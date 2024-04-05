我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家說28和這些彩券號碼 出現機率最高

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

愛的「袋袋相承」凱特摩絲母女同框大曬FENDI

記者釋俊哲／即時報導
FENDI推出全新Peekaboo包款形象廣告，並邀超模Kate Moss與女兒Lila Grace Moss一同入鏡，展現了親密情感與愛的代代相承。(圖／FENDI提供)
FENDI推出全新Peekaboo包款形象廣告，並邀超模Kate Moss與女兒Lila Grace Moss一同入鏡，展現了親密情感與愛的代代相承。(圖／FENDI提供)

日常生活的用品一旦經過時間的洗禮、工藝的加持，常能賦予超越時代的意義。FENDI推出全新2024春夏Peekaboo包款形象廣告，邀請超模凱特摩絲（Kate Moss）與女兒Lila Grace Moss一同入鏡，捕捉到母女間親密的真情流露，更有Peekaboo包款揉和工藝與愛的袋袋（代代）相承。

FENDI近年來持續邀請名女性拍攝形象廣告，傳遞Peekaboo包款在鮮明建築風格外的柔美女性特質。2022年英國模特兒和女權運動者Adwoa Aboah便在短片中化身時尚超人，與Peekaboo包款空降於FENDI的羅馬總部台階上；2023春夏則由超模「黑珍珠」Naomi Campbell展現女性所擁有的強大能量與完美；2024春夏，Kate Moss與女兒Lila Grace Moss則在英國攝影師Craig McDean的鏡頭前相擁，此間映現出的不僅有母女間共通的親切和睿智傳承，更襯托出Peekaboo包款的堅毅、挺拔與雋永。

家族第三代傳人Silvia Venturini Fendi便曾表示「使用Peekaboo的人有著多種面貌，他（她）們有著不為人知的才華，會選擇在何時展示哪方面的自己。」而由其設計的Peekaboo包款最早首發於2009年的FENDI春夏女裝大秀，乾淨、簡約是包款特色，並從現代主義框架包身的輪廓得到啟發。方形扭鎖設計、包款側邊的風琴結構，以及FENDI經典的Selleria縫線，在在都是Peekaboo包所具備高辨識度的設計語彙。而可以敞開的包口更是Peekaboo的特色之一，包款反應了Silvia Venturini Fendi的想法：「可以向世界展現自己，也不懼隱藏。」

由於具有兩個收納隔間，因此可讓人自由決定開闔，對世界開放的同時、也維持著擁有者的私密保留。

2024春夏Peekaboo包款共有黑、白、鴿灰、咖啡、淺藍、紅、黃等多色與多種...
2024春夏Peekaboo包款共有黑、白、鴿灰、咖啡、淺藍、紅、黃等多色與多種尺寸選擇。(圖／FENDI提供)
Peekaboo包款無疑是Silvia Venturini FENDI對經典的現...
Peekaboo包款無疑是Silvia Venturini FENDI對經典的現代詮釋，並彰顯工藝、創意與實驗精神的三合為一。(圖／FENDI提供)
Peekaboo包黃色款，手提輕巧、並營造出春夏的明亮氣場。(圖／FENDI提供...
Peekaboo包黃色款，手提輕巧、並營造出春夏的明亮氣場。(圖／FENDI提供)
Peekaboo包款無疑是Silvia Venturini FENDI對經典的現...
Peekaboo包款無疑是Silvia Venturini FENDI對經典的現代詮釋，並彰顯工藝、創意與實驗精神的三合為一。(圖／FENDI提供)
迷你Peekaboo淺藍色Selleria包款。(圖／FENDI提供)
迷你Peekaboo淺藍色Selleria包款。(圖／FENDI提供)
運用經典Selleria縫線的2024春夏Peekaboo包款，展現了義式的皮革...
運用經典Selleria縫線的2024春夏Peekaboo包款，展現了義式的皮革工藝神髓。(圖／FENDI提供)

凱特

上一則

X平台要收費的藍勾勾免費送 馬斯克入主18個月後改變策略

延伸閱讀

洛縣、河濱縣 增2名亞裔女法官

洛縣、河濱縣 增2名亞裔女法官
祕書女友晚上陪應酬「拿回一堆名牌包」 男憂初戀被主管「呵護了」

祕書女友晚上陪應酬「拿回一堆名牌包」 男憂初戀被主管「呵護了」
移民專頁／遞交I-485時 盡量保持合法身分

移民專頁／遞交I-485時 盡量保持合法身分
超模吉賽兒養生有道 絕不碰頭號「毒藥」食物

超模吉賽兒養生有道 絕不碰頭號「毒藥」食物

熱門新聞

美國空姐雪兒（Cher）分享，根據她多年飛行經驗，能從乘客穿的「鞋子」，看出對方是哪種類型的人。示意圖。（取材自pexels.com@PNW Production）

從穿鞋辨奧客...空姐曝一款式最難搞 最愛穿登山鞋乘客

2024-04-01 20:15
四星座從三月底開始可以擺脫黑暗，有如闇夜中照進一道亮光。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Jill Wellington）

三月底轉運看到曙光 4個幸運星座迎接意外驚喜

2024-03-28 23:20
實現美國夢的成本愈來愈貴，除了家庭、子女，擁有滿意的房產也愈來愈難。（歐新社）

美國夢愈來愈貴 一生要花345萬元…遠超過全美平均收入

2024-03-31 20:52
英國王室內部人士爆料國王查理三世罹患胰臟癌，僅存2年壽命，白金漢宮正加緊安排喪禮計畫「梅奈橋行動」，不過該消息並未獲得證實。（美聯社）

命不久矣？英王被傳罹患胰臟癌剩2年壽命 王室加緊準備葬禮

2024-03-31 00:16
李安曾經兩度獲得奧斯卡最佳導演獎。（路透資料照片）

李安終於願意說了「斷背山」未獲奧斯卡最佳影片有這些內幕

2024-03-31 01:24
四生肖在四月能走上成功道路，貴人如雲來。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Nataliya Vaitkevich）

四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升

2024-03-27 19:10

超人氣

更多 >
超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮

超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮
餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑
安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食

安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食
川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」
教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病

教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病