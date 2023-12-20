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飾品亮點 PANDORA藏「心」意 Swarovski綻光芒

文／記者孫曼
PANDORA Timeless系列以簡約優雅的設計，演繹現代經典風格，鑲嵌璀璨寶石點綴，綻放耀眼光芒。（圖：PANDORA提供）
PANDORA Timeless系列以簡約優雅的設計，演繹現代經典風格，鑲嵌璀璨寶石點綴，綻放耀眼光芒。（圖：PANDORA提供）

無論是交換禮物或是跑趴時需要點亮自己，有設計感且價格相對親民的的耀眼飾品是最好選擇。

PANDORA 心動時刻

PANDORA Timeless系列推出新作，以「Loves, Unboxed」為主題，本季設計蘊藏許多充滿愛意的小巧思，例如璀璨三角心形針式耳環三顆圓形寶石鑲嵌成心形，底部還藏了心形蝴蝶形狀，提供925銀及鍍14k金兩色選擇。

PANDORA Timeless密鑲手鍊。（圖：PANDORA提供）
PANDORA Timeless密鑲手鍊。（圖：PANDORA提供）

Timeless系列也推出豐富戒指款式，可單獨配戴或疊戴，例如在戒環兩端各飾以四顆梨形寶石的不對稱設計別具個性；密鑲雙層交織戒指則以兩列不同寬度的戒環，正面及側面鑲嵌璀璨寶石；經典梨形主石配上鑲邊，配上戒環半圈密鑲寶石，更添光芒。備受喜愛的浮游花主題飾品以人造水晶鑲嵌出花葉形態，藍色的梨形和欖尖形寶石交替鑲嵌，圍繞透明主石，細節精緻。

Swarovski 夢幻氣息

施華洛世奇Luna藍色款鍊墜。（圖：施華洛世奇提供）
施華洛世奇Luna藍色款鍊墜。（圖：施華洛世奇提供）
施華洛世奇Hyperbola耳骨夾。（圖：施華洛世奇提供）
施華洛世奇Hyperbola耳骨夾。（圖：施華洛世奇提供）

施華洛世奇（Swarovski）節日水晶首飾系列主題環繞「Celebrate Wonder」，以燦爛水晶工藝傳遞聖誕佳節的夢幻氣息。Luna系列以密鑲、稜角分明和璀璨球形的水晶將月亮變成多款令人心動的首飾，Mesmera系列則採用半透明的水晶創造華麗感，迷人的海洋色調的Gema系列形成如繁星閃耀的效果，Hyperbola系列則交錯綠色和白色水晶配上唯美的曲線，為佳節添上一道脫俗奢華的光芒。

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