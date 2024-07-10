逛LV限定珠寶店 郭雪芙秀七夕項鍊、婁峻碩大方挑情侶戒

路易威登首家高級珠寶期間限定店店內裝潢。(路易威登提供)

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）將自7月11日起至8月18日止於台北Bellavita寶麗廣塲開設全台首家高級珠寶期間限定店，是最完整集結集結珠寶暨腕表藝術總監Francesca Amfitheatrof歷年來各式女士、男士、中性經典高級珠寶作品的店鋪。期間亦攜手首位台灣籍米其林三星 餐廳態芮（Taïrroir）主廚何順凱（Kai Ho），在緊鄰珠寶店的空間揭幕品牌首次期間限定Pop Up Café。

本次高級珠寶期間限定店採用領先全球、首次於台灣獨家曝光的全新設計概念打造，以金色Monogram花瓣為主軸，打造流線感的圓弧型金色外牆，與Bellavita寶麗廣塲的採光穹頂相互輝映，透天的自然光線照射下，靜謐優雅的氛圍，更顯珠寶的瑰麗璀璨。開幕星光紅毯更有郭雪芙、婁峻碩、Karencici、施柏宇等眾星齊聚，氣氛熱鬧。

獨家商品先曝光 七夕項鍊

郭雪芙配戴Color Blossom玫瑰金、粉紅藍寶石與鑽石項鍊，為期間限定店獨家首賣商品，是以今年七夕為主題的新作。不過她表示今天最想帶回家的是以Monogram裡面星星形狀尖花形狀打造的專屬LV Diamonds鑽石系列婚戒，因為她平常就很喜歡堆疊混搭各種戒指，對於這款光芒獨特的鑽石格外心動。

最近恰好推出新歌〈鑽石〉的婁峻碩，則配戴了首度來台亮相的Cuban Chain古巴 鏈高級珠寶系列，精緻柔軟的黃K金鑲嵌鑽石，鍊結上更細緻裝飾LV的經典logo圖案，整套配戴嘻哈感十足。雖然他最喜歡這條高級感的嘻哈風格古巴鏈，但也已經先與網紅女友焦凡凡討論過比較中性設計的戒指，考慮一起購入作為兩人的首個情侶款配戴。

喜歡配戴耳環和戒指的Karencici也對於光芒有別於其他鑽石的LV Diamonds鑽石系列戒指讚不絕口；剪了新髮型亮相的施柏宇，則配戴了Les Gastons Vuitton系列深藍色的戒指，是以丹寧為靈感的摩登設計，不過他最心心念念的卻是單價上百萬的鉑金款ESCALE腕表，這也是他今天最想帶回家的作品。

完整集結品牌經典珠寶 一次鑑賞

除了明星搶先演繹的獨家商品，向來深受歡迎的可愛吉祥物Vivienne，亦相當難得地有將近全部的十二生肖系列吊墜一齊亮相。Vivienne在紅玉髓、黃色藍寶石、紅色尖晶石、黃色剛玉、錳鋁榴石等不同色彩的寶石妝點之下，化身中國十二生肖各種角色，童趣又討喜。

同時展出的限量版Montgolfière Aéro座鐘，外觀融合路易威登傳統硬箱，升空的熱氣球 致意品牌旅行傳承。箱體搭載L'Epée 1855手上機芯，在黃銅與透明玻璃翼之氣球結構中，可見Monogram花朵指示時間。座鐘亦可懸掛於天花板，猶如閃閃漂浮的熱氣球。首個男士高級珠寶Les Gastons Vuitton系列也於期間限定店開幕之際來台亮相，以碳纖維打造的深藍色戒環搭配黃金，優雅又具個性魅力。