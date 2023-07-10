我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

優勝美地遊客塞爆入口 華人妙招：下午入山避人潮

中國電商Shein暴紅 挑戰巨頭亞馬遜 主要競爭對手是Temu

防曬、防眼周長皺紋 來一付時髦太陽眼鏡隨身準沒錯

記者曾智緯／即時報導
品牌大使宋祖兒演繹Emporio Armani春夏太陽眼鏡。(圖：Luxottica提供)
品牌大使宋祖兒演繹Emporio Armani春夏太陽眼鏡。(圖：Luxottica提供)

氣溫不斷飆高，外出通勤、活動，除了要補充水份之外，防曬更是不可少；而且不想讓夏季紫外線直射，讓眼周細紋增加，挑選一付太陽眼鏡隨身準沒錯！PRADA、Buberry和Coach與Emporio Armani都因應艷陽高照的此刻，紛紛推出時髦設計新款墨鏡，讓人能不狼狽的抵抗夏日熱浪襲來。

像是Burberry本季靈感來源，結合了大自然元素與熱賣Lola包的絎縫格紋，推出包括鯊魚鰭形狀鏡腳、鏤空品牌字母的鏡臂和輕量化的造型。而男款眼鏡部分，更有加寬鏡臂，搭配不同材質字母 Logo，或是透過Burberry的經典米、黑、紅和白格紋，重塑經典的摩登新意。而Coach則提供大型尺寸鏡框的設計，既能修飾臉型，更可以讓眼睛得到完整的防護，加上靈感擷取自花瓣的輪廓，搭配月季花飾釘增添一抹別致優雅的韻味。或是從時裝秀獲得啟發，利用雙層醋酸纖維結構打造而成貓眼形太陽眼鏡，裝飾有Beveled Coach Signature標誌，將品牌魅力表露無遺。

而受到時尚人士追捧的PRADA則延續了其極簡主義設計與前衛幾何形狀，落實於Symbole系列太陽眼鏡上，精緻3D立體設計凸顯細膩的鏡臂，以直觀方式展示品牌經典三角形標誌。或是採用長方形設計，輔以俐落切面鏡框輪廓為設計亮點，並在鏡臂裝飾有3D立體設計的PRADA Logo，讓人留下深刻印象。另外，Emporio Armani則是邀請了品牌大使易烊千璽、宋祖兒來詮釋經典設計，像是大尺寸的幾何形狀鏡框，擁有時尚前衛的現代設計，造型獨樹一幟，而且金屬材質的雙色鏡臂與鏡框及淺棕色寬大鏡片相輔相成，搭配任何造型都極具個性又吸晴。

PRADA春夏Symbole系列太陽眼鏡。(圖：Luxottica提供)
PRADA春夏Symbole系列太陽眼鏡。(圖：Luxottica提供)
Burberry春夏系列太陽眼鏡。(圖：Luxottica提供)
Burberry春夏系列太陽眼鏡。(圖：Luxottica提供)
PRADA春夏Symbole系列太陽眼鏡。(圖：Luxottica提供)
PRADA春夏Symbole系列太陽眼鏡。(圖：Luxottica提供)
Emporio Armani春夏太陽眼鏡。(圖：Luxottica提供)
Emporio Armani春夏太陽眼鏡。(圖：Luxottica提供)
品牌大使易烊千璽詮釋Emporio Armani春夏太陽眼鏡。(圖：Luxott...
品牌大使易烊千璽詮釋Emporio Armani春夏太陽眼鏡。(圖：Luxottica提供)
Emporio Armani春夏太陽眼鏡。(圖：Luxottica提供)
Emporio Armani春夏太陽眼鏡。(圖：Luxottica提供)
Coach春夏系列太陽眼鏡。(圖：Luxottica提供)
Coach春夏系列太陽眼鏡。(圖：Luxottica提供)
Coach春夏系列太陽眼鏡。(圖：Luxottica提供)
Coach春夏系列太陽眼鏡。(圖：Luxottica提供)
Burberry春夏系列太陽眼鏡。(圖：Luxottica提供)
Burberry春夏系列太陽眼鏡。(圖：Luxottica提供)

PRADA 字母 時尚

上一則

蘋果iPhone螢幕「3個點」窺視你？功用曝光、防駭2招要學會

延伸閱讀

23歲歐陽娜娜自曝有「貓咪紋」Angelababy「無言」表情引熱議

23歲歐陽娜娜自曝有「貓咪紋」Angelababy「無言」表情引熱議
微整形專家葉忠醫生最新推出 肉毒素(Botox)袪額頭紋$99特價優惠

微整形專家葉忠醫生最新推出 肉毒素(Botox)袪額頭紋$99特價優惠
灣區「太陽眼鏡」大盜落網 涉犯17案得手近14萬元

灣區「太陽眼鏡」大盜落網 涉犯17案得手近14萬元
長島溫馨牙科新增「PRF美容科技」　開業酬賓可享$100折扣

長島溫馨牙科新增「PRF美容科技」　開業酬賓可享$100折扣

熱門新聞

歌手李玟在奧斯卡頒獎典禮上演唱入圍最佳電影歌曲的「月光愛人」，這首歌是「臥虎藏龍」主題曲。右下角兩名人員表演中國武術打鬥。(路透)

首位登上奧斯卡獻唱華人 李玟23年前經典舞台曝光

2023-07-05 12:03
李玟。 圖／截自「我是歌手」微博

李玟敬業背後的辛酸…從「歌手」到「聲生不息」熱情自信絕不冷場

2023-07-05 13:06
前色情女星、實況主謝奇克近期宣布藉由AI方式復出。（取材自Instagram@bratnasty69）

「無法做愛非常痛苦」 成人片女星摔斷背 靠AI重新上工

2023-07-08 04:00
李玟驚傳5日逝世。（取材自李玟微博）

李玟兩周前才落淚會歌迷 「生前遺願」曝光惹鼻酸

2023-07-05 21:25
2023年7月準備迎來好運！3星座運勢爆表。（取材自pexels）

7月準備迎好運 3星座運勢爆表 天蠍會升官、水瓶有重要突破

2023-07-01 21:10
李玟是摩羯，認真程度讓人敬佩。(取材自微博)

值得尊敬的3星座女強人 摩羯李玟 處女座蔡依林「律己讓人佩服」

2023-07-09 01:47

超人氣

更多 >
女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制

女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制
中國民主派挺蔡英文 遭北京海外布建警察站暴打

中國民主派挺蔡英文 遭北京海外布建警察站暴打
女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救

女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救
要嚇死誰…女子後車廂露出人髮 解釋後警察笑倒

要嚇死誰…女子後車廂露出人髮 解釋後警察笑倒
福建9歲女孩被蛇咬 奶奶抓1隻蜘蛛來「吸毒」 結果很驚嚇

福建9歲女孩被蛇咬 奶奶抓1隻蜘蛛來「吸毒」 結果很驚嚇