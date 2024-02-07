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LOEWE 巧玩拼貼藝術 經典圖像融入男裝與包款

文／記者孫曼
LOEWE發表與美國當代藝術家Richard Hawkins攜手合作的2024秋冬男裝系列時裝秀。（圖／LOEWE提供）
LOEWE發表與美國當代藝術家Richard Hawkins攜手合作的2024秋冬男裝系列時裝秀。（圖／LOEWE提供）

巴黎男裝周期間，LOEWE發表與美國當代藝術家Richard Hawkins攜手合作的2024秋冬男裝系列時裝秀，除了時裝秀現場布置，經創意總監Jonathan Anderson的重新詮釋，在本季的男裝服飾與包包配件上，也透過各種工藝手法和服裝語彙展現Richard Hawkins最具代表性的拼貼藝術，與Jonathan Anderson巧玩比例與色彩的服裝手法相映成趣，成為本季最受好評的一場大秀之一。

時裝秀在一個白色巨型立方體場地舉行，牆上掛著像染色玻璃窗的大螢幕，接續播放著Richard Hawkins各式各樣的創作，也讓人想起José Pérez de Rozas在60年代為LOEWE構思的櫥窗設計，這也是Richard Hawkins為LOEWE所創作12幅拼貼影像的起點：他將LOEWE品牌大使及網路名人的影像混合疊加他的經典圖像，構成一幅幅「拼貼現實」風情畫。Richard Hawkins長期創作擅長以男性身軀勾勒欲望論述，透過藝術史、狗仔隊的照片、社交媒體等各種影像拼貼排列，發掘當中美學、文學、哲學及神話，在社群媒體盛行的當下回顧他的舊作，更讓人感受到藝術家對未來猶如預知的敏銳度。

而在Jonathan Anderson的轉化下，LOEWE 2024秋冬男裝系列提出了對現今社會文化的反思：所謂「現實」是否就是透過狗仔與名人影像拼組出的拼貼畫？ Jonathan Anderson將經典美國文化圖像融入各個造型中，手法直接明確又具體：大衣、西裝、休閒外套、毛衣、長版開襟衫、皮褲、制服裝、運動褲、軍靴到滑板鞋，各個單品以喧囂飽滿的色調彼此呼應。Richard Hawkins的作品被轉化為零碎片段，再經過拼貼組合，重新詮釋在首飾及服裝上，透過印花、 針織緹花、圖騰刺繡、玻璃釘飾及異國流蘇等工藝手法，並紛紛躍上超大款包及托特包。

而Jonathan Anderson向來擅長玩轉的放大比例與這系列喧囂的圖像相呼應：超長的綁帶、大型蝴蝶結、具錯視效果的格紋圖案、猶如和服腰帶般搶眼的鬆散腰封、像是沒繫上只有單邊的寬版皮革腰帶等，搭配色彩鮮豔的運動褲、比例寬鬆到垮的西裝或長袍、長成legging的運動長襪…秋冬系列跳脫刻板模式，衍生出許多令人嚮往的角色，表達形式直接且毫不修飾，隱約帶有焦躁不安情緒貫穿其中。

LOEWE比例刻意超級寬鬆的西裝。（圖／LOEWE提供）
LOEWE比例刻意超級寬鬆的西裝。（圖／LOEWE提供）

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