2025春夏巴黎男裝周Hermès藍得輕盈 夏日男孩清新愜意

愛馬仕2025春夏系列男裝以水為主要配色靈感。圖／愛馬仕提供

愛馬仕（Hermès）日前於巴黎耶納宮發表2025春夏系列男裝。48套服裝展現在城市中的夏日陽光下，演繹從早到晚一天之中不同時段的穿著與變化。正如大秀場景中波光粼粼的光影裝飾，土耳其 藍、海洋藍和海軍藍組成的配色主題，來自於清透的水及衍生出的各種深淺色調變化；穿插色感相對的吸墨紙粉色、抹茶綠、荔枝紅、餅乾色和巧克力色等帶有粉調的色彩，並以原色、薄霧色與白色和諧相映。

輕盈感貫穿整個系列。整體採用輕柔舒適的布料，天然與科技性材質交錯，露出腳踝的低腰寬褲腳長褲、具有垂墜感的柔軟質地隨著模特兒的步伐輕鬆擺動。針織衫擁有可以讓肌膚呼吸的通透孔洞，飄逸分量感的襯衫被風吹起時可以看到內襯的印花絲巾。品牌經典的馬術主題以具象的手繪駿馬圖案出現在上衣單品上，簡潔而又清新。

硬挺質地的外套穿插出現，清晰地賦予整體設計寬鬆的輪廓；直線剪裁的寬版外套落到髖部，略帶圓潤廓型的夾克和兩顆扣夾克在領口細節上做出趣味的變化，鈕扣位置的調整則大大改變了穿著的方式。有的單品可以變化不同穿著方式的細節，以不同的樣貌三番兩次出現，例如打結衣領處配有可拆卸圍巾領的寬版襯衫，單獨穿或配襯外套，都能讓人聚焦於自然隨性的氣息。袖長略長的襯衫看似隨意地輕輕挽起，露出裝飾銀色手環的手腕。

橡膠線刺繡花朵圖案以對比的縫線色調出現在白日的穿著上，並以閃爍的如星光的金屬光澤點綴於黑色的晚裝，以中性的手法和略帶童趣的手工質感，為男士的穿著注入夏日花園的繁盛與清香。呼應秀場裝飾的水光反射細節，成為一系列科技材質外套與上衣的印花圖案，賦予以「水」為視覺基調的系列服飾更為靈活跳躍的動感氣息。以馬銜和韁繩組成曲線和渦形的經典L'Instruction du Roy絲巾圖案，延伸出一系列的印花服飾，從襯衫、外套、背心到泳褲，甚至延伸到模特兒身上成為彩繪和刺青。

配件部分，碼頭工人帽與裝飾貝殼和Chaîne d'ancre錨鏈的金屬飾品，讓人想起愛馬仕與海洋的緊密連結，色彩飽和的彩色條紋編織棉質腰帶讓人注意到放低而舒適休閒的腰線，平底皮革編織涼鞋以單色或雙色的方式輕鬆套在腳上，短褲則搭配纏繞至足踝的款式。

大容量的Haut àCourroies手提包、Garden Party Voyage手提袋、Fourre-tout Étrivière托特包等，都以經典的皮革和充滿夏日氣息的帆布組成，延續整體系列輕盈感的同時，也讓2025年愜意的夏日更令人期待。