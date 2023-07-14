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跟著「芭比」潮一波 鞋履、包款、泳衣...粉色單品大特搜

記者釋俊哲／即時報導
隨著芭比真人電影即將在下周上映，一股粉紅色的熱潮也逐漸延伸至包款、鞋履、配件，夢幻、輕快，可愜意輕快也可華美盛重。(圖：Bottega Veneta、Christian Louboutin提供)
隨著芭比真人電影即將在下周上映，一股粉紅色的熱潮也逐漸延伸至包款、鞋履、配件，夢幻、輕快，可愜意輕快也可華美盛重。(圖：Bottega Veneta、Christian Louboutin提供)

隨著真人「芭比（Barbie）」電影即將上映，一股夢幻的粉色潮流也蓄勢待發。粉色系雖然常帶給人夢幻、少女的印象，但粉色系也意味著輕柔、浪漫、輕鬆的印象，在全身造型中帶有亮點，可以閃耀，也可以是都會明快、甚至是海灘旁的度假風情。

日前「芭比」電影中的女主角瑪格羅比（Margot Robbie）在出席電影於倫敦的首映會時，便以一身粉紅色小禮服「神還原」Barbie經典的「Enchanted Evening」造型。白色澎鬆蕾絲領口的粉紅色小禮服，除了腰間具有玫瑰花瓣造型、長燕尾、白色連身袖套，瑪格羅比腳上的鞋履同樣吸睛，出自「紅底鞋王」Christian Louboutin的Degramule strass水鑽裝飾銀色高跟鞋，半透明的露趾鞋面並鑲嵌以水鑽裝飾，小秀性感、華麗夢幻；同風格推薦單品則有一雙Bottega Veneta的Stretch綁帶裝飾高跟鞋，半透鞋面具有套紅色鏤空設計，並能凸顯腳踝、同時營造長腿效果。

喜愛隨身的輕便小包？GUCCI的Aphrodite小號粉色肩背鍊條包則有半月、馬鞍的輪廓，但透過金屬鍊條與GG英文縮寫，散發輕快的都會風格；Bally的Emblem菱格紋肩背包輪廓則較為方正，其包面的8字型金屬元件厚實並取材自Earthquake Baroque風格，加上細緻的菱格紋縫線，讓粉紅多了幾分典雅氣息。同樣是粉紅色，華麗風格的Roger Vivier則有一款RV Wintery Blossom Nightily拼接毛毛肩背包，包面除了運用毛毛拼接出藍色小花，不同切割造型的水晶鑲嵌，則將粉紅色與晚宴風格無違和接軌。

最後提到夏天怎麼能少了海灘戲水？不如試試一款GUCCI的粉色連身泳衣，讓身體自由伸展，在沙灘旁享受陽光熾熱的親吻，就是夏天度假不可或缺的正經事。

Degramule strass水鑽裝飾銀色高跟鞋。(圖：Christian L...
Degramule strass水鑽裝飾銀色高跟鞋。(圖：Christian Louboutin提供)
Emblem菱格紋肩揹包。(圖：圖／Bally提供)
Emblem菱格紋肩揹包。(圖：圖／Bally提供)
Stretch綁帶裝飾高跟鞋。(圖：Bottega Veneta提供)
Stretch綁帶裝飾高跟鞋。(圖：Bottega Veneta提供)
瑪格羅比出席電影「Barbie芭比」的倫敦首映時，除了一身粉色禮服，更腳踩Chr...
瑪格羅比出席電影「Barbie芭比」的倫敦首映時，除了一身粉色禮服，更腳踩Christian Louboutin水鑽裝飾銀色高跟鞋、夢幻現身。(圖：Christian Louboutin提供)
展現柔軟皮革編織工藝的Cassette編織皮革腰包，搭配深色衣物、牛仔褲，就能展...
展現柔軟皮革編織工藝的Cassette編織皮革腰包，搭配深色衣物、牛仔褲，就能展現愜意的都會走跳風格。(圖：Bottega Veneta提供)
可手提、可肩背的Aphrodite小尺寸粉色肩背鍊條包，穿戴造型輕便。(圖：GU...
可手提、可肩背的Aphrodite小尺寸粉色肩背鍊條包，穿戴造型輕便。(圖：GUCCI提供)
RV Wintery Blossom Nightlily拼接毛毛肩背包。(圖：R...
RV Wintery Blossom Nightlily拼接毛毛肩背包。(圖：Roger Vivier提供)
粉色連身泳衣。(圖：GUCCI提供)
粉色連身泳衣。(圖：GUCCI提供)

GUCCI

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