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RICHARD MILLE x 納達爾 RM 35-03腕表 全新酷炫黑

文╱記者釋俊哲
有「紅土之王」美名的網壇職業名將「西班牙蠻牛」納達爾，是RICHARD MILLE品牌好友，雙方合作無間。（圖：RICHARD MILLE提供）
有「紅土之王」美名的網壇職業名將「西班牙蠻牛」納達爾，是RICHARD MILLE品牌好友，雙方合作無間。（圖：RICHARD MILLE提供）

職業運動上的超級明星總有著過人魅力，連帶他們的時裝、穿戴、選品，也引起粉絲格外關心。網壇職業名將「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）又有「紅土之王」的美名，與之合作的頂級運動鐘表品牌RICHARD MILLE宣布，推出RM 35-03 Rafael Nadal腕表的最新設計：搭配Carbon TPT®碳纖維材質的新款，輕快、黝黑、酷炫亮相。

RM 35-03 Rafael Nadal腕表，Carbon TPT®碳纖維表殼...
RM 35-03 Rafael Nadal腕表，Carbon TPT®碳纖維表殼，黑色橡膠表帶。（圖：RICHARD MILLE提供）

過往納達爾曾親自給予想法、並由RICHARD MILLE實踐的RM 027系列陀飛輪腕表，高程度顛覆了運動表在力學、衝擊上的界線。輕盈、但具有強悍結構，可抵抗高速衝擊力量對於機芯的挑戰，也成為第一款可在網球比賽中實際配戴且毫髮無傷的陀飛輪，此後該系列的每一只表款參考訂價都在3000萬至5000萬(約97萬美元至161萬美元)不等，洛陽紙貴，更成為近代複雜腕表傳奇。

RMAL2機芯的蝶形自動盤，耗時3年研發，可在透明底蓋中欣賞。（圖：RICHAR...
RMAL2機芯的蝶形自動盤，耗時3年研發，可在透明底蓋中欣賞。（圖：RICHARD MILLE提供）

2021年時首次問世的RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕表，其機芯研發耗時3年，具有專利的蝶形自動盤，可以7點鐘方向的按鈕操作，其齒輪系統會將原伴隨在自動盤兩側的重錘推開，此時自動盤回覆平衡位置、宛如蝶翼，自動盤也將暫停上鍊，因此避免機芯儲存過多能量。

2021年時，RM 35-03曾推出白色Quartz TPT®石英纖維和Carbon TPT®碳纖維表殼、搭配Carbon TPT®碳纖維中層，以及藍色Quartz TPT®石英纖維表殼搭配白色Quartz TPT®石英纖維中層兩種表殼配置，新款的RM 35-03 Rafael Nadal則全面「黑化」，使用了Carbon TPT®碳纖維當成表殼材質，並搭配黑色橡膠表帶，黝黑、強悍、輕盈，一如男性喜愛的陽剛設計，黑色總帶來強烈、充滿吸引力的印象。RM 35-03 Rafael Nadal碳纖維腕表雖未註明限量，但每年都為極少量生產。

RM 35-03 Rafael Nadal腕表，白色Quartz TPT®石英纖...
RM 35-03 Rafael Nadal腕表，白色Quartz TPT®石英纖維和Carbon TPT®碳纖維表殼、搭配Carbon TPT®碳纖維中層，淺藍色橡膠表帶。（圖：RICHARD MILLE提供）

納達爾

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