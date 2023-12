宋慧喬FENDI星星上身獻聖誕祝福 DIOR美包金蝶飛舞

FENDI品牌大使宋慧喬獻上2023年冬日佳節祝福。(圖:FENDI提供)

年底佳節將至,FENDI推出2023-2024年冬季假日系列,將閃閃發光的水晶與充滿節氣氣氛的獨特銀色融入設計,結合皮革以至珠片等各種質感的配飾,重塑經典的Peekaboo、Baguette等代表包款。品牌更邀來品牌大使宋慧喬 ,身穿午夜藍單襟外套和迷你裙,印滿靈感源自FENDI五姊妹的星夜印花,並搭配彰顯交織工藝的Peekaboo ISeeU Petite及中號Selleria Baguette,在FENDI Palazzo FENDI首爾專門店溫馨又熱鬧的節慶氛圍中,分享佳節的歡慶氣息。