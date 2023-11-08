FENDI「友」設計 跳脫框架充滿玩心 冬季限定
義大利精品FENDI的女裝與高級訂製服總監Kim Jones與男裝與配飾總監Silvia Venturini Fendi，跨越時尚品牌界線，以真正的友誼為核心，發起一系列的「Friends of FENDI」限定系列，今年邀請到曾於2004至2012年間擔任Yves Saint Laurent創意總監的著名設計師Stefano Pilati合作，推出2023-2024冬季限定系列男女裝與配件。
拘謹時尚 遇上自由奔放
Stefano Pilati所創作的「Friends of FENDI」系列跳脫性別，回顧1920年代與2020年代，透過服裝探討當今「飛來波女郎」（flapper girls）的概念。100年前的飛來波女郎脫下沉重的緊身胸衣、留著時髦的鮑伯頭髮型、男孩氣十足，曾被視為大膽、女性自由解放的象徵；在Pilati的詮釋下，2020年的飛來波女郎被視為兩性自由的象徵，透過男孩氣的女子和女孩氣的男子顛覆傳統的性別框架。
秉持FENDI品牌DNA中的二元性以及混搭穿著的特性，限定系列揉合嚴謹硬挺的男裝和曲線柔美的女裝，採用更柔軟又更有體量感的剪裁，例如新款寬鬆的「basque巴斯克內衣」搭配帶有抽繩腰帶、剪裁考究的長褲和短裙，柔軟上衣採用與這個系列裡的棉質和絲質襯衫形成鮮明對比的布料，修飾並拉長了身體線條。男裝可以搭配絲綢或皮革吊帶背心。
系列服裝不僅從剪裁和結構上打破既有性別的分野，二元性也可解讀為出身米蘭的Stefano Pilati與源自羅馬FENDI的雙城交匯：米蘭的資產階級的拘謹時尚，與羅馬貴族的自由奔放相遇，體現在嚴謹剪裁手法的運用與充滿玩心設計上，讓兩個世界真正融為一體。
包款鞋履 體現二元特色
而由Silvia Venturini Fendi與Stefano Pilati共同策畫的2023-2024冬季限定系列配件，從全新角度再次詮釋FENDI的經典熱門包款。例如採用拼色光滑納帕皮革製作的新款Baguette Twist包款，將原本用於固定翻蓋的FF字樣造型包扣改放在包身兩側；全新FENDI Boston 365包款採用磁性包扣和錘製皮革，全新枕狀柔軟皮革Baguette包款裝飾搶眼的FENDI金屬標誌文字的手柄，還能當成裝飾品掛在肩帶上。色彩上，與服裝系列的配色相互呼應，有的形成突破性的鮮明對比，讓人過目不忘。
鞋履和珠寶，更加揉和了男性陽剛與女性陰柔的兩股氣質：採用男鞋結構的樂福鞋加入女鞋才會採用的小貓跟；芭蕾鞋則是在踝部使用綁帶。鞋身構造和尺寸大小都考慮到了兩性在穿著上的不同需求，兼採混合風格。
由Delfina Delettrez Fendi設計的珠寶延續了服裝上的二元性設計元素：陽剛與陰柔、中產階級與貴族、堅硬與柔軟。以超細鋼絲密集編織出柔軟的金銀雙色編帶，上面印有動感十足的FENDI logo標誌圖案，原本用於表帶和打火機上，陽剛味十足鋼編帶，更巧妙融入針對不同性別所設計的珠寶上與散發貴族氣息的戒指形成鮮明對比。
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