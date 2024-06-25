台北DIOR品牌概念店開幕 周杰倫、金智媛站台

Dior於台北新光三越Diamond Towers開設全新精品店。(Dior提供)

Dior於台北大安區忠孝復興商圈全新地標的新光三越Diamond Towers二館，開設品牌全新概念專賣店，兩層樓的購物空間共約470平方米（約140坪），展售最新女性時裝、配件、鞋履和珠寶腕表與部分家飾系列設計。首次以Dior品牌全球代言人身分於台灣出席活動的華語流行樂天王周杰倫 ，與以熱播韓劇 「淚之女王」爆紅的韓國女演員金智媛、台灣女星陳庭妮、王淨、男星劉以豪等人均受邀出席開幕，現場星光熠熠。

天王攜手女王 粉絲癱瘓交通

雖然天氣非常炎熱、還下了一場午後雷陣雨，但是天王和「女王」一起亮相的魅力實在太大，昨早開始就有許多粉絲在門口排隊等待，接近活動開始的傍晚時刻交通幾乎癱瘓。

Dior全球品牌代言人周杰倫一身深色西裝帥氣亮相。(記者沈昱嘉／攝影)

身為品牌代言人的周杰倫，已有一段時間較少在台灣公開亮相，在他即將登台的時候，忽然下起小雨，但不減粉絲熱情，盛況猶如演唱會。因為以全新身分在很久不見的台北公開活動，特別開心。他表示店內裝潢比照巴黎，讓他感覺很熟悉，也推薦大家有空來感受一下。被問到何時才會在台北開演唱會？他只笑說接下來已將8月的時間空下來。

前天抵達台灣的金智媛氣色非常好，合身的黑色不對稱剪裁洋裝展現性感曲線，手拎經典Lady Dior包，一出場就不停飛吻手指愛心。她表示很高興來台北，現場滿滿熱情的粉絲讓她非常開心感動，最想嘗試有名的珍珠奶茶和芒果冰。她也預告7月21日將在台北舉辦粉絲見面會，現場粉絲紛紛高興尖叫。

「淚之女王」金智媛緊身洋裝展現好身材，手拎經典Lady Dior包。(記者沈昱嘉／攝影)

精緻服飾家居 吸引女星目光

陳庭妮穿Dior經典的黑色夾克，翻領點綴蜻蜓細節，她覺得這件外套的設計能完美呈現女生的身材，尤其腰部設計從背面也能展現S形曲線，雖沒露出皮膚也很能展現高級的性感，比起包包更令她想帶回家，「別無二心！」她大力推薦Dior的服裝，「每次穿上Dior都覺得自己瞬間變優雅了，精品的細節是完全無法被取代的！」喜歡居家擺件的她在新店的家飾區駐足良久，精美的水晶杯和盤子都很吸引她。

以Dior黑白色洋裝亮相的王淨，搭配約13公分高跟鞋和俐落馬尾，展現爽朗個性。她表示自己本來就很喜歡一件式洋裝，這件以50年代的女星為靈感的設計，袖子裝飾珍珠的細節像袖口一樣要用轉開的，相當別緻。她也很喜歡這次的家飾系列，被問有沒有想買給男友曹佑寧，她先是大笑裝傻，不過立刻說也可，但其實都各買各喜歡的。她還看中裝飾Dior經典印花圖案的盤子，想送給喜歡搜集杯盤器皿的媽媽。

林奕嵐表示白色恰好是她的幸運色。(記者沈昱嘉／攝影)

劉以豪穿Dior灰色西裝、襯衫配球鞋出席開幕。(記者沈昱嘉／攝影)

王淨的Dior洋裝是以瑪琳黛德麗為靈感設計。(記者沈昱嘉／攝影)

陳庭妮演繹Dior經典的西裝外套裙裝。(記者沈昱嘉／攝影)

致敬巴黎總店 推出獨家商品

外牆為經典籐格紋的全新Diamond Towers二館Dior專賣店，以淡雅色調營造明亮且溫暖氛圍。如凡爾賽宮的木鑲地板、以及裝飾高級訂製工坊打造的純白胚布的旋轉樓梯，都是向品牌位於巴黎蒙田大道30號總店致敬的設計巧思。

延展至二樓的旋轉樓梯和高級訂製工坊打造的純白胚布，設計比照巴黎蒙田大道30號總店。(Dior提供)

專賣店內擺放多位藝術家為Dior特別打造的藝術作品，映襯Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri設計的Dior 2024秋季系列女裝和Dioriviera膠囊系列女裝，並妝點展售Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane作品的珠寶沙龍。

品牌也特地於此期間推出獨家商品，以Lady Dior My ABCDior粉色籐格紋小羊皮小型提包綴飾D、I、O、R字母與艾菲爾鐵塔吊飾，慶祝Dior新光三越Diamond Towers專賣店全新開幕。