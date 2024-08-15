我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天天吃青花菜 身體驚喜五變化

參觀法院打瞌睡挨法官罵一頓 少女還被銬換囚服

JENNIE身上的耳機出自香奈兒 是項鍊也是表

記者孫曼／即時報導
JENNIE穿戴PREMIÈRE SOUND項鍊表。(香奈兒提供)
JENNIE穿戴PREMIÈRE SOUND項鍊表。(香奈兒提供)

香奈兒（CHANEL）以大膽手法升級PREMIÈRE腕表 - 原創款，以香奈兒女士最愛的長項鍊為靈感，推出最新PREMIÈRE SOUND項鍊表：這款腕表不僅是一條長項鍊，更搭載了時計功能，而且還是是一副有線耳機，在具有功能性之餘也能作為時尚配飾為整體造型增添魅力。

1987年問世的PREMIÈRE腕表，八角形表殼以N°5香水瓶蓋造型為靈感，柔韌的皮革交織表鍊令人聯想起香奈兒經典包款的鍊帶，以品牌最具代表性的符碼體現自由和大膽的精神。

JENNIE穿戴PREMIÈRE SOUND項鍊表。(香奈兒提供)
JENNIE穿戴PREMIÈRE SOUND項鍊表。(香奈兒提供)

PREMIÈRE SOUND項鍊表，18K黃金圖層精鋼、可拆式精鋼有線耳機，限量...
PREMIÈRE SOUND項鍊表，18K黃金圖層精鋼、可拆式精鋼有線耳機，限量發行。(香奈兒提供)

由腕表創意工作室總監Arnaud Chastaingt創作最新的PREMIÈRE SOUND表保留「珠寶腕表」的精髓，同時反映時代精神，將表鍊轉變成項鍊，並可輕鬆接上智慧型手機（適用 iPhoneAndroid 機型）或任何音訊裝置。耳機則設置麥克風和控制器，可調節音量、播放音樂和影片及接聽電話。

可轉換式的PREMIÈRE項鍊表不僅作為時計也能成為一條長項鍊珠寶。女性化線條設計及有線耳機和諧搭配，PREMIÈRE SOUND項鍊表在功能上也毫不含糊、搭載先進音訊技術，結合被動式降噪技術隔絕外界干擾，提供極致沉浸的聽覺饗宴。正如 PREMIÈRE腕表重塑傳統製表規則，PREMIÈRE SOUND項鍊表突破創意極限，以自然優雅的魅力與精準的技術性能，記錄當下每分每秒。

PREMIÈRE SOUND項鍊表，18K黃金圖層精鋼、可拆式精鋼有線耳機，限量...
PREMIÈRE SOUND項鍊表，18K黃金圖層精鋼、可拆式精鋼有線耳機，限量發行。(香奈兒提供)

JENNIE穿戴PREMIÈRE SOUND項鍊表。(香奈兒提供)
JENNIE穿戴PREMIÈRE SOUND項鍊表。(香奈兒提供)

智慧型手機 iPhone Android

上一則

Google前CEO指Nvidia是AI大贏家 「知道在股市該怎麼做了」

下一則

治療糖尿病、心臟病等10處方藥將降價 紅藍卡每年省15億元

延伸閱讀

瑪丹娜66歲生日放閃 甜挽小37歲男友遊義

瑪丹娜66歲生日放閃 甜挽小37歲男友遊義
Boucheron Or Bleu藍金輝映 打造冷凝晶透的珠寶容顏

Boucheron Or Bleu藍金輝映 打造冷凝晶透的珠寶容顏
巴奧／陳夢翡翠鍊被酸炫富 父為女定製：寓意巴黎圓滿

巴奧／陳夢翡翠鍊被酸炫富 父為女定製：寓意巴黎圓滿
法廊快報╱開車音樂太大聲恐違法 加州最高罰千元

法廊快報╱開車音樂太大聲恐違法 加州最高罰千元

熱門新聞

(取材自免費圖庫pakutaso)

模仿不來、更不可能超越「3星座」天生有獨特性格 靈魂更是萬中挑一

2024-08-10 19:32
日本飯店業者分享退房前可以做的幾件舉手之勞。示意圖。（取材自pexels.com@Engin Akyurt）

飯店退房前記得這四件事 房務人員會感謝你

2024-08-08 19:40
每個星座對於整潔的重視程度不同。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pixabay）

12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延

2024-08-10 19:35
三星座歷經殘酷現實會變得冷漠。（取材自pexels.com@rebcenter moscow）

現實太殘酷害3星座變冷漠 他們「戴面具」迎合別人

2024-08-11 19:35
小貓大字型躺地。（取材自小紅書）

累癱下班回家見小貓「大字型躺地」 主人無奈笑了

2024-08-10 21:25
有些星座特別容易想東想西。（取材自unsplash.com＠Arzu Sendag）

12星座誰最疑心病 天蠍直覺驚人、他心情不好就各種小劇場

2024-08-09 01:30

超人氣

更多 >
2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由

2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由
屬羊用溫柔化解矛盾 這4生肖好脾氣最能創造價值

屬羊用溫柔化解矛盾 這4生肖好脾氣最能創造價值
房價、投資獲利 千禧世代財務「翻身」比上一代更富有

房價、投資獲利 千禧世代財務「翻身」比上一代更富有
長榮桂冠酒店爭議延燒 中國各大平台火速下架全球訂房

長榮桂冠酒店爭議延燒 中國各大平台火速下架全球訂房
習近平因為「他」神隱半月 政權不穩、重病傳言再起

習近平因為「他」神隱半月 政權不穩、重病傳言再起