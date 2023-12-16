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男人戴珠寶正夯？甜茶薰衣草上身 內田雅樂帥變酷貓奴

記者釋俊哲／即時報導
珠寶不再是女性的特權，近日便有「甜茶」提摩西夏勒梅、日模內田雅樂、泰星陳立波，分別以不同珠寶配戴造型。(取材自IG)
珠寶不再是女性的特權，近日便有「甜茶」提摩西夏勒梅、日模內田雅樂、泰星陳立波，分別以不同珠寶配戴造型。(取材自IG)

珠寶似乎常是女性在晚宴、派對的風格亮點，但其實近期也有包含日本「星三代」內田雅樂、「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），以及泰星陳立波（Nattawin Wattanagitiphat）分別選用珠寶造型，展現中性、度假休閒、前衛的不同風格，閃耀而亮眼。

日前為新片「旺卡」（Wonka）出席東京宣傳活動時，身穿一身薰衣草色Prada連身皮褲裝，除了彩度吸睛，甜茶再配戴以多枚戒指、短款寶石項鍊，展現出略帶中性的搶鏡穿搭。事實上，雖然甜茶身上珠寶並非出自Prada，但Prada確實也推出一系列永續概念的珠寶項鍊、耳環、戒指，強調使用可溯源的貴金屬、鑽石，並結合品牌經典的三角形幾何元素，儼然掀起一波時尚品牌珠寶的風潮、後續看漲。

星三代的內田雅樂不僅有老爸本木雅弘、母親內田也哉子都為明星，外婆更是數年前才辭世的「國民奶奶」樹木希林。日前內田雅樂與母親內田也哉子在為日本時尚女性雜誌拍攝封面時，便曾配戴一款雙排養殖珍珠、鑲嵌白金與鑽石的高級珠寶系列Wladimir鑽石項鍊，並搭配圓領低襟的黑色上衣，由於項鍊的主視覺是一「只」可拆卸、精雕與鑲嵌雙重工藝擬現的萌貓Wladimir，搭配上內田雅樂略帶酷帥的表情，竟成另類反差萌，前衛、中性、時尚，相當值得品味男性參考。

下半年剛成為伯爵（PIAGET）品牌好友的泰星Apo陳立波（Nattawin Wattanagitiphat），則是在IG上曬出一組身穿駝色麂皮翻領外套的穿搭，只見Apo手拿咖啡望向遠方，並出手上的Possession系列手環與戒指，兩款都運用伯爵擅長的宮廷式雕刻紋路（Décor Palace），展現出輕奢、愜意的度假感。同系列另有鑲嵌鑽石、彩色寶石的高級珠寶版本，滿足男士或女性對高彩度的追求，「好色」有理。除了紳士皮鞋、名表、領帶，下一次男士選擇配件時，是不是也可考慮「放大尺度」，試試看更閃耀的珠寶配件呢？

內田雅樂耳畔的Boucheron珍珠耳夾擁有誇張的幾何線條，搭配上珍珠的圓潤，凸...
內田雅樂耳畔的Boucheron珍珠耳夾擁有誇張的幾何線條，搭配上珍珠的圓潤，凸顯了一種非典型的時尚主張。(取材自IG@ utauuu)
內田雅樂與母親內田也哉子拍攝封面時，曾佩戴上Boucheron的高級珠寶Wlad...
內田雅樂與母親內田也哉子拍攝封面時，曾佩戴上Boucheron的高級珠寶Wladimir鑽石珍珠項鍊。(取材自IG)
陳立波先前曾以伯爵（PIAGET）的Possession珠寶造型，展現愜意、閃耀...
陳立波先前曾以伯爵（PIAGET）的Possession珠寶造型，展現愜意、閃耀的度假風格。(取材自IG)
Boucheron，高級珠寶系列Wladimir鑽石珍珠項鍊，白金、鑽石、雙排養...
Boucheron，高級珠寶系列Wladimir鑽石珍珠項鍊，白金、鑽石、雙排養殖珍珠，可拆卸變為胸針配戴。(圖:Boucheron提供)
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Possession系列今年也推出新款的高級珠寶款，使用了大量彩色寶石與鑽石鑲嵌。(圖:PIAGET提供)
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義大利時尚品牌Prada近日也推出永續概念珠寶，強調寶石皆為可溯源、負責任的貴重金屬開採。(取材自IG)
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Possession系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑽石手鐲。(圖:PIAGET提供)

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