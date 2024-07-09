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GUCCI 高級珠寶 遊走迷宮花園

記者釋俊哲／綜合報導
Labirinti GUCCI義大利迷宮花園高級珠寶不對稱蜻蜓珠寶，價格店洽。(圖／GUCCI提供)
Labirinti GUCCI義大利迷宮花園高級珠寶不對稱蜻蜓珠寶，價格店洽。(圖／GUCCI提供)

美麗的花園總讓人神往，更是歐洲王室貴族家邸中品味的表徵。古馳（GUCCI）日前發表2024高級珠寶，以Labirinti義大利文「迷宮」為名，內蘊對稱與秩序之美、幾何、盛放的大自然等多個子題，合計140款高級珠寶宛如手造的寶石迷宮，見證了奇蹟與怦然心動的閃耀一瞬。

早在西元前60年已誕生的義大利花園，歷經2000年後從城市生活的避難所逐漸進化為人們心靈的寄託。迷宮花園內的蜻蜓蝴蝶、花蕊花苞，遂成為GUCCI的創作靈感，最具代表性的首推一款鑲嵌鑽石的白金手鐲，選用5.93克拉的祖母綠為主石、並以5顆彩鑽點綴，呼應古馳品牌首字母的G字樣；看似不對稱、但頗具結構與秩序感的一款項鍊則選用了重達28.07克拉的尖晶石，另鑲嵌以紅碧璽圓珠、梨形沙弗萊石，展現出義式珠寶特有的排比和聚集性。

盛放的大自然中少不了 飛禽走獸與昆蟲，輕巧體積但卻能高速飛行的蜻蜓便成為一款胸針、一對耳環的形式，展現線條與不規則的有機感。

一只使用海水藍寶為主石的戒指，以極富份量感的尺寸，體現義式珠寶對寶石的追求。

不容錯過的則有一條高級珠寶項鍊，大膽地鑲嵌以53.25克拉湖水綠碧璽、19.68克拉衣索比亞蛋白石，其結構的幾何感是源自摩爾人在歐洲留下的文化遺產，更以鮮豔的寶石色彩對比勾勒出對生活的熱情，令人詠嘆再三。

Labirinti GUCCI義大利迷宮花園高級珠寶戒指。(圖／GUCCI提供)
Labirinti GUCCI義大利迷宮花園高級珠寶戒指。(圖／GUCCI提供)
Labirinti GUCCI義大利迷宮花園高級珠寶手鐲。(圖／GUCCI提供)
Labirinti GUCCI義大利迷宮花園高級珠寶手鐲。(圖／GUCCI提供)
常受建築（如花園）所啟發並追求結構的排比和聚集性、以及寶石色彩運用上的豐沛情感表...
常受建築（如花園）所啟發並追求結構的排比和聚集性、以及寶石色彩運用上的豐沛情感表現，正是義大利珠寶的特色。(圖／GUCCI提供)

義大利 GUCCI 字母

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