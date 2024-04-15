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就想去海邊度假 LV全新NAUTICAL系列藍白條紋包好可愛

記者孫曼／即時報導
海軍風的條紋則貫穿NAUTICAL系列。(圖／路易威登提供)
海軍風的條紋則貫穿NAUTICAL系列。(圖／路易威登提供)

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）以行李箱起家，旅行精神根深蒂固於品牌 DNA中。這也催生了全新NAUTICAL系列的誕生：以典雅輕鬆的夏日旅行為發想，全系列涵蓋女裝服飾、皮件包包、配件和時尚珠寶。此系列重新演繹了經典航海元素，從寬鬆愜意的剪裁、休閒時尚的海濱裝束，到海洋主題的包款及輕盈飄逸的絲巾，煥發青春魅力。

春夏是旅遊的季節，NAUTICAL系列將時節轉換的元素融入度假服飾的設計，白色和海軍藍自然成為本季造型的主要顏色，海軍風的條紋則貫穿整體系列 — 無論是T恤、清爽俐落的襯衫或毛絨絨的針織衫。雙排扣西裝外套搭配短褲，或馬甲上衣搭配長褲，都傳遞出適合在都會與海濱穿著的優雅氣質。

包款部分，從迷你小巧的Coussin BB包，到寬敞大容量的Noé BB手袋，先為的紅色為藍白條紋的穿搭營造充滿活力的焦點。品牌全新代表作GO-14包，重新詮釋了最初使用於行李箱內側的Malletage菱格紋工藝，提供有紅色或海軍藍色，鋪墊皮革表面繡著白色刺繡小結。日夜皆宜的Twist West包則搭配航海風格鍊帶，還有飾有滿滿條紋亮片的Capucines Mini手袋和迷你燈塔造型包款，創意趣味為穿搭帶帶來無盡的驚喜。

路易威登秉持旅行精神推出全新NAUTICAL系列服飾。(圖／路易威登提供)
路易威登秉持旅行精神推出全新NAUTICAL系列服飾。(圖／路易威登提供)
路易威登秉持旅行精神推出全新NAUTICAL系列服飾。(圖／路易威登提供)
路易威登秉持旅行精神推出全新NAUTICAL系列服飾。(圖／路易威登提供)
路易威登NAUTICAL系列CANOE包。(圖／路易威登提供)
路易威登NAUTICAL系列CANOE包。(圖／路易威登提供)
NAUTICAL系列中白色和海軍藍自然成為本季造型的主要顏色。(圖／路易威登提供...
NAUTICAL系列中白色和海軍藍自然成為本季造型的主要顏色。(圖／路易威登提供)
路易威登NAUTICAL系列藍條紋CAPUCINES MINI亮片包。(圖／路易...
路易威登NAUTICAL系列藍條紋CAPUCINES MINI亮片包。(圖／路易威登提供)
路易威登NAUTICAL系列CAPUCINES BB包雪色款。(圖／路易威登提供...
路易威登NAUTICAL系列CAPUCINES BB包雪色款。(圖／路易威登提供)
路易威登NAUTICAL系列SAILOR BANDANA漁夫帽米色款。(圖／路易...
路易威登NAUTICAL系列SAILOR BANDANA漁夫帽米色款。(圖／路易威登提供)
路易威登秉持旅行精神推出全新NAUTICAL系列服飾。(圖／路易威登提供)
路易威登秉持旅行精神推出全新NAUTICAL系列服飾。(圖／路易威登提供)
路易威登秉持旅行精神推出全新NAUTICAL系列服飾。(圖／路易威登提供)
路易威登秉持旅行精神推出全新NAUTICAL系列服飾。(圖／路易威登提供)
路易威登NAUTICAL系列LV CORDAGE SQUARE 90絲巾黑色款。...
路易威登NAUTICAL系列LV CORDAGE SQUARE 90絲巾黑色款。(圖／路易威登提供)

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