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「富察皇后」秦嵐接Tory Burch代言人 43歲不科學美照曝光

記者曾智緯／即時報導
美國時尚品牌Tory Burch正式宣布今年43歲的女星秦嵐成為最新代言人。(圖:Tory Burch提供)
美國時尚品牌Tory Burch正式宣布今年43歲的女星秦嵐成為最新代言人。(圖:Tory Burch提供)

美國時尚品牌Tory Burch正式宣布中國43歲女星秦嵐成為最新代言人，而這也繼超模劉雯之後的第二位的中國明星擔任此一角色。同時品牌也釋出了由秦嵐演繹的形象美照，身穿無袖背心的她，正面迎向鏡頭，婀娜的身段依舊，狀態之佳，讓網友都驚呼「這太不科學了！」

中國女星秦嵐出道多年，曾出演過「還珠格格3」、「又見一簾幽夢」等劇，2018年在清宮劇「延禧攻略」更因為「富察皇后」一角，展現高雅又不失霸氣的演技讓收穫大批粉絲，還曾被封為是「最美皇后」。而Tory Burch會邀請秦嵐擔任代言人也是其來有自，一開始先出席2019年的秋冬系列紐約時裝秀，擔任看秀嘉賓，也曾多次參與品牌廣告拍攝並前後於上海、鄭州和成都各大活動。而且今年4月時，品牌創辦人Tory Burch女士在疫後出訪亞洲時，秦嵐當時也一同飛抵新加坡亮麗現身，當時的她身穿淡黃色貼身上衣，凸顯了纖細螞蟻腰，並混搭透視長裙，自帶仙氣的造型都深獲得網友一致好評。

而品牌也認為，秦嵐在生活中充滿自信、率真與溫柔特質與Tory Burch始終歌頌女性力量和鼓勵女性擁抱生活與理想的願景不謀而合，所以請她擔任代言人是再適合不過的。而升格為品牌代言人的秦嵐也表示「很欣賞Tory女士對當代女性的詮釋，那股溫柔而堅定的力量透過五彩斑斕的設計和產品持續地帶給受眾嶄新的視野。她將家庭及旅行的靈感注入其系列， 充滿巧思的細緻呈現更是令我深受著迷。我很欣喜能與品牌攜手開啟全新篇章，並對即將展開的共同旅程充滿萬分期待」。據了解，秦嵐預計將會首次以代言人身份，出席品牌在6月底的上海活動，屆時又能讓粉絲看到她又仙又美的穿搭。

中國女星秦嵐在今年4月時，就曾出席了Tory Burch在新加坡舉辦的活動。(取...
中國女星秦嵐在今年4月時，就曾出席了Tory Burch在新加坡舉辦的活動。(取材自微博)
中國女星秦嵐在今年4月時，就曾出席了Tory Burch在新加坡舉辦的活動。(取...
中國女星秦嵐在今年4月時，就曾出席了Tory Burch在新加坡舉辦的活動。(取材自微博)
中國女星秦嵐在今年4月時，就曾出席了Tory Burch在新加坡舉辦的活動。(取...
中國女星秦嵐在今年4月時，就曾出席了Tory Burch在新加坡舉辦的活動。(取材自微博)
中國女星秦嵐在今年4月時，就曾出席了Tory Burch在新加坡舉辦的活動。(取...
中國女星秦嵐在今年4月時，就曾出席了Tory Burch在新加坡舉辦的活動。(取材自微博)

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