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菲董的第一款路易威登男香 LV Lovers捕捉陽光氣息

記者孫曼／即時報導
可以裝入三瓶LV Lovers香氛的香水硬箱。（圖／路易威登提供）
可以裝入三瓶LV Lovers香氛的香水硬箱。（圖／路易威登提供）

陽光的氣味讓人想起什麼呢？路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）男裝總監「菲董」菲瑞威廉斯（Pharrell Williams），首次參與設計路易威登香水之際，就請調香大師Jacques Cavallier Belletrud合作，將LVERS概念的本質（即光線）加入全新男香LV Lovers中，希望能透過陽光撫慰人心的能量，為全球社會帶來更多溫暖。

在法國格拉斯 Les Fontaines Parfumées的路易威登工坊中製作的這款香氛，可以說是以嗅覺回應菲董在加入路易威登時提出的問題：「當陽光照耀在身上時，你會做些什麼？」他在2023年6月於巴黎新橋上舉辦首場大秀就以以陽光為主題，且啟發這款香水的創作，使用氣味傳達光合作用的靈感來源。香水以薑的香氣清爽明淨，為明亮清新的白松香精油氣息增添充沛活力，並與雪松木的濃香基調互相交織，呈現生意盎然的大自然光線。

此款LVERS香水的瓶身採用路易威登旗下香水Les Parfums的經典圓柱廓形，可以反射、折射和模仿陽光。棱柱狀的飾面，讓玻璃結構從內部染上金色，讓人想起陽光在肌膚上鍍上金色的明亮效果。同時推出的專屬旅行包裝和一只可以裝入三瓶香水的香水箱，箱上都裝飾結合路易威登傳統Damier格紋與迷彩圖案的綠色Damoflage圖案。

LV Lovers旅行組。（圖／路易威登提供）
LV Lovers旅行組。（圖／路易威登提供）
可以裝入三瓶LV Lovers香氛的香水硬箱。（圖／路易威登提供）
可以裝入三瓶LV Lovers香氛的香水硬箱。（圖／路易威登提供）
LV Lovers香氛100ML。（圖／路易威登提供）
LV Lovers香氛100ML。（圖／路易威登提供）
LV Lovers香氛100ML旅行組。（圖／路易威登提供）
LV Lovers香氛100ML旅行組。（圖／路易威登提供）

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