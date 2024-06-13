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RIMOWA招牌商務登機箱再升級 收納機能更強大

記者曾智緯／即時報導
奢華行李裝備品牌RIMOWA近期讓旗下著名的Essential Sleeve系列登機箱，悄悄升級了。(RIOMOWA提供)
奢華行李裝備品牌RIMOWA近期讓旗下著名的Essential Sleeve系列登機箱，悄悄升級了。(RIOMOWA提供)

屬於LVMH集團的奢華行李裝備品牌RIMOWA近期讓旗下著名的Essential Sleeve系列登機箱，悄悄升級了！經典的前袋設計全面提升保護力，並添加更多品牌元素，讓商務人士出行時使用更便利之外，更帶出俐落率性風格。

Essential Sleeve系列登機箱在RIMOWA被LVMH集團買下之前，就深受商務人士追捧，硬殼箱身卻有機動性十足的前袋設計，成為許多航空公司從業人員的最愛，甚至一度還有「機長箱」的暱稱，受歡迎程度可見一斑。不過隨著出行的方式逐年改變，Essential Sleeve系列登機箱也在今年迎來全新的升級改版，首先以防水耐磨尼龍材質打造加厚拉鍊式前袋，藉由堅挺結構與軟墊設計全面提升保護力。前袋內裡也設有拉鍊隔層，讓收納功能性更強大。同時前袋外觀的經典溝槽設計與箱身相接合，展現精緻而細膩巧思。

不僅如此，硬殼箱身內的分層機能也進化了，打開後會發現有著像是品牌其他系列Check-In L尺寸行李箱的組合，像是全拉鍊隔層、網狀拉鍊等配置，另一側是調節式隔板，在使用上可以更有彈性靈活運用，讓人驚艷。甫以輕巧聚碳酸酯箱身，並配有無段式伸縮拉桿和著名的Multiwheel流暢滾輪系統，對生活節奏緊湊，時常需要往返不同城市、國家的人，是不可或缺的出行利器。RIMOWA提供了Cabin、Compact及Cabin Plus三種尺寸選擇，讓每個人都能找到合適款式。

RIMOWA Essential Sleeve系列Cabin登機箱，內裡提供全拉...
RIMOWA Essential Sleeve系列Cabin登機箱，內裡提供全拉鍊隔層、網狀拉鍊等配置，另一側是調節式隔板，使用上可以更有彈性靈活。(RIOMOWA提供)
RIMOWA Essential Sleeve系列Cabin Plus登機箱。(...
RIMOWA Essential Sleeve系列Cabin Plus登機箱。(RIOMOWA提供)
RIMOWA Essential Sleeve系列登機箱，以防水耐磨尼龍材質打造...
RIMOWA Essential Sleeve系列登機箱，以防水耐磨尼龍材質打造加厚拉鍊式前袋，藉由堅挺結構與軟墊設計全面提升保護力。(RIOMOWA提供)
RIMOWA Essential Sleeve系列Compact登機箱。(RIO...
RIMOWA Essential Sleeve系列Compact登機箱。(RIOMOWA提供)
RIMOWA Essential Sleeve系列Cabin登機箱。(RIOMO...
RIMOWA Essential Sleeve系列Cabin登機箱。(RIOMOWA提供)
Essential Sleeve系列登機箱深受商務人士追捧，硬殼箱身卻有機動性十...
Essential Sleeve系列登機箱深受商務人士追捧，硬殼箱身卻有機動性十足的前袋設計。(RIOMOWA提供)

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