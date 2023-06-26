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泰容賞LOEWE顛覆視角的男裝 紀梵希2024春夏解構校園風

記者孫曼／即時報導
LOEWE全球品牌大使、南韓人氣歌手泰容（TAEYONG）出席品牌2024年春夏男裝大秀。（圖：LOEWE提供）
LOEWE全球品牌大使、南韓人氣歌手泰容（TAEYONG）出席品牌2024年春夏男裝大秀。（圖：LOEWE提供）

由Jonathan Anderson擔任藝術總監的LOEWE，於巴黎男裝周期間發表的2024春夏男裝系列，延續近年來備受肯定的風格，進一部探討觀點如何影響我們的感覺以及對比例的認知，並衍生出線條輪廓。這次大秀現場擺放著美國藝術家Lynda Benglis創作的三座巨型噴泉雕塑裝置，以不同型態與媒介探索不可預計的液體動態，以顛覆的視角呼應服裝的設計主軸。最新全球品牌大使、南韓人氣歌手泰容（TAEYONG）也特地到場看秀。

本季輪廓最大的特色在於刻意往上拉高的腰線，創造極度誇張的腿長視覺效果，有的褲頭甚至高至胸骨下緣。許多看似簡單直接的設計其實巧玩視覺錯覺：常見的西裝外套、大衣、條子襯衫、針織 polo、兩件頭套裝、菱格紋針織、牛仔褲及chino斜紋布長褲，都在一轉身或不經意之處讓人發出驚呼：普通至極的單品綴滿水晶變得比晚裝還要華麗、onepiece連身衣連鞋子都連在一起成為貨真價實的onepiece，西裝外套的口袋藏在腋下，有的服裝完全看不到模特兒是否有手臂，還有將裁縫布包大頭針整體按比例放大作成的上衣，像是不小心走進秀場的小矮人。

而有全球品牌大使、BIGBANG成員太陽（Taeyang）、范丞丞、泰國當紅偶像 F4 Nani等人捧場看秀的紀梵希（GIVENCHY）2024春夏男裝大秀則在巴黎的榮軍院（Hôtel National des Invalides）舉辦。系列男裝探索新一代男性服裝文化與經典紳士服裝符碼的關係，因此一開秀就由多套西裝正裝登場，除了在剪裁上採用寬鬆的輪廓和垂墜的布料重新定義經典的雙排扣西裝，藝術總監Matthew M. Williams更解構了校園風元素，以他的全新世代觀點重新詮釋，加入了各種機能配件。工作服的元素則為此系列男裝注入了些許街頭風，與西裝的優雅巧妙融合出全新的形式。

超大碼的Puzzle Fold提包，與LOEWE 2024年春夏男裝的強烈線條比...
超大碼的Puzzle Fold提包，與LOEWE 2024年春夏男裝的強烈線條比例呼應。（圖：LOEWE提供）
LOEWE 2024年春夏男裝中，幾套連身衣褲與鞋子也連在一起。（圖：LOEWE...
LOEWE 2024年春夏男裝中，幾套連身衣褲與鞋子也連在一起。（圖：LOEWE提供）
男星范丞丞出席紀梵希2024春夏男裝大秀。（圖：紀梵希提供）
男星范丞丞出席紀梵希2024春夏男裝大秀。（圖：紀梵希提供）
LOEWE 2024春夏男裝秀上像巨型布料樣辦還連著大頭針的上衣引起話題。（圖：...
LOEWE 2024春夏男裝秀上像巨型布料樣辦還連著大頭針的上衣引起話題。（圖：LOEWE提供）
LOEWE 2024年春夏男裝系列。（圖：LOEWE提供）
LOEWE 2024年春夏男裝系列。（圖：LOEWE提供）
LOEWE 2024年春夏男裝大量使用水晶元素，包括太陽眼鏡也鋪滿水晶。（圖：L...
LOEWE 2024年春夏男裝大量使用水晶元素，包括太陽眼鏡也鋪滿水晶。（圖：LOEWE提供）
圓頭芭蕾舞鞋是LOEWE 2024年春夏男裝的重點鞋款之一。（圖：LOEWE提供...
圓頭芭蕾舞鞋是LOEWE 2024年春夏男裝的重點鞋款之一。（圖：LOEWE提供）
紀梵希2024年春夏男裝，鑲嵌五金飾品的長款T恤和運動衫搭配寬大和超大碼長褲。（...
紀梵希2024年春夏男裝，鑲嵌五金飾品的長款T恤和運動衫搭配寬大和超大碼長褲。（圖：紀梵希提供）
LOEWE 2024春夏男裝系列透過剪裁將身軀變成奇妙結構。（圖：LOEWE提供...
LOEWE 2024春夏男裝系列透過剪裁將身軀變成奇妙結構。（圖：LOEWE提供）
（由左至右）寧澤濤、胡一天、唐曉天出席LOEWE 2024年春夏男裝大秀。（圖：...
（由左至右）寧澤濤、胡一天、唐曉天出席LOEWE 2024年春夏男裝大秀。（圖：LOEWE提供）
LOEWE 2024春夏男裝系列超高腰的長褲。（圖：LOEWE提供）
LOEWE 2024春夏男裝系列超高腰的長褲。（圖：LOEWE提供）
2024年春夏男裝系列中，紀梵希探索了新一代男性服裝文化與經典紳士服裝代碼之間的...
2024年春夏男裝系列中，紀梵希探索了新一代男性服裝文化與經典紳士服裝代碼之間的關係。（圖：紀梵希提供）
紀梵希2024年春夏男裝中，手工製作的雙面尼龍外套、連帽衫和搭扣式上衣上標有Gi...
紀梵希2024年春夏男裝中，手工製作的雙面尼龍外套、連帽衫和搭扣式上衣上標有Givenchy Double Face Nylon標誌。（圖：紀梵希提供）
紀梵希2024年春夏男裝用於腰部的技術包袋，採用絨面革、尼龍和織帶，強化了對真實...
紀梵希2024年春夏男裝用於腰部的技術包袋，採用絨面革、尼龍和織帶，強化了對真實且實用的優雅的追求。（圖：紀梵希提供）
LOEWE 2024春夏男裝系列將常見的襯衫與chino斜紋布長褲鋪滿水晶。（圖...
LOEWE 2024春夏男裝系列將常見的襯衫與chino斜紋布長褲鋪滿水晶。（圖：LOEWE提供）
紀梵希全球品牌大使、BIGBANG成員太陽出席品牌2024春夏男裝大秀。（圖：紀...
紀梵希全球品牌大使、BIGBANG成員太陽出席品牌2024春夏男裝大秀。（圖：紀梵希提供）
紀梵希2024年春夏男裝系列，探索校園風格元素。（圖：紀梵希提供）
紀梵希2024年春夏男裝系列，探索校園風格元素。（圖：紀梵希提供）
LOEWE全球品牌大使、韓國人氣歌手泰容（TAEYONG）出席品牌2024年春夏...
LOEWE全球品牌大使、韓國人氣歌手泰容（TAEYONG）出席品牌2024年春夏男裝大秀。（圖：LOEWE提供）

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