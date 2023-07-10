防曬、防眼周長皺紋 來一付時髦太陽眼鏡隨身準沒錯

品牌大使宋祖兒演繹Emporio Armani春夏太陽眼鏡。(圖：Luxottica提供)

氣溫不斷飆高，外出通勤、活動，除了要補充水份之外，防曬更是不可少；而且不想讓夏季紫外線直射，讓眼周細紋增加，挑選一付太陽眼鏡隨身準沒錯！PRADA 、Buberry和Coach與Emporio Armani都因應艷陽高照的此刻，紛紛推出時髦設計新款墨鏡，讓人能不狼狽的抵抗夏日熱浪襲來。

像是Burberry本季靈感來源，結合了大自然元素與熱賣Lola包的絎縫格紋，推出包括鯊魚鰭形狀鏡腳、鏤空品牌字母 的鏡臂和輕量化的造型。而男款眼鏡部分，更有加寬鏡臂，搭配不同材質字母 Logo，或是透過Burberry的經典米、黑、紅和白格紋，重塑經典的摩登新意。而Coach則提供大型尺寸鏡框的設計，既能修飾臉型，更可以讓眼睛得到完整的防護，加上靈感擷取自花瓣的輪廓，搭配月季花飾釘增添一抹別致優雅的韻味。或是從時裝秀獲得啟發，利用雙層醋酸纖維結構打造而成貓眼形太陽眼鏡，裝飾有Beveled Coach Signature標誌，將品牌魅力表露無遺。