米蘭時裝周／李敏鎬還沒消腫「真人芭比」復出走秀

BOSS全球代言人李敏鎬、與EXO隊長SUHOB出席品牌於米蘭舉辦的2023秋冬時裝秀。（取材自Instagram)

凡賽斯（VERSACE）與BOSS兩場男女混合時裝秀，均於米蘭時裝周當地時間9月22晚間登場，前者帶人回顧輝煌歷史，後者聚焦未來科技。BOSS全球代言人李敏鎬、與EXO隊長SUHO一同現身BOSS 2023秋冬時裝大秀，在彷彿未來都市的場景Techtopia中呈現以科技手法創作的最新時裝系列。VERSACE不僅透過經典設計的重新演繹回顧過往，還請來90年代超模克勞蒂亞雪佛（Claudia Schiffer）現身走秀，被認為是「真人芭比 」的她完全看不出來已經年過半百。

由超模Gigi Hadid開場呈現的BOSS 2023秋冬時裝大秀「CorpCore」，在Marco Falcioni與設計團隊的想象引導之象，從經典的BOSS西裝剪裁出發，重新演繹辦公室服裝。沈穩的大地色調，在細節上融入更多的實穿巧思，在布料和製作過程中採用了許多有別以往的技術，例如特地以革命性紡織品HeiQ AeoniQ™纖維製作的三款外套，就是以可持續理念材質取代聚酯纖維和尼龍等石油 合成物的「THE CHANGE」計劃限量系列。