Prada 主打再生尼龍 艾瑪華森、康柏拜區廣告入鏡

艾瑪華森拍攝Prada最新Re-Nylon形象廣告。（取材自IG @ Prada）

生產與永續，本身是相對矛盾的概念，但如果不再使用新素材的新產品，則可能是兩者間的另一種平衡。Prada推出Re-Nylon系列全新形象廣告，邀請班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）與艾瑪華森 （Emma Watson）共同擔綱，進而展現Prada的創新精神與責任行動。

Prada的Re-Nylon系列是由2019年推出，但Prada的尼龍系列卻早早在品牌創意總監Miuccia Prada的巧手下，在過去40年間運用在配件與服裝中，將尼龍成為光潔、俐落、都會的表徵，而黑色尼龍與Prada經典的三角銘牌，更儼然已成為一種時尚「標配」。

Re-Edition1978再生尼龍小巧萬用包。（圖／Prada提供）

來到2024，Prada強調不再使用新製（原生）尼龍，而將Re-Nylon系列所有產品皆使用了再生尼龍，該系列將海洋廢棄、收集自全世界的紡織纖維廢料，在回收、淨化後再運用降解與再聚合過程，打造出再生尼龍紗線ECONYL®。不僅Prada眾多星友們已搶先配戴上Re-Nylon新包、新品，本次形象廣告中更邀請班奈狄克康柏拜區與艾瑪華森一同拍攝主視覺。

包款的照片更有白背、情境兩種系列，其中情境照的底圖更合成上各種海灘邊、海洋圖片，提醒人們自然、海洋環境與原生地景的重要性；同時從去年7月開始，Prada Re-Nylon系列的1%收益將捐贈予Prada集團與聯合國 教科文組織（UNESCO）旗下政府海洋學委員會（IOC）在2019共同推出的Sea Beyond教育計畫，在消費的同時同樣推廣教育，也再度呼應Prada Re-Nylon的主張：創新精神，以及負責任的行動（與消費）。