優雅品味秒提升…就算不看溫網 也該入手這系列服裝

現任球王約克維奇身穿Lacoste特製服裝、大衛貝克漢（左）選穿Ralph Lauren紫標系列卡其色休閒西裝外套現身，向具有百年歷史的溫布頓網球錦標賽致意。(取材自溫網臉書)

被譽為世上最優雅網球賽事的「溫布頓 網球錦標賽」也是四大公開賽中，唯一的草地賽事。一如英國紳士的著裝風格，從場地到整體形象，都散發著深厚文化底蘊的氣息，這也反映在連續18年擔任官方指定服裝品牌Ralph Lauren為賽事量身打造的制服，以及衍生的迷你系列中，即便不是網球高手，穿上立刻就能提升優雅品味。

溫布頓網球錦標賽也是唯一有著裝限制的比賽，要求參賽選手一律以白色為主題搭配，在綠色草地上映襯出，和諧的對比。而Ralph Lauren也為所有在場工作人員提供服裝，像是裁判制服內襯點綴特別設計的標誌性溫網紀念圖樣。線審制服為袖口飾以白色與溫網綠色條紋的海軍藍開襟衫，採用吸濕排汗性能的COOLMAX®再生纖維製成；而且部分款式也對外發售。另外，更有以賽事為靈感，衍生的Polo Ralph Lauren溫布頓迷你系列，設計融入經典刺繡球拍圖樣的針織網球毛衣，溫布頓傳統色與橙色搭配的毛巾面料條紋polo衫，以及圖騰半拉鍊式針織衣等。也因為這是一場講究品味的賽事，到場觀賽的名人如大衛貝克漢也選穿Ralph Lauren紫標系列卡其色休閒西裝外套現身，向具有百年歷史的溫布頓網球錦標賽致意。

另外，為了讓球迷跟消費者能完整感受優雅賽事的氛圍，位於溫布頓球場南村Polo Ralph Lauren門店，還進行改裝，讓Ralph's Coffee進駐，提供多種精緻茶點，是賽場外絕佳的休憩場所。咖啡 廳和商店亦設有戶外雅座區，並呼應溫布頓風格有著白色和綠色花藝搭配圓桌和小酒館風格椅子。