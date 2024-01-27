襪子也是流行配件…大膽露出來吧

過去認為露出襪子不合時宜，新年度流行把襪子露出來。圖為西班牙時裝展上展示的彩色襪搭配涼鞋。(路透)

許多人以前可能都被大人告誡過或自己也這麼覺得：「襪子露出來很不酷」；但2024年「把襪子露出來」儼然已是流行時尚，包括Christian Dior、Thom Browne、Prada和 J.Crew等知名品牌都視「露出襪子」為高級時尚。

在模特兒海莉·比伯(Hailey Bieber)、貝拉哈蒂德(Bella Hadid)及女演員克莉絲汀史都華(Kristen Stewart)帶頭倡議下，人們開始明白：要讓襪子成功吸睛，馬虎不得；衣著造型師艾莉森‧伯恩斯坦(Allison Bornstein) 建議：「襪子的色調、紋理、對比色，可以為你的造型增添意想不到的變化或細節 。」

若想輕鬆融入時尚潮流，不妨挑雙簡單的襪子，再配上樂福鞋(loafer)。29歲的俄亥俄州 牛津市博士生關珍妮 (Jenny Kwon，音譯)很愛「露襪子」，她說：「黑色樂福鞋搭上白襪，絕不會出錯。」

想更大膽些的話，可以選擇緋紅色。奢侈襪及配件品牌Comme Si創始人兼創意總監李珍妮(Jenni Lee，音譯)說 ：「紅色，正準備大放異彩。」該品牌最早的款式之一，就是一款專為搭配樂福鞋設計的輕盈羅紋棉襪。

襪子當然不只可與樂福鞋相搭，Miu Miu品牌在2022年秋季秀場，就已推出芭蕾平底鞋搭保暖厚襪。

住在新澤西州 從事行銷業、當過芭蕾舞者的佩杜拉(Daniela Pedulla)認為，這種造型既懷舊又現代，「我覺得那樣搭起來，既別致又性感。」

時尚博主、造型師古圖(Beatrice Gutu)建議，若想顯得腿長，可以將高筒透明襪與短裙相搭。古圖經常往返德國 杜塞道夫和法國巴黎，她常備Falke和Calzedonia等品牌的及膝長襪，配上一般人很少連襪子穿的高跟鞋或繫帶涼鞋，格外增添挑釁張力。