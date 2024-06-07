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李英愛現身南法亮相珠寶活動 大長今氣質美貌碾壓全場

記者孫曼／即時報導
英國女星菲比迪尼與韓國女星李英愛出席路易威登「Awakened Hands, Awakened Minds」頂級珠寶發表活動。(路易威登提供)
英國女星菲比迪尼與韓國女星李英愛出席路易威登「Awakened Hands, Awakened Minds」頂級珠寶發表活動。(路易威登提供)

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於南法聖特羅佩的聖莫爾城堡（Castel Sant'Elmo）發表年度頂級珠寶系列「Awakened Hands, Awakened Minds」，這個Francesca Amfitheatrof 為路易威登創作的第六個頂級珠寶系列，頌揚十九世紀法國的輝煌變革，為迄今規模最龐大的系列。包括韓國女星李英愛、英國女星菲比迪尼（Phoebe Dynevor）、金晨、泰國女星Urassaya Sperbund等人登盛裝出席。

韓國女星李英愛出席路易威登「Awakened Hands, Awakened M...
韓國女星李英愛出席路易威登「Awakened Hands, Awakened Minds」頂級珠寶發表活動。(路易威登提供)

韓國女星李英愛出席路易威登「Awakened Hands, Awakened M...
韓國女星李英愛出席路易威登「Awakened Hands, Awakened Minds」頂級珠寶發表活動。(路易威登提供)

女星金晨出席路易威登「Awakened Hands, Awakened Mind...
女星金晨出席路易威登「Awakened Hands, Awakened Minds」頂級珠寶發表活動。(路易威登提供)

女星金晨出席路易威登「Awakened Hands, Awakened Mind...
女星金晨出席路易威登「Awakened Hands, Awakened Minds」頂級珠寶發表活動。(路易威登提供)

英國女星菲比迪尼與出席路易威登「Awakened Hands, Awakened...
英國女星菲比迪尼與出席路易威登「Awakened Hands, Awakened Minds」頂級珠寶發表活動。(路易威登提供)

涵蓋13個主題、220件獨一無二的珠寶的「Awakened Hands, Awakened Minds」頂級珠寶系列，以設計語言勾勒十九世紀法國的錯綜複雜和創新，以及作為世界中心的巴黎。

系列的第一個篇章《Awakened Hands 覺醒的手藝》包含11個主題和100件獨一無二的作品，以終結皇室統治為開端，法國的工坊及工匠展開自由探索和實驗，激發工藝與知識的復興。而在1837年來到巴黎的16歲品牌創辦人路易威登（Louis Vuitton），也在此際展現出製作行李箱的雄心壯志。「工藝成為此國家的貨幣，造就出法國生活藝術，也就是我們今天所知的奢侈品。」Francesca Amfitheatrof說。

第一個篇章包括採用可溯源莫三比克紅寶石編織經典Monogram Flower花朵圖案蕾絲的Splendeur華麗系列，鑲嵌重達12.92克拉尚比亞祖母綠的Séduction誘惑項鍊，以寶石馬賽克襯托尚比亞祖母綠的Phenomenal非凡系列，以及單純使用鑽石的Elegance典雅系列。

第二篇章《Awakened Minds覺醒的心靈》刻畫巴黎在進入1850年代時發生的巨變，也是正在1854年，路易威登成為第一位創造及註冊品牌標誌的設計師。在此篇章中，Apotheosis成就巔峰系列的Cœur de Paris（巴黎之心）項鍊以艾菲爾鐵塔為靈感，刻畫這個全球地標，其中巴黎之心項鍊主鑽為一顆重56.23克拉、帶有不尋常的橙色和棕色調的濃烈的粉紅色鑽石，為此系列中最重要，也是最稀有的主石；第二顆主鑽則為重12.67克拉的深棕粉色和橙色鑽石，無疑是此系列最集大成的作品。

路易威登「Awakened Hands, Awakened Minds」頂級珠寶...
路易威登「Awakened Hands, Awakened Minds」頂級珠寶系列VICTOIRE項鍊。(路易威登提供)

路易威登「Awakened Hands, Awakened Minds」頂級珠寶...
路易威登「Awakened Hands, Awakened Minds」頂級珠寶系列Cœur de Paris（巴黎之心）項鍊。(路易威登提供)

路易威登「Awakened Hands, Awakened Minds」頂級珠寶...
路易威登「Awakened Hands, Awakened Minds」頂級珠寶系列ELEGANCE冠冕。(路易威登提供)

路易威登「Awakened Hands, Awakened Minds」頂級珠寶...
路易威登「Awakened Hands, Awakened Minds」頂級珠寶系列OPTIMISME項鍊。(路易威登提供)

路易威登「Awakened Hands, Awakened Minds」頂級珠寶...
路易威登「Awakened Hands, Awakened Minds」頂級珠寶系列VISION項鍊。(路易威登提供)

路易威登「Awakened Hands, Awakened Minds」頂級珠寶...
路易威登「Awakened Hands, Awakened Minds」頂級珠寶系列FREQEUNCE項鍊。(路易威登提供)

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