粉紅力量大 帝舵表宣布正式攜手國際邁阿密

國際邁阿密的共同持有者大衛貝克漢為帝舵表代言人。(帝舵表提供)

帝舵表（TUDOR）宣布成為足球 隊國際邁阿密（Inter Miami CF）指定計時。國際邁阿密的共同持有者大衛貝克漢（David Beckham）為品牌代言人。多年前，帝舵表就曾送給他一只表面上印有國際邁阿密標誌的TUDOR Pelagos腕表，並在此後的每場賽事上配戴這枚腕表。

在大衛貝克漢、主席豪爾赫馬斯（Jorge Mas）以及另一位共同持有者荷西馬斯（Jose Mas）的積極努力之下，從零開始建立這支與眾不同的國際足球會，以「自由夢想」為座右銘，如今已吸引多位全球最優秀球員加盟；對帝舵表而言，這正是品牌「Born To Dare」（天生敢為）精神的最佳實踐。帝舵表擔任國際邁阿密指定計時之後，球迷將會在邁阿密大通體育場（Chase Stadium）周圍看到帝舵表盾牌標誌。