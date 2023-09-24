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米蘭時裝周／李敏鎬還沒消腫「真人芭比」復出走秀

記者孫曼／即時報導
BOSS全球代言人李敏鎬、與EXO隊長SUHOB出席品牌於米蘭舉辦的2023秋冬時裝秀。（取材自Instagram)
BOSS全球代言人李敏鎬、與EXO隊長SUHOB出席品牌於米蘭舉辦的2023秋冬時裝秀。（取材自Instagram)

凡賽斯（VERSACE）與BOSS兩場男女混合時裝秀，均於米蘭時裝周當地時間9月22晚間登場，前者帶人回顧輝煌歷史，後者聚焦未來科技。BOSS全球代言人李敏鎬、與EXO隊長SUHO一同現身BOSS 2023秋冬時裝大秀，在彷彿未來都市的場景Techtopia中呈現以科技手法創作的最新時裝系列。VERSACE不僅透過經典設計的重新演繹回顧過往，還請來90年代超模克勞蒂亞雪佛（Claudia Schiffer）現身走秀，被認為是「真人芭比」的她完全看不出來已經年過半百。

由超模Gigi Hadid開場呈現的BOSS 2023秋冬時裝大秀「CorpCore」，在Marco Falcioni與設計團隊的想象引導之象，從經典的BOSS西裝剪裁出發，重新演繹辦公室服裝。沈穩的大地色調，在細節上融入更多的實穿巧思，在布料和製作過程中採用了許多有別以往的技術，例如特地以革命性紡織品HeiQ AeoniQ™纖維製作的三款外套，就是以可持續理念材質取代聚酯纖維和尼龍等石油合成物的「THE CHANGE」計劃限量系列。

VERSACE的2023春夏系列，以青春、自信和城市生活的澎湃活力為起點，結合Atelier Versace的精湛工藝、束腰結構和時髦年輕的圓肩輪廓，清新奪目、大膽富活力。洋裝正方形和三角形的輪廓剪裁取材自Atelier Versace 1995年春夏的變奏和扭結設計，柔和粉色流露品牌1960年代的活力和樂觀精神，1982年春夏的Versace Contrasto格紋圖案，結合全新的布料處理技術包括緹花有機真絲混紡公主緞、質感立體的繩結編織，以及以盡責方式採購和取得「負責任羊毛標準」認證的羊毛縐綢粗花呢等，展現全新的亮澤與垂墜度。深受歡迎的Greca Goddess和和Medusa '95包、男女皆宜的Athena托特包都有延伸新作，品牌也首次以點綴緞帶蝴蝶結的Gianni Ribbon平底鞋展開大秀，可見舒適行走的平底鞋是本季一大重點。

BOSS米蘭時裝秀呈現創新型面料HEIQ AEONIQ™打造的即看即買新品。（圖...
BOSS米蘭時裝秀呈現創新型面料HEIQ AEONIQ™打造的即看即買新品。（圖：BOSS提供）
BOSS於米蘭發表即看即買的2023秋冬時裝秀。（取材自Instagram)
BOSS於米蘭發表即看即買的2023秋冬時裝秀。（取材自Instagram)
BOSS於米蘭發表即看即買的2023秋冬時裝秀。（取材自Instagram)
BOSS於米蘭發表即看即買的2023秋冬時裝秀。（取材自Instagram)
男裝推出以水洗牛仔材質製作的套裝，飾有珍珠和金屬Medusa刺繡。（圖：凡賽斯提...
男裝推出以水洗牛仔材質製作的套裝，飾有珍珠和金屬Medusa刺繡。（圖：凡賽斯提供）
BOSS於米蘭發表即看即買的2023秋冬時裝秀。（取材自Instagram)
BOSS於米蘭發表即看即買的2023秋冬時裝秀。（取材自Instagram)
公主緞絲綢緹花粒紋製作的Versace Contrasto格紋圖案圓肩外套直筒裙...
公主緞絲綢緹花粒紋製作的Versace Contrasto格紋圖案圓肩外套直筒裙，重新演繹誕生於1982年春夏系列經典圖案。（圖：凡賽斯提供）
90年代的超模克勞蒂亞雪佛（Claudia Schiffer）被認為是「真人芭比...
90年代的超模克勞蒂亞雪佛（Claudia Schiffer）被認為是「真人芭比」，特地復出走秀。（圖：凡賽斯提供）
Versace 2024年春夏系列以青春、自信和城市生活的澎湃活力為起點。（圖：...
Versace 2024年春夏系列以青春、自信和城市生活的澎湃活力為起點。（圖：凡賽斯提供）
點綴Versace標誌和質感細緻的同色巴洛克緹花的Athena手提包。（圖：凡賽...
點綴Versace標誌和質感細緻的同色巴洛克緹花的Athena手提包。（圖：凡賽斯提供）
淡粉紅色、藍色、薄荷綠色和淡黃色組成本季充滿Versace特色的柔和粉色調。（圖...
淡粉紅色、藍色、薄荷綠色和淡黃色組成本季充滿Versace特色的柔和粉色調。（圖：凡賽斯提供）
特色「nastro Gianni 」緞帶蝴蝶結點綴的Gianni Ribbon平...
特色「nastro Gianni 」緞帶蝴蝶結點綴的Gianni Ribbon平底鞋是本季的主打鞋款，是Versace首次以平底鞋搭配時裝秀的開幕造型。（圖：凡賽斯提供）
BOSS米蘭時裝秀男裝領帶巧思。（取材自Instagram)
BOSS米蘭時裝秀男裝領帶巧思。（取材自Instagram)

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