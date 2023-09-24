米蘭時裝周／李敏鎬還沒消腫「真人芭比」復出走秀
凡賽斯（VERSACE）與BOSS兩場男女混合時裝秀，均於米蘭時裝周當地時間9月22晚間登場，前者帶人回顧輝煌歷史，後者聚焦未來科技。BOSS全球代言人李敏鎬、與EXO隊長SUHO一同現身BOSS 2023秋冬時裝大秀，在彷彿未來都市的場景Techtopia中呈現以科技手法創作的最新時裝系列。VERSACE不僅透過經典設計的重新演繹回顧過往，還請來90年代超模克勞蒂亞雪佛（Claudia Schiffer）現身走秀，被認為是「真人芭比」的她完全看不出來已經年過半百。
由超模Gigi Hadid開場呈現的BOSS 2023秋冬時裝大秀「CorpCore」，在Marco Falcioni與設計團隊的想象引導之象，從經典的BOSS西裝剪裁出發，重新演繹辦公室服裝。沈穩的大地色調，在細節上融入更多的實穿巧思，在布料和製作過程中採用了許多有別以往的技術，例如特地以革命性紡織品HeiQ AeoniQ™纖維製作的三款外套，就是以可持續理念材質取代聚酯纖維和尼龍等石油合成物的「THE CHANGE」計劃限量系列。
VERSACE的2023春夏系列，以青春、自信和城市生活的澎湃活力為起點，結合Atelier Versace的精湛工藝、束腰結構和時髦年輕的圓肩輪廓，清新奪目、大膽富活力。洋裝正方形和三角形的輪廓剪裁取材自Atelier Versace 1995年春夏的變奏和扭結設計，柔和粉色流露品牌1960年代的活力和樂觀精神，1982年春夏的Versace Contrasto格紋圖案，結合全新的布料處理技術包括緹花有機真絲混紡公主緞、質感立體的繩結編織，以及以盡責方式採購和取得「負責任羊毛標準」認證的羊毛縐綢粗花呢等，展現全新的亮澤與垂墜度。深受歡迎的Greca Goddess和和Medusa '95包、男女皆宜的Athena托特包都有延伸新作，品牌也首次以點綴緞帶蝴蝶結的Gianni Ribbon平底鞋展開大秀，可見舒適行走的平底鞋是本季一大重點。
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