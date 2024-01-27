我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國女師夏威夷遭潑化學液體 老家在山東 華人發起籌款

洛杉磯時報創立142年 首位女執行主編上任 有台灣背景

襪子也是流行配件…大膽露出來吧

記者胡玉立／綜合報導
過去認為露出襪子不合時宜，新年度流行把襪子露出來。圖為西班牙時裝展上展示的彩色襪搭配涼鞋。(路透)
過去認為露出襪子不合時宜，新年度流行把襪子露出來。圖為西班牙時裝展上展示的彩色襪搭配涼鞋。(路透)

許多人以前可能都被大人告誡過或自己也這麼覺得：「襪子露出來很不酷」；但2024年「把襪子露出來」儼然已是流行時尚，包括Christian Dior、Thom Browne、Prada和 J.Crew等知名品牌都視「露出襪子」為高級時尚。

在模特兒海莉·比伯(Hailey Bieber)、貝拉哈蒂德(Bella Hadid)及女演員克莉絲汀史都華(Kristen Stewart)帶頭倡議下，人們開始明白：要讓襪子成功吸睛，馬虎不得；衣著造型師艾莉森‧伯恩斯坦(Allison Bornstein) 建議：「襪子的色調、紋理、對比色，可以為你的造型增添意想不到的變化或細節 。」

若想輕鬆融入時尚潮流，不妨挑雙簡單的襪子，再配上樂福鞋(loafer)。29歲的俄亥俄州牛津市博士生關珍妮 (Jenny Kwon，音譯)很愛「露襪子」，她說：「黑色樂福鞋搭上白襪，絕不會出錯。」

想更大膽些的話，可以選擇緋紅色。奢侈襪及配件品牌Comme Si創始人兼創意總監李珍妮(Jenni Lee，音譯)說 ：「紅色，正準備大放異彩。」該品牌最早的款式之一，就是一款專為搭配樂福鞋設計的輕盈羅紋棉襪。

襪子當然不只可與樂福鞋相搭，Miu Miu品牌在2022年秋季秀場，就已推出芭蕾平底鞋搭保暖厚襪。

住在新澤西州從事行銷業、當過芭蕾舞者的佩杜拉(Daniela Pedulla)認為，這種造型既懷舊又現代，「我覺得那樣搭起來，既別致又性感。」

時尚博主、造型師古圖(Beatrice Gutu)建議，若想顯得腿長，可以將高筒透明襪與短裙相搭。古圖經常往返德國杜塞道夫和法國巴黎，她常備Falke和Calzedonia等品牌的及膝長襪，配上一般人很少連襪子穿的高跟鞋或繫帶涼鞋，格外增添挑釁張力。

她說：「我喜歡把對立事物放在一起。而襪子，確實是最簡單的配件。」

過去認為露出襪子不合時宜，新年度流行把襪子露出來。(美聯社)
過去認為露出襪子不合時宜，新年度流行把襪子露出來。(美聯社)

新澤西州 俄亥俄州 德國

上一則

1月27日星座運勢 天蠍誤會冰釋 摩羯運勢強盛

下一則

走出伸展台 「無褲」時尚火辣今冬

延伸閱讀

好女婿

好女婿
竊盜猖獗 沃爾瑪賣場內衣襪子上鎖

竊盜猖獗 沃爾瑪賣場內衣襪子上鎖
搶盜猖獗 賣場鎖內衣襪 想買先開鎖10分鐘

搶盜猖獗 賣場鎖內衣襪 想買先開鎖10分鐘
哄搶猖獗 賣場內衣襪上鎖 想買要等10分鐘

哄搶猖獗 賣場內衣襪上鎖 想買要等10分鐘

熱門新聞

「仙劍奇俠傳4」片尾畫面竟然有一輛車。（取材自微博）

古裝劇「仙劍4」離譜穿幫鏡頭 男女主中間竟然有一輛車

2024-01-19 23:23
圖為上班族示意圖。（取材自Unsplash／Razvan Chisu）

4生肖下月事業起飛 牛智者當家、虎鼠積極創新、「他」準備收割

2024-01-23 19:01
威爾即將同時迎來5名子女的誕生。（翻攝自@lizzyashmusic tiktok）

床戰5女都「中獎」 男歌手當5寶爸、拍6人全家福

2024-01-20 19:38
屬馬的人春節前有意外財富。（本報資料照片）

春節前3生肖鴻運當頭：屬馬有望中樂透 他們工作運旺將加薪

2024-01-19 21:54
譚敦慈表示，打掃有先順序，應把握先除後掃、從高至下、先乾掃、保持通風、避免爬高等原則。（本報資料照片）

迎新年大掃除有祕訣 專家提5原則「事半功倍」

2024-01-25 01:41
外科醫師提醒，大腸直腸癌發生率除了與「餐桌習慣」息息相關，排便時的「3個警訊」也需要留意。示意圖。（本報資料照片）

夫妻接連罹「癌王」餐桌1習慣害慘他們 醫揭祕「排便3警訊」能救命

2024-01-24 23:06

超人氣

更多 >
認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果

認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果
倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方
對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化

對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化
退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事

退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事
小心紐約假罰單詐騙 車主破財、洩露個資

小心紐約假罰單詐騙 車主破財、洩露個資