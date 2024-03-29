貝克漢、周杰倫都被收服？男聲戴粉紅色精品 無違和上手

周杰倫兩個月前生日時，曾收到一只TUDOR的「粉紅」面Black Bay Chrono表款成為生日禮物，並在近日正式發表。(圖／TUDOR提供)

色彩常帶來直觀的情緒，但不時也有刻板印象。帝舵（TUDOR）近日發表了新款Black Bay Chrono粉紅款（碧灣計時型粉紅款），為表款面盤選擇了淡粉紅，同時邀請兩位品牌代言人貝克漢（David Beckham）與周杰倫 搶先配戴，除顛覆傳統，也展現輕快、時髦的男性運動活力。

這項設計並非無中生有、或突發奇想，事實上，三大公路賽的「環義自行車賽」（Giro d’Italia）從1931年開始便有一項傳統：將贈予總冠軍一件粉紅色車衣，時至今日，大輛粉紅色的車架、細節不時充斥於賽事中，讓賽事帶來令人雀躍的粉紅氛圍；此外由貝克漢督軍的「邁阿密國際足球 俱樂部」（Inter Miami CF）其球衣也是粉紅色，因此當粉紅色躍上了原本陽剛、兼具賽車 或潛水風格的TUDOR表款，似乎也就無違和、順利成章。