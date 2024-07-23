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BALECIAGA上海早春秀 驚喜聯名引讚聲

記者釋俊哲／綜合報導 圖／Balenciaga提供
Balenciaga品牌大使楊紫瓊。(Balenciaga提供)
Balenciaga品牌大使楊紫瓊。(Balenciaga提供)

巴黎世家（Balenciaga）日前於上海舉辦了2025早春大秀。包含品牌大使、奧斯卡影后楊紫瓊、中國知名電影導演賈樟柯都出席位於上海浦東美術館的春季大秀，品牌代言人、泰星PP Krit也登場走秀，品牌甚至與運動品牌Under Armour、上海在地知名小吃店「南翔饅頭店」推出聯名系列，展現戲劇性十足的魔幻一夜。

Balenciaga在大秀完成後，將官方Instagram帳號全數清空「重開機」，將本次大秀的58套Look全數在社群帳號中展示，因此按讚數與留言數的多寡，或間接反應了本次大秀的人氣造型。像手抱「鞋盒」造型的手拿包、模特兒腳上的Platform運動鞋以離地約6.2英吋的誇張造型；貌似一般的晚禮服，卻在袖套、正面、裙擺上鑲嵌以各式水鑽蝴蝶結、手鍊、項鍊，這幾套浮誇的戲劇性都是讚數高、引起討論的造型。

而沒有任何預告、直接在大秀上現身的Under Armour聯名系列包含了連帽衫、聯名運動鞋、金屬扣頭腰帶同樣讓人驚喜，也帶出品牌創意總監Demna遊走在街頭、潮流、運動與高級訂製的才華。最玩味、最在地的還有Balenciaga並與上海湯包名店「南翔饅頭店」合作，將品牌經典的BB Logo重現於招牌的「定勝糕」上，並於新天地店內推出限期5日的純素小籠包，讓Balenciaga經典灰色外皮結合黑松露內餡，也將時髦與前衛、一口咬定。

在上海舉辦的大秀上，Balenciaga同步宣布與運動品牌Under Armou...
在上海舉辦的大秀上，Balenciaga同步宣布與運動品牌Under Armour的聯名系列。(Balenciaga提供)
男模手持「鞋盒」手拿包、腳踩oversized的platform運動鞋，戲劇性十...
男模手持「鞋盒」手拿包、腳踩oversized的platform運動鞋，戲劇性十足。(Balenciaga提供)
晚禮服在表面鑲嵌以各式水鑽蝴蝶結、手鍊、項鍊，引人注目。(Balenciaga提...
晚禮服在表面鑲嵌以各式水鑽蝴蝶結、手鍊、項鍊，引人注目。(Balenciaga提供)

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