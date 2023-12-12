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周杰倫強勢摘Dior品牌大使 LV點名韓流新男團

記者孫曼／即時報導
周杰倫穿著Dior登上演唱會舞台。(取材自Instagram)
周杰倫穿著Dior登上演唱會舞台。(取材自Instagram)

法國時尚精品品牌Dior宣布，華語流行樂天王周杰倫成為全球品牌大使。雖然這個消息看似有點突然，但其實雙方合作已久，關係友好有跡可循。

從周杰倫的Instagram社群就可以發現，早從2020年Dior聯手Jordan Brand推出的Dior x Air Jordan 1他就是最先入手曬鞋的第一批名人，今年5、6月起，他在中國的5場個人演唱會上，包括上周才在泰國舉辦的演唱會上，他都穿著Dior男裝登台演出。

周杰倫穿著Dior登上演唱會舞台。(取材自Instagram)
周杰倫穿著Dior登上演唱會舞台。(取材自Instagram)

周杰倫今年接受國際時尚雜誌L’officiel與男性雜誌Esquire中國版封面訪問與拍攝時，也都選穿了Dior男裝，甚至他日與拍賣行佳士得（Christie’s）合作策劃拍賣時，宣傳影片中的丹寧裝搭和B57球鞋都是來自Dior，許多人早易認為官宣只是遲早。

同樣是男裝，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）則是宣布南韓SM Entertainment旗下最新出道的男子團體RIIZE為其品牌大使。RIIZE才剛剛於9月初正式出道，首張單曲專輯《Get A Guitar》在9月甫發行的一周內銷量突破百萬，並登上國際排行榜榜首，備受全球矚目。

路易威登宣布韓國男子團體RIIZE為新任品牌大使。(圖:路易威登提供)
路易威登宣布韓國男子團體RIIZE為新任品牌大使。(圖:路易威登提供)

周杰倫 拍賣 泰國

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