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Boucheron Or Bleu藍金輝映 打造冷凝晶透的珠寶容顏

記者釋俊哲／專題報導 圖／Boucheron提供
Boucheron高級珠寶Or Bleu系列波浪(Ondes)白金鑲鑽項鍊，工匠費時約5050小時製造，頗有幾分復古未來主義(Retro-futurism)氛圍。
Boucheron高級珠寶Or Bleu系列波浪(Ondes)白金鑲鑽項鍊，工匠費時約5050小時製造，頗有幾分復古未來主義(Retro-futurism)氛圍。

每年第二季以全新創意打造的Boucheron「Carte Blanche」高級珠寶，在Boucheron寶詩龍創意總監Claire Choisne主導下，從北歐冰島萬千姿態的水為靈感，推出全新Or Bleu（藍金）高級珠寶，展現出「水」的一閃而逝、神聖高雅、冷凝與晶透，更有君王寵妃的威儀。

詮釋水的14種動態 形象萬千

自然現象中的四大元素：風、火、水、土，又以水相最為人喜愛。水可切換在液態、固態，甚至是氣態中；部分靈性領域更有此一說：對水給予祝福、賦予能量，便能影響其共振頻率，帶來淨化或身體康健的效果。

然而正因為水的無形，讓水的動態有漣漪、激流、波浪多重可能，可透視、半透、不透明，因此要能捕捉到水的萬千形象、實屬不易。本次Boucheron Carte Blanche,Or Bleu高級珠寶並細分了浮冰（Banquise）、瀑布（Cascade）、冰雪穹蒼（Ciel de glace）、泡沫（Écume）、黑冰河水（Eau d'encre）、蝕刻（Eau forte）、白色激流（Eau vive）、浪濤（Flots）、冰霜（Givre）、冰山（Iceberg）、波浪（Ondes）、黑沙灘（Sable noir）與浪花（Vague），合計14個子題、26件高級珠寶。

Cascade白金鑽石項鍊 優雅展延

該系列最閃亮點首推一條總長148公分的Cascade白金鑽石項鍊，是Boucheron工坊紀錄中最長的一條項鍊，兩個可拆式鍊帶可卸下作為耳環使用，項鍊並猶如燈絲般細膩，整條項鍊共鑲嵌1,816顆鑽石，將優雅與詠嘆無限展延、也突破了近代高級珠寶的想像力高牆。

為了完美捕捉浪花滴下時在海平面引起的波浪動態，Boucheron運用3D軟體進行模擬，因此讓Ondes系列戒指與項鍊重現了造物主的神蹟，並以拋光白水晶為材質，通透澄澈，兩枚戒指各需長達305小時工序，其中一只並鑲嵌1.02克拉E VVS2圓鑽與白水晶；高級珠寶Or Bleu系列Eau d'encre（黑冰河水）與Eau forte（蝕刻）手鐲，以極端的黑墨與黑曜石，凸顯了白色冰河與浪花的冷冽、深邃與堅毅。

上半年在「Histoire de Style, The Power of Couture」珠寶系列中的「肩章」再度回歸，成為一對Eau vive密釘鑲嵌鑽石肩章，使用同一塊長方形鋁塊雕刻、並經鍍鈀處理，以白色激流為靈感、唯美捲起千重浪；可成為胸針、也可當成髮飾的Vague浪花不對稱密釘鑲嵌鑽石耳環，其呼應了Boucheron典藏資料庫中的一只1910年頭飾，新品並以脫臘法展現了波浪的動態，總計鑲嵌鑽石851顆圓鑽、總重約20克拉，向典藏致意。

為了Or Bleu系列的問世，Boucheron邀請兩位藝術家：北歐風景大師德國藝術攝影師Jan Erik Waider、法國音樂家Molécule共同合作，踏上Boucheron創意總監Claire Choisne的冰島足跡，記錄下北歐冰島或冷冽或強悍的影像與音聲，並先於巴黎芳登廣場進行發表，此後再將前往美國、中國、韓國與沙烏地阿拉伯巡迴展出。

Boucheron並推出四輯特製廣播內容，分別邀請Claire Choisne、Boucheron的兩位工匠，以及Jan Erik Waider和Molécule，各自分享如何將永恆之美設計成珠寶，如何從音樂和攝影的角度記錄重現珠寶設計的匠心巧思，以及工匠們如何將想像力化為真實，在Spotify和Apple Podcast上播放，可免費收聽。

透過一條總長148公分的Cascade白金鑽石項鍊，Boucheron將優雅與詠...
透過一條總長148公分的Cascade白金鑽石項鍊，Boucheron將優雅與詠嘆無限展延、也突破近代高級珠寶的想像力高牆。
透過特殊的蝕刻工法，Boucheron創造出波浪輪廓的深邃與生動。
透過特殊的蝕刻工法，Boucheron創造出波浪輪廓的深邃與生動。
Or Bleu系列大理石鑲嵌搭配密釘鑲嵌鑽石垂墜耳環。
Or Bleu系列大理石鑲嵌搭配密釘鑲嵌鑽石垂墜耳環。
Eau vive密釘鑲嵌鑽石肩章，使用同一塊長方形鋁塊雕刻、並經鍍鈀處理，以白色...
Eau vive密釘鑲嵌鑽石肩章，使用同一塊長方形鋁塊雕刻、並經鍍鈀處理，以白色激流為靈感、唯美捲起千重浪。
Eau forte(蝕刻)密釘鑲嵌鑽石搭配黑墨裝飾手環。
Eau forte(蝕刻)密釘鑲嵌鑽石搭配黑墨裝飾手環。
高級珠寶Or Bleu系列Eau d’encre(黑冰河水)與Eau forte...
高級珠寶Or Bleu系列Eau d’encre(黑冰河水)與Eau forte(蝕刻)手鐲，以極端的黑墨與黑曜石，凸顯了白色冰河與浪花的冷冽、深邃與堅毅。
Boucheron高級珠寶Or Bleu系列波浪(Ondes)密釘鑲嵌鑽石戒指，...
Boucheron高級珠寶Or Bleu系列波浪(Ondes)密釘鑲嵌鑽石戒指，鑲嵌1.02克拉E VVS2圓鑽與白水晶。

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