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貝克漢、周杰倫都被收服？男聲戴粉紅色精品 無違和上手

記者釋俊哲／即時報導
周杰倫兩個月前生日時，曾收到一只TUDOR的「粉紅」面Black Bay Chrono表款成為生日禮物，並在近日正式發表。(圖／TUDOR提供)
周杰倫兩個月前生日時，曾收到一只TUDOR的「粉紅」面Black Bay Chrono表款成為生日禮物，並在近日正式發表。(圖／TUDOR提供)

色彩常帶來直觀的情緒，但不時也有刻板印象。帝舵（TUDOR）近日發表了新款Black Bay Chrono粉紅款（碧灣計時型粉紅款），為表款面盤選擇了淡粉紅，同時邀請兩位品牌代言人貝克漢（David Beckham）與周杰倫搶先配戴，除顛覆傳統，也展現輕快、時髦的男性運動活力。

這項設計並非無中生有、或突發奇想，事實上，三大公路賽的「環義自行車賽」（Giro d’Italia）從1931年開始便有一項傳統：將贈予總冠軍一件粉紅色車衣，時至今日，大輛粉紅色的車架、細節不時充斥於賽事中，讓賽事帶來令人雀躍的粉紅氛圍；此外由貝克漢督軍的「邁阿密國際足球俱樂部」（Inter Miami CF）其球衣也是粉紅色，因此當粉紅色躍上了原本陽剛、兼具賽車或潛水風格的TUDOR表款，似乎也就無違和、順利成章。

新款「粉紅面」的Black Bay Chrono腕表，具有始自1969年的經典「雪花」式小時指針，以及黑色的小秒針盤與計時積分盤。為了強化低光源環境下的閱讀便利性，小時時標和指針都塗覆以Super-LumiNova®夜光塗料。使用矽游絲、具備抵抗磁力影響的MT5813機芯具備瑞士天文台認證（COSC），同時其具備的導柱輪及垂直計時離合機制，也讓計時碼表允用更精確穩定的表現。精鋼表殼並搭配精鋼「五珠」帶與「T-fit」快速調節帶扣，價格店洽。

除了以粉紅色面盤吸睛，黑色次表盤的設計，也是手表愛好者口中的「熊貓面」，搭配上粉...
除了以粉紅色面盤吸睛，黑色次表盤的設計，也是手表愛好者口中的「熊貓面」，搭配上粉色後，宛如「粉紅熊貓」，賣萌討喜。(圖／TUDOR提供)
由貝克漢（David Beckham）領軍的邁阿密國際足球俱樂部，其球衣正是粉紅...
由貝克漢（David Beckham）領軍的邁阿密國際足球俱樂部，其球衣正是粉紅色，顛覆性別與色彩的制式印象。(圖／TUDOR提供)
周杰倫（左）與貝克漢兩人都配戴上TUDOR新款粉紅色Black Bay腕表。(圖...
周杰倫（左）與貝克漢兩人都配戴上TUDOR新款粉紅色Black Bay腕表。(圖／TUDOR提供)
Black Bay Chrono粉紅款，精鋼、41毫米、自動上鍊機芯、時間顯示與...
Black Bay Chrono粉紅款，精鋼、41毫米、自動上鍊機芯、時間顯示與計時碼表功能，價格店洽。(圖／TUDOR提供)

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