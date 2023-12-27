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李善均輕生 歐美媒體頭版報導「奧斯卡獎男星離世」

外出走跳穿搭必備 Tiffany藍雲朵包、方格軟質斜背包

記者曾智緯／即時報導
年末假期即將到來，外出旅遊怎麼少得了一款好用又耐看的簡約包袋？（圖：CHARLES & KEITH、COS提供）
年末假期即將到來，外出旅遊怎麼少得了一款好用又耐看的簡約包袋？（圖：CHARLES & KEITH、COS提供）

年末假期即將到來，讓習慣宅在家人也忍不住規畫起冬日旅行！新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH緊跟Real Way日常鬆弛感時尚趨勢，推出時髦與實用兼具的大包，不只舒適百搭，更能為出遊造型創造慵懶迷人的自在風格。

這個冬季大包趨勢回歸，外出旅遊怎麼少得了一款容量大又耐看的簡約包袋？CHARLES & KEITH利用以尼龍、丹寧和 PU皮革為本季主打元素，材質輕盈且實用，推出不論肩背手拿都什麼都能裝進去的Sianna丹寧大托特包，以及結合幾何方塊廓形與可調節式扭結背帶的Errya軟質方格斜背包，靈活多變又不失軟萌療癒。同時「美拉德風」正當紅，CHARLES & KEITH則備有溫暖質感的駝色Soleil尼龍後背包，多夾層設計並以菱格紋點綴包身，大容量收納空間，適合喜愛輕便休閒旅行。同色系的Soleil 尼龍肩背包，具備流線弧形能自然貼合身體，配上側邊抽繩口袋與前方拉鍊袋設計，功能性更升級；防潑水材質製成的Solei尼龍大托特包，更是優雅感與實用性兼具。

CHARLES & KEITH Errya軟質方格斜背包。（圖：CHARLES ...
CHARLES & KEITH Errya軟質方格斜背包。（圖：CHARLES & KEITH提供）

而因為Blackpink成員Jennie私下愛用，因此造成搶購的COS雲朵包，於2022年推出後大受歡迎，因此陸續衍生出不同顏色、尺寸與材質。像是最早的尼龍到今年推出皮革；尺寸則從最大到中型，以至迷你款，正因為好搭配又好裝，所以每次有新色新款推出都很快就銷售一空。

COS冬季紅色皮質迷你型雲朵包。（圖：COS提供）
COS冬季紅色皮質迷你型雲朵包。（圖：COS提供）

這個冬季，COS就提供了皮質、不同尺寸的新配色雲朵包，包括跑趴必備的銀色款，而且同樣有緊扣「美拉德」風潮的焦糖色，還有吸睛的Tiffany藍迷你包，讓女性消費者左右為難。

COS冬季銀色中型雲朵包。（圖：COS提供）
COS冬季銀色中型雲朵包。（圖：COS提供）

CHARLES & KEITH Soleil尼龍後背包。（圖：CHARLES &...
CHARLES & KEITH Soleil尼龍後背包。（圖：CHARLES & KEITH提供）
CHARLES & KEITH Sianna丹寧大托特包。（圖：CHARLES ...
CHARLES & KEITH Sianna丹寧大托特包。（圖：CHARLES & KEITH提供）
COS冬季藍色皮質迷你型雲朵包。（圖：COS提供）
COS冬季藍色皮質迷你型雲朵包。（圖：COS提供）
CHARLES & KEITH Soleil尼龍大托特包。（圖：CHARLES ...
CHARLES & KEITH Soleil尼龍大托特包。（圖：CHARLES & KEITH提供）
CHARLES & KEITH Soleil尼龍肩背包。（圖：CHARLES &...
CHARLES & KEITH Soleil尼龍肩背包。（圖：CHARLES & KEITH提供）

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