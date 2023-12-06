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Gap攜手傳奇設計師 打造限量系列重現80年代復古潮流風

記者曾智緯／即時報導
此次Gap與Dapper Dan的聯名限量系列，最能立即辨識的設計就是把經典「GAP」logo字樣，替換成「DAP」，並在下方加上書寫體的Harlem（哈林區），展現設計師的出身。（圖：Gap提供）
此次Gap與Dapper Dan的聯名限量系列，最能立即辨識的設計就是把經典「GAP」logo字樣，替換成「DAP」，並在下方加上書寫體的Harlem（哈林區），展現設計師的出身。（圖：Gap提供）

Gap繼與古著天王Sean Wotherspoon推出合作款後，再度送上驚喜，此次找來年近80歲的傳奇設計師Dapper Dan聯名，推出限量系列服飾。運用了Dapper Dan擅於重組奢華元素的技巧，以及致敬成名的80年代流行文化，重現了復古奢華潮流風格，套句俗氣的話，「這系列有夠『黑』」。

Gap x Dapper Dan限定聯名系列休閒褲。（圖：Gap提供）
Gap x Dapper Dan限定聯名系列休閒褲。（圖：Gap提供）

誰是Dapper Dan？早在80年代就是紐約最具影響力的男裝店老闆，透過自學設...
誰是Dapper Dan？早在80年代就是紐約最具影響力的男裝店老闆，透過自學設計的他，因為沒有框架，所以作品十分有活力，也反映出當時即將崛起的嘻哈時尚。（圖：Gap提供）

Gap x Dapper Dan限定聯名系列連帽上衣。（圖：Gap提供）
Gap x Dapper Dan限定聯名系列連帽上衣。（圖：Gap提供）

Gap繼與古著天王Sean Wotherspoon推出合作款後，再度送上驚喜，此...
Gap繼與古著天王Sean Wotherspoon推出合作款後，再度送上驚喜，此次找來年近80歲的傳奇設計師Dapper Dan聯名，推出限量系列服飾。（圖：Gap提供）

誰是Dapper Dan？早在80年代就是紐約最具影響力的男裝店老闆，透過自學設計的他，因為沒有框架，所以作品十分有活力，也反映出當時即將崛起的嘻哈時尚。特別是Dapper Dan對於奢侈品的定義，也走在時代的先趨，甚至不惜透過拆解精品包包來當作特製服裝的點綴，使人咋舌。即使後來於90年代，Dapper Dan結束了服裝店生意，但他的破格設計與風格，仍就成為了嘻哈文化的一部分，Gucci更曾以他為繆思，推出限定系列服飾。

Gap x Dapper Dan限定聯名系列托特包。（圖：Gap提供）
Gap x Dapper Dan限定聯名系列托特包。（圖：Gap提供）

Gap x Dapper Dan限定聯名系列老帽。（圖：Gap提供）
Gap x Dapper Dan限定聯名系列老帽。（圖：Gap提供）

Gap x Dapper Dan限定聯名系列方巾。（圖：Gap提供）
Gap x Dapper Dan限定聯名系列方巾。（圖：Gap提供）

Gap x Dapper Dan限定聯名系列連帽上衣。（圖：Gap提供）
Gap x Dapper Dan限定聯名系列連帽上衣。（圖：Gap提供）

而此次Gap與Dapper Dan的聯名限量系列，最能立即辨識的設計就是把經典「GAP」logo字樣，替換成「DAP」，並在下方加上書寫體的Harlem（哈林區），展現設計師的出身。同時搭破條紋元素，並大量運用金色紋理勾勒出奢華格調，帶領消費者重回80年代的復古街頭時尚。全系列共計推出成人與童裝共15款，包含連帽上衣、休閒褲、方巾與老帽、托特包配件，自即日起在Gap統一時代百貨台北店、板橋大遠百與官網限量發售。

HUNTERxHUNTER獵人聯名UT系列。（圖：UNIQLO）
HUNTERxHUNTER獵人聯名UT系列。（圖：UNIQLO）

HUNTERxHUNTER獵人聯名UT系列。（圖：UNIQLO）
HUNTERxHUNTER獵人聯名UT系列。（圖：UNIQLO）

HUNTERxHUNTER獵人聯名UT系列。（圖：UNIQLO）
HUNTERxHUNTER獵人聯名UT系列。（圖：UNIQLO）

雖然是冬季，但在多層次搭配下，T恤仍是不可或缺單品，因此UNIQLO選在此刻上市了「HUNTERxHUNTER獵人」聯名UT系列。以眾多人氣角色和「念」為主題推出6款UT設計，喚起動漫迷心中的熱血精神。

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