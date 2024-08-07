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PIAGET150周年 宣揚奢華優雅精神

特派記者陳若齡／巴黎採訪報導
Piaget Society展區透過影像和作品，帶出伯爵及其好友充滿創意的享樂主義。圖／PIAGET提供
Piaget Society展區透過影像和作品，帶出伯爵及其好友充滿創意的享樂主義。圖／PIAGET提供

巴黎高級訂製服裝周前夕，伯爵（PIAGET）於曾是巴黎證券交易所的布隆尼亞宮（Palais Brongniart）發表全新ESSENCE OF EXTRALEGANZA頂級珠寶暨腕表系列，慶祝問世150周年，不禁讓人好奇，這個源於瑞士、以專業製表起家的品牌何以在此刻來到巴黎慶生？

時間得先倒回至1960年代，在那個時尚、設計與藝術領域充滿奇想、創意勃發的年代，伯爵也正以劃時代的超薄機芯在表壇發光。當客人要求訂製能與腕表搭配的珠寶時，第三代傳人Valentin Piaget嗅得新時代趨勢，旋即要品牌設計師前往巴黎看秀，還在雜誌印有時尚模特兒扉頁上摹繪珠寶，期間陸續推出過珠寶作品，並在超薄腕表中鑲入各種寶石，1969年推出的「21世紀」系列，更像一次美學宣言，讓創立於1874年的鐘表大腕從此與高級珠寶緊密結合。

一段輝煌歷史解答了來巴黎慶祝150周年之因，現場則透過三大篇章直指品牌高級珠寶與腕表的核心精髓：「Extraleganza」篇章強調優雅奢華的設計精神、「Piaget Society」篇章彰顯生活的享樂主義，最後以「When Mastery Ignites Artistry」篇章凸顯製表工藝與珠寶藝術的完美交融。共96件嶄新之作與靈感來源的骨董作品交錯展出，讓人更容易理解在當代風格和製表思維影響下，伯爵的珠寶作品如何大膽入世，體現享樂風格且講究精緻工藝。

三大篇章重現黃金年代

走進結合奢華與優雅之意的品牌獨創字「Extraleganza」展區中，可看到以70年代經典之作為靈感的多件Swinging Sautoir長項鍊表，可轉換式設計將珠寶與腕表完美融入不同場合的穿搭；此外，如高級訂製服柔軟面料的金屬與寶石編織、鮮豔色彩、輕盈流蘇等華麗又優雅的設計都是此篇欣賞重點。

「Piaget Society」以影像點出伯爵的風華離不開人，尤其是第四代傳人Yves Piaget的魅力社交，這裡可看到為女星伊莉莎白泰勒和賈桂琳甘迺迪，或是藝術家達利及安迪沃荷等人打造的珠寶腕表和呼應的現代珠寶，鮮麗眩目、帶律動感的雞尾酒派對珠寶，是此篇章標誌性語彙。最後的展間則闡述伯爵超群的製表技藝與珠寶藝術互為表裡的完美結合，包括貫穿所有作品的扭索編織金鍊、宮廷式雕刻裝飾等，無不展現精緻珍貴的質感。

各展區之間還能看到伯爵於1960、70年代時尚前衛的廣告，以及當年設計師摹繪珠寶的雜誌內頁，並請工匠坐鎮，現場透過高倍數放大鏡展演如何於黃金表面手工雕刻出紋飾細節，讓專程出席活動的品牌代言人Ella Richards、形象大使李俊昊及陳立波Apo等人都不禁駐足欣賞讚嘆。

工匠現場透過放大鏡頭影像，展示如何於黃金表面雕刻紋飾細節。圖／陳若齡攝影
工匠現場透過放大鏡頭影像，展示如何於黃金表面雕刻紋飾細節。圖／陳若齡攝影
When Mastery Ignites Artistry 18K玫瑰金彩色藍寶...
When Mastery Ignites Artistry 18K玫瑰金彩色藍寶石手鐲。圖／PIAGET提供
Extraleganza 18K白金祖母綠鑽石耳環，如絲綢編織的金屬和寶石紋理讓...
Extraleganza 18K白金祖母綠鑽石耳環，如絲綢編織的金屬和寶石紋理讓人聯想起高級訂製服。圖／PIAGET提供
Extraleganza Swinging Sautoir 18K黃金海水藍寶石...
Extraleganza Swinging Sautoir 18K黃金海水藍寶石與黃色藍寶石項鍊表，可轉換腕表、短鍊等三種配戴方式。圖／PIAGET提供
伯爵全球形象大使李俊昊喜歡混搭珠寶，配戴PIAGET Polo Emperado...
伯爵全球形象大使李俊昊喜歡混搭珠寶，配戴PIAGET Polo Emperador系列18K白金紅寶石鑽石鏤空陀飛輪腕表，並將紅寶石耳環當作胸針。圖／PIAGET提供
Piaget Society 18K玫瑰金黑蛋白石鑽石項鍊，扭索編織金紋和搖曳動...
Piaget Society 18K玫瑰金黑蛋白石鑽石項鍊，扭索編織金紋和搖曳動感為一大特色。圖／PIAGET提供
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Extraleganza 18K玫瑰金錳鋁榴石及彩色寶石戒指。圖／PIAGET提供

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