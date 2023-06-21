「富察皇后」秦嵐接Tory Burch代言人 43歲不科學美照曝光

美國時尚品牌Tory Burch正式宣布今年43歲的女星秦嵐成為最新代言人。(圖:Tory Burch提供)

美國時尚 品牌Tory Burch正式宣布中國43歲女星秦嵐成為最新代言人，而這也繼超模劉雯之後的第二位的中國明星擔任此一角色。同時品牌也釋出了由秦嵐演繹的形象美照，身穿無袖背心的她，正面迎向鏡頭，婀娜的身段依舊，狀態之佳，讓網友都驚呼「這太不科學了！」

中國女星秦嵐出道多年，曾出演過「還珠格格3」、「又見一簾幽夢」等劇，2018年在清宮劇「延禧攻略」更因為「富察皇后」一角，展現高雅又不失霸氣的演技讓收穫大批粉絲，還曾被封為是「最美皇后」。而Tory Burch會邀請秦嵐擔任代言人也是其來有自，一開始先出席2019年的秋冬系列紐約時裝秀，擔任看秀嘉賓，也曾多次參與品牌廣告拍攝並前後於上海、鄭州 和成都各大活動。而且今年4月時，品牌創辦人Tory Burch女士在疫後出訪亞洲時，秦嵐當時也一同飛抵新加坡 亮麗現身，當時的她身穿淡黃色貼身上衣，凸顯了纖細螞蟻腰，並混搭透視長裙，自帶仙氣的造型都深獲得網友一致好評。