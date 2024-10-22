JISOO背翻蓋包 Miss Dior好搶眼

Dior品牌大使JISOO出席電影《Victory》首爾首映會時，以黑色無袖背心、Dior石洗Oblique丹寧褲搭配Dior 2024-2025秋冬系列最新Miss Dior翻蓋包。

Dior品牌大使JISOO日前出席電影《Victory》首爾首映會時，身穿黑色無袖背心、Dior石洗Oblique丹寧褲，一身簡約襯托Dior 2024-2025秋冬系列最新Miss Dior翻蓋包款，讓人很難不注意到這款活潑又搶眼的設計：黑色小牛皮包身上裝飾經典的Miss Dior主題圖案，洋溢1960年代風格；搭配的復古金色飾面金屬飾牌亦點綴Miss Dior標誌，配有可調校肩背帶，既時髦又年輕。

Miss Dior系列亮相於Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri所創作的Dior 2024-2025秋冬時裝系列大秀中，以Marc Bohan和Philippe Guibourgé在1967年構思出的時裝系列為靈感，是時尚圈脫離訂製服仍舊能風靡世界的決定性時刻。