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「大熊餐廳」男星內褲廣告 猛肌秀出翹臀曲線

記者曾智緯／即時報導
男星Jeremy Allen White為時尚品牌Calvin Klein拍攝春季形象廣告，秀出一身精壯肌肉好身材。(圖:Calvin Klein提供)
男星Jeremy Allen White為時尚品牌Calvin Klein拍攝春季形象廣告，秀出一身精壯肌肉好身材。(圖:Calvin Klein提供)

美劇「大熊餐廳」（The Bear）中擔任主廚的男星Jeremy Allen White為時尚品牌Calvin Klein拍攝春季形象廣告，秀出一身精壯肌肉好身材，立刻瘋傳全網。讓新創箱包和旅行配件品牌AWAY也忍不住跟風，曝光了穿著同品牌內褲的行李箱大片來致敬，讓人笑噴！

向來都以扒光明星為噱頭，吸引眾人目光的時尚品牌Calvin Klein，在代言人BTS防彈少年團成員JungKook（柾國）入伍履行兵役後，依舊能找到新話題人物來詮釋形象廣告。此次品牌相中的是現年32歲，出演美劇「大熊餐廳」中不擅長溝通的天才主廚Jeremy Allen White穿上最具代表性內衣，演繹春季形象廣告。

早在Calvin Klein邀請Jeremy Allen White拍攝廣告之前，他就在「大熊餐廳」劇中不時秀出健壯的手臂肌肉線條，以及倒三角的身形，讓觀眾注意到他藏在主廚角色下的好身材。因此當Calvin Klein新廣告曝光，Jeremy Allen White只穿著招牌內褲，或是脫下牛仔褲秀出翹臀曲線的畫面，立刻在社群平台與網路世界瘋傳。

由攝影師Mert Alas操刀的Calvin Klein春季形象廣告，Jeremy Allen White呈現肌肉線條分明的美好畫面，加上自然不做作的隨興姿態，引起熱烈討論。網友們更以Jeremy Allen White「主廚」的角色，雙關的回應說「請接受來自全球的『Yes, chef』」、「這絕對是最美味的一餐」。

這讓箱包和旅行配件品牌AWAY也來跟風，也呈現了相似風格但主角換成行李箱的惡搞大片，讓人對行銷團隊的敏銳嗅覺感到佩服，更是令人令人莞爾。

男星Jeremy Allen White為時尚品牌Calvin Klein拍攝春...
男星Jeremy Allen White為時尚品牌Calvin Klein拍攝春季形象廣告，秀出一身精壯肌肉好身材。(圖:Calvin Klein提供)
男星Jeremy Allen White為時尚品牌Calvin Klein拍攝春...
男星Jeremy Allen White為時尚品牌Calvin Klein拍攝春季形象廣告，秀出一身精壯肌肉好身材。(圖:Calvin Klein提供)
男星Jeremy Allen White為時尚品牌Calvin Klein拍攝春...
男星Jeremy Allen White為時尚品牌Calvin Klein拍攝春季形象廣告，秀出一身精壯肌肉好身材。(圖:Calvin Klein提供)
男星Jeremy Allen White為時尚品牌Calvin Klein拍攝春...
男星Jeremy Allen White為時尚品牌Calvin Klein拍攝春季形象廣告，秀出一身精壯肌肉好身材。(圖:Calvin Klein提供)
男星Jeremy Allen White為時尚品牌Calvin Klein拍攝春...
男星Jeremy Allen White為時尚品牌Calvin Klein拍攝春季形象廣告，秀出一身精壯肌肉好身材。(圖:Calvin Klein提供)
男星Jeremy Allen White為時尚品牌Calvin Klein拍攝春...
男星Jeremy Allen White為時尚品牌Calvin Klein拍攝春季形象廣告，秀出一身精壯肌肉好身材。(圖:Calvin Klein提供)

美劇 BTS

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