情侶檔出席晚宴怎麼穿？五組風格示範快按右鍵備份

基哥、小班、「莎姐」、名導大衛芬奇等五組精彩搭配，值得手刀筆記，又或是右鍵立馬存。（圖：BFA提供）

一個人有獨立的風采，但兩個人則有彼此輝映、同中求異的風格加乘效果。出席派對、晚宴不知道怎麼穿才得體？日前甫於美國舉辦的2023 LACMA Art+Film Gala慈善晚宴，便有海量名人出席，期間便有基哥、小班、「莎姐」、名導大衛芬奇等五組精采搭配，值得手刀筆記，又或是右鍵立馬存圖。

莎瑪海耶克Salma Hayek與另一半、GUCCI母公司的開雲集團董事長法蘭索瓦昂希皮諾（Francis-Henri Pinault）。（圖：BFA提供）

由於慈善晚宴是由古馳（GUCCI ）所贊助，「莎姐」莎瑪海耶克（Salma Hayek）與另一半、GUCCI母公司的開雲集團董事長法蘭索瓦昂希皮諾（Francis-Henri Pinault）則堪稱當晚的東道主；「莎姐」的一身玫瑰金色亮片襲地晚禮服性感也高雅，加上不對稱的耳掛式高級珠寶耳環和銀色包款，讓身旁的老公一臉幸福、也凸顯黑色劍領西裝的隆重。

「基哥」基努李維（Keanu Reeves）與女友亞莉珊卓葛蘭特（Alexandra Grant）。（圖：BFA提供）

同樣身穿黑西裝、白襯衫與與黑色蝶型領結的還有「基哥」基努李維 （Keanu Reeves）、「小班」班艾佛列克 （Ben Affleck），以及曾執導《龍紋身的女孩》、《殺手》的名導大衛芬奇（David Fincher ）。

「小班」班艾佛列克（Ben Affleck）與J.Lo珍妮佛羅培茲。（圖：BFA提供）

其中基哥女友亞莉珊卓葛蘭特（Alexandra Grant）同樣一身黑，但皺褶的鏤空洋裝小秀性感，大方得體不賣弄，與一臉大鬍子基哥散發出了相似的睿智氣息，難怪是人人羨慕的仙氣CP；「小班」班艾佛列克身旁的J.Lo珍妮佛羅培茲則以鏤空半透洋裝搭配超大顆寶石的珠寶項鍊，對比上班艾佛列克的厭世臉，成為微妙的風格反差；而名導大衛芬奇身旁的藝術家Judy Baca則身穿黑色金釦帶反光效果的長罩衫，隆重、體面。

名導David Fincher與藝術家Judy Baca。（圖：BFA提供）

最後攝影藝術家Catherine Opie則與藝術家Katy Barkan一同出席，Catherine Opie身穿訂製的藍色、黑絲瓜領成套西裝，Katy Barkan則是一身高領綠色長洋裝，得體、大方、自信笑容，原來就是走遍晚宴派對的標準dress code了。