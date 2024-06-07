李英愛現身南法亮相珠寶活動 大長今氣質美貌碾壓全場
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於南法聖特羅佩的聖莫爾城堡（Castel Sant'Elmo）發表年度頂級珠寶系列「Awakened Hands, Awakened Minds」，這個Francesca Amfitheatrof 為路易威登創作的第六個頂級珠寶系列，頌揚十九世紀法國的輝煌變革，為迄今規模最龐大的系列。包括韓國女星李英愛、英國女星菲比迪尼（Phoebe Dynevor）、金晨、泰國女星Urassaya Sperbund等人登盛裝出席。
涵蓋13個主題、220件獨一無二的珠寶的「Awakened Hands, Awakened Minds」頂級珠寶系列，以設計語言勾勒十九世紀法國的錯綜複雜和創新，以及作為世界中心的巴黎。
系列的第一個篇章《Awakened Hands 覺醒的手藝》包含11個主題和100件獨一無二的作品，以終結皇室統治為開端，法國的工坊及工匠展開自由探索和實驗，激發工藝與知識的復興。而在1837年來到巴黎的16歲品牌創辦人路易威登（Louis Vuitton），也在此際展現出製作行李箱的雄心壯志。「工藝成為此國家的貨幣，造就出法國生活藝術，也就是我們今天所知的奢侈品。」Francesca Amfitheatrof說。
第一個篇章包括採用可溯源莫三比克紅寶石編織經典Monogram Flower花朵圖案蕾絲的Splendeur華麗系列，鑲嵌重達12.92克拉尚比亞祖母綠的Séduction誘惑項鍊，以寶石馬賽克襯托尚比亞祖母綠的Phenomenal非凡系列，以及單純使用鑽石的Elegance典雅系列。
第二篇章《Awakened Minds覺醒的心靈》刻畫巴黎在進入1850年代時發生的巨變，也是正在1854年，路易威登成為第一位創造及註冊品牌標誌的設計師。在此篇章中，Apotheosis成就巔峰系列的Cœur de Paris（巴黎之心）項鍊以艾菲爾鐵塔為靈感，刻畫這個全球地標，其中巴黎之心項鍊主鑽為一顆重56.23克拉、帶有不尋常的橙色和棕色調的濃烈的粉紅色鑽石，為此系列中最重要，也是最稀有的主石；第二顆主鑽則為重12.67克拉的深棕粉色和橙色鑽石，無疑是此系列最集大成的作品。
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