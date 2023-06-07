坎城紅毯黑白配 莉莉蘿絲戴普、Jennie 鑽石爭輝

香奈兒品牌大使莉莉蘿絲戴普穿香奈兒1994/95秋冬高級時裝系列黑色亮片繡飾平口小洋裝，配戴香奈兒高級珠寶。(圖：香奈兒提供)

黑色與白色向來是時尚 界最愛的經典色調，尤其在深具影響力的嘉伯麗香奈兒（Gabrielle Chanel）倡導之下，從20世紀至今，已經成為時尚的基本語彙。但在一片黑白之中，如何能穿出與眾不同的個人風格和新鮮感？今年第76屆坎城紅毯就回歸經典，少了以往的過度浮誇，許多紅毯巨星都選擇了最不容易出錯的優雅黑白，襯上分量大小適中的珠寶，展現穿搭功力的平衡與簡約美學。

香奈兒黑白洋裝 鑽石畫龍點睛

香奈兒品牌大使Jennie穿香奈兒2020春夏高級訂製服系列白色蕾絲馬甲洋裝，裝飾落肩黑色薄紗、配戴香奈兒高級珠寶。(圖：香奈兒提供)

Jennie配戴的Camélia Précieux戒指。(圖：香奈兒提供)

黑白是香奈兒最著名的色彩。由兩位年輕香奈兒品牌大使莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）與BLACKPINK成員Jennie參與演出的話題美劇「偶像漩渦」（The Idol）日前在坎城舉辦首映，莉莉蘿絲戴普穿了一套綴滿黑色亮片的骨董香奈兒短洋裝，搭配山茶花垂墜鑽石耳環呼應胸前藍色山茶花，展現屬於23歲的活力與高級感，細節完整度很高。Jennie則是選擇了猶如公主般優雅的白色蕾絲洋裝配黑色薄紗領和高跟鞋，展現不同風貌的香奈兒造型。

布麗拉森配戴的香奈兒高級珠寶系列Pluie de Comètes戒指。(圖：香奈兒提供)

本屆評審團成員、「驚奇隊長」布麗拉森（Brie Larson）也在亮相時選穿香奈兒今年高級訂製系列的繞頸式黑色長洋裝，下擺裝飾童趣十足的黑色貓型圖紋亮片刺繡。日本 名導是枝裕和新作「怪物」（Monster）日本版電影女主角的安藤櫻（Sakura Ando），在出席首映紅毯時則是以一身清爽高雅的香奈兒白色綢緞羽飾長洋裝外罩珠繡薄紗亮相。兩人都選擇了堆疊分量感精巧的香奈兒鑽石珠寶，以與服裝相呼應的經典設計元素，適度為整體造型畫龍點睛。

純淨色禮服百搭 彩色寶石搶鏡

凱特布蘭琪穿路易威登訂製款白色禮服配黑色絲絨披風、配戴高級珠寶耳環出席第76屆坎城影展頒獎典禮。(圖：路易威登提供)

薇拉戴維絲穿Valentino白色禮服、配戴蕭邦鑽石珠寶。(圖：蕭邦提供)

黑白經典色調搭配璀璨純淨的白色鑽石，能凸顯穿著者本身特質和服裝設計。凱特 布蘭琪（Cate Blanchette）的路易威登（Louis Vuitton）訂製款白色禮服配黑色絲絨披風就讓人注意到服裝的環保精神。陳靜穿路易威登訂製款白色刺繡烏干紗禮服配鑽石高級珠寶，以簡約色調凸顯服裝的幾何線條。「黑豹2」的薇拉戴維絲（Viola Davis）也以經典的蕭邦白鑽高級珠寶，為一身雪白的Valentino羽毛禮服作完美的註腳。風格火辣敢秀的杜娃黎波（Dua Lipa）則是以Tiffany & Co.的鑽石珠寶，為性感的黑色CELINE禮服增添貴氣。

杜娃黎波穿CELINE黑色不對稱挖洞禮服、配戴Tiffany & Co.鑽石珠寶出席2023「The King of Algiers」電影首映紅毯。(圖：CELINE提供)

娜歐蜜坎貝兒穿著香奈兒2022春夏高級訂製服系列白色絲質洋裝，領口與胸衣飾以紅黑白珠繡，配戴蕭邦黃色剛玉與鑽石珠寶。(圖：蕭邦提供)

然而黑白色服裝之所以迷人，更是因為能完美搭配任何色彩。「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）的香奈兒白色絲質洋裝，雖然領口與胸衣裝飾紅黑白珠繡，卻大膽配上蕭邦（Chopard）的黃色剛玉與鑽石珠寶，活潑用色很適合她的風格。同樣是非裔深膚色，美國女星Laura Harrier則以寶格麗（BVLGARI）經典Serpenti紅寶石耳環配襯剪裁性感的Saint Laurent黑色禮服，更顯魅惑。

FRED品牌大使關曉彤穿Valentino 2023春夏高級訂製系列禮服、配戴Chance Infinie Faith in Destiny珠寶。(圖：FRED提供)

加拿大超模Coco Rocha穿Dolce & Gabbana禮服、配戴CHAUMET繽紛多彩的高級珠寶。(圖：CHAUMET提供)