上。這個圖案也出現在兼具功能性與裝飾性的金屬上，賦予鞋履、珠寶、腰帶和眼鏡活潑亮眼的復古氣息。
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