我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷工程師殺妻案／陳立人出院入獄 除夕提審引關注

加州暴風雨 蔬菜大跌價 豆苗2折 華人忙掃貨

Prada 主打再生尼龍 艾瑪華森、康柏拜區廣告入鏡

文／記者釋俊哲
艾瑪華森拍攝Prada最新Re-Nylon形象廣告。（取材自IG @ Prada）
艾瑪華森拍攝Prada最新Re-Nylon形象廣告。（取材自IG @ Prada）

生產與永續，本身是相對矛盾的概念，但如果不再使用新素材的新產品，則可能是兩者間的另一種平衡。Prada推出Re-Nylon系列全新形象廣告，邀請班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）與艾瑪華森（Emma Watson）共同擔綱，進而展現Prada的創新精神與責任行動。

Prada的Re-Nylon系列是由2019年推出，但Prada的尼龍系列卻早早在品牌創意總監Miuccia Prada的巧手下，在過去40年間運用在配件與服裝中，將尼龍成為光潔、俐落、都會的表徵，而黑色尼龍與Prada經典的三角銘牌，更儼然已成為一種時尚「標配」。

Re-Edition1978再生尼龍小巧萬用包。（圖／Prada提供）
Re-Edition1978再生尼龍小巧萬用包。（圖／Prada提供）

來到2024，Prada強調不再使用新製（原生）尼龍，而將Re-Nylon系列所有產品皆使用了再生尼龍，該系列將海洋廢棄、收集自全世界的紡織纖維廢料，在回收、淨化後再運用降解與再聚合過程，打造出再生尼龍紗線ECONYL®。不僅Prada眾多星友們已搶先配戴上Re-Nylon新包、新品，本次形象廣告中更邀請班奈狄克康柏拜區與艾瑪華森一同拍攝主視覺。

包款的照片更有白背、情境兩種系列，其中情境照的底圖更合成上各種海灘邊、海洋圖片，提醒人們自然、海洋環境與原生地景的重要性；同時從去年7月開始，Prada Re-Nylon系列的1%收益將捐贈予Prada集團與聯合國教科文組織（UNESCO）旗下政府海洋學委員會（IOC）在2019共同推出的Sea Beyond教育計畫，在消費的同時同樣推廣教育，也再度呼應Prada Re-Nylon的主張：創新精神，以及負責任的行動（與消費）。

艾瑪華森 聯合國

上一則

失蹤40年早被宣告死亡 77歲翁「死而復生」求助警找回家路

下一則

HERMÈS 英倫紳士風 人字紋、格紋優雅簡約

延伸閱讀

林心如慶生不見霍建華 曬10年對比照網驚：根本一樣

林心如慶生不見霍建華 曬10年對比照網驚：根本一樣
「妙麗」沒有息影 艾瑪華森澄清數年沒拍片原因

「妙麗」沒有息影 艾瑪華森澄清數年沒拍片原因
泰勒絲假裸照瘋傳 鐵粉組網軍「護泰」 X平台也發聲

泰勒絲假裸照瘋傳 鐵粉組網軍「護泰」 X平台也發聲
BERLUTI 皮革x風格 企業家穿出紐約都會感

BERLUTI 皮革x風格 企業家穿出紐約都會感

熱門新聞

農曆新年將至，不少民眾已定好新的一年衝刺事業的目標；示意圖。（取材自Unsplash＠Hunters Race）

2024龍年衝事業？3生肖五星遇貴人 2生肖事倍功半要忍辱

2024-02-05 21:57
示意圖。（Unsplash／Alexander Grey）

4生肖春節前後「財神附體」 他有貴人送財、他要升官了

2024-02-02 03:30
阿爾蒙特和三名辣妻相處融洽，生活中情趣滿滿。（截圖自Instagram@/mazayahlegend）

「多重伴侶的美好?」四人行家庭養11小孩 辣妻們都叫他國王

2024-02-01 02:42
來自美國的女牙醫日前在牙買加機場出現脫序行為。（影片截圖）

美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光

2024-02-03 20:40
澳洲一名女子表演用下體吹直笛。（翻攝自X）

澳洲奇葩女選秀節目「雙腿開開」吹直笛 評審羞到不敢看

2024-02-03 19:04
節氣「立春」示意圖。（記者賴香珊／攝影）

「立春」開運妙招看這裡 5生肖必躲春：恐影響整年運勢

2024-01-30 21:20

超人氣

更多 >
福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡
南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...
全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業

全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業
不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期

不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期
紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多