BALECIAGA上海早春秀 驚喜聯名引讚聲

Balenciaga品牌大使楊紫瓊。(Balenciaga提供)

巴黎世家（Balenciaga）日前於上海舉辦了2025早春大秀。包含品牌大使、奧斯卡 影后楊紫瓊 、中國知名電影導演賈樟柯都出席位於上海浦東美術館 的春季大秀，品牌代言人、泰星PP Krit也登場走秀，品牌甚至與運動品牌Under Armour、上海在地知名小吃店「南翔饅頭店」推出聯名系列，展現戲劇性十足的魔幻一夜。

Balenciaga在大秀完成後，將官方Instagram帳號全數清空「重開機」，將本次大秀的58套Look全數在社群帳號中展示，因此按讚數與留言數的多寡，或間接反應了本次大秀的人氣造型。像手抱「鞋盒」造型的手拿包、模特兒腳上的Platform運動鞋以離地約6.2英吋的誇張造型；貌似一般的晚禮服，卻在袖套、正面、裙擺上鑲嵌以各式水鑽蝴蝶結、手鍊、項鍊，這幾套浮誇的戲劇性都是讚數高、引起討論的造型。