就想去海邊度假 LV全新NAUTICAL系列藍白條紋包好可愛

海軍風的條紋則貫穿NAUTICAL系列。(圖／路易威登提供)

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）以行李箱起家，旅行精神根深蒂固於品牌 DNA 中。這也催生了全新NAUTICAL系列的誕生：以典雅輕鬆的夏日旅行為發想，全系列涵蓋女裝服飾、皮件包包、配件和時尚珠寶。此系列重新演繹了經典航海元素，從寬鬆愜意的剪裁、休閒時尚的海濱裝束，到海洋主題的包款及輕盈飄逸的絲巾，煥發青春魅力。

春夏是旅遊的季節，NAUTICAL系列將時節轉換的元素融入度假服飾的設計，白色和海軍藍自然成為本季造型的主要顏色，海軍風的條紋則貫穿整體系列 — 無論是T恤、清爽俐落的襯衫或毛絨絨的針織衫。雙排扣西裝外套搭配短褲，或馬甲上衣搭配長褲，都傳遞出適合在都會與海濱穿著的優雅氣質。