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關於氣墊科技 NIKE說了算

記者曾智緯／專題報導
NIKE選在上海西岸漩心舉辦「NIKE ON AIR」活動。(圖／NIKE提供)
NIKE選在上海西岸漩心舉辦「NIKE ON AIR」活動。(圖／NIKE提供)

從無到有很難，但要持續突破創新更難，從1978年第一雙具備Air氣墊鞋款橫空出世，到今年的Pegasus 41跑鞋，NIKE像是在測試研發團隊的底線一樣，幾乎每隔數年都有相關新技術誕生。如同品牌首席設計師Martin Lotti說「我每天醒來都在想，如何把創新再推進一步」，因此在如今百花齊放的運動科技領域中，關於氣墊鞋這件事，可以是NIKE說了算。

AIR氣墊的過去與未來

適逢奧運年，4月時NIKE先在巴黎揭露為運動員服務的各項新科技，不僅有AI輔助為各種運動領域而生的鞋款與裝備，更能展示出品牌的領先地位。為了讓消費者更有感，實踐從賽場到現場，貫徹品牌共同創始人Bill Bowerman曾說「只要你擁有身體，你就是一名運動員」的精神，特意選在上海以「NIKE ON AIR」為名舉辦了沉浸式體驗，讓參與者直接感受到Air氣墊科技的過去、現在以及未來發展，提醒著眾人這項畫時代且改變運動史的創新之舉。三位NIKE的各領域高層主管，也到現場和與會者侃侃而談，品牌願景以及這些年他們做了什麼。

走進「NIKE ON AIR」會場架上陳列了從1978年起，每一雙搭載Air氣墊科技的原始鞋款，包括了數款珍貴足以納入博物館等級的設計，像是籃球迷都能耳熟能詳的Air Jordan一代、第一雙Air Force以及美國大聯盟洋基隊首位華人投手王建民曾穿著過的鞋。而且在鞋款旁邊還加上了當年所使用的Air氣墊原型，讓人很快就能比較不同年代的設計，並感受該項科技的演進。品牌鞋類創新副總裁Kathy Gomez也表示「Air氣墊真的能幫助到消費者，因為擁有高緩震，還能任意改變形狀」，於是除了籃球、田徑，或是過去被視為不可能的足球、拳擊等運動領域都經常被使用。

創新的機遇與挑戰並存

巴黎奧運將至，NIKE延續了為運動員量身打造裝備的傳統，導入新科技輔助，創造了許多新作。NIKE ON AIR現場亦展示同樣搭載Air氣墊技術的BLUEPRINT系列鞋款、為不同國家奧運代表隊而設的服裝，以及利用AI技術協助未能完整公開展示鞋款模型。彰顯了NIKE如何面對不同領域的頂尖運動員需求，並能提出改善解決問題的產品，藉以提升表現。

品牌服飾創新副總裁Janett Nichol也說「運動員的需求也大不相同，吸濕排汗、散熱或是維持體溫，我們能做的就是研發出這些面料」，無論是被運用在鞋款或服飾上同等重要。

面對未來的研發挑戰，於NIKE ON AIR現場品牌首席設計師Martin Lotti在訪談中也說「機遇跟挑戰是並存的，但我們總是傾聽運動員問題，創造不僅是好看且富含機能的產品」，不怕被時代所淘汰。

服飾創新副總裁Janett Nichol則覺得「沒有最好的設計，只有隨著時間演進，開發出最適合的產品，而現在趨勢就是將運動跟時尚，做更緊密結合」。

而Air氣墊科技，就是順勢時間推進，不斷優化，並推出充滿個性化設計，像是與潮牌PHANTACi、Off-White與Travis Scott合作等，成為時代所需。

新時代氣墊跑鞋問世

NIKE鞋類創新副總裁Kathy Gomez曾提及，每當有人請她推薦慢跑鞋，「因為強大的緩震性能，我總是建議Pegasus」，展現對於Air氣墊科技的自信。而今年全新Pegasus 41慢跑鞋，更是這系列首款採用Air Zoom與全新React X泡棉中底結合的設計。藉由前、後腳掌都有新氣墊科技配置與泡棉輔助，提升了約13%的回彈反饋能量；機能網布鞋面經過改良，可減輕重量並提升透氣性。

這款Pegasus 41跑鞋還搭載動態中足貼合系統確保了完整支撐、耐用性和舒適性，實際體驗時腳感如同被雙手包覆一樣，既柔軟又輕盈。

全新Pegasus 41慢跑鞋，是這系列首款採用Air Zoom與全新React...
全新Pegasus 41慢跑鞋，是這系列首款採用Air Zoom與全新React X泡棉中底結合的設計。(圖／NIKE提供)
NIKE首席設計師Martin Lotti。(圖／NIKE提供)
NIKE首席設計師Martin Lotti。(圖／NIKE提供)
為運動員喝采，一直都是NIKE的中心主旨之一，因此NIKE ON AIR展廳中，...
為運動員喝采，一直都是NIKE的中心主旨之一，因此NIKE ON AIR展廳中，高掛許多頂尖運動員的肖像，還能看到游泳好手王冠閎的身影。(圖／NIKE提供)
鞋類創新副總裁Kathy Gomez提到「Air氣墊真的能幫助到消費者，因為擁有...
鞋類創新副總裁Kathy Gomez提到「Air氣墊真的能幫助到消費者，因為擁有高緩震，還能任意改變形狀」。(圖／NIKE提供)
服飾創新副總裁Janett Nichol說「吸濕排汗、散熱或是維持體溫，我們能做...
服飾創新副總裁Janett Nichol說「吸濕排汗、散熱或是維持體溫，我們能做的就是研發出這些面料」。(圖／NIKE提供)
NIKE ON AIR沉浸式體驗中，展示了王建民曾穿著的Air Max 1鞋。(...
NIKE ON AIR沉浸式體驗中，展示了王建民曾穿著的Air Max 1鞋。(圖／NIKE提供)
現場亦展示為不同國家奧運代表隊的服裝配備。(圖／NIKE提供)
現場亦展示為不同國家奧運代表隊的服裝配備。(圖／NIKE提供)

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