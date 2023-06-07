我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔學者：去年全美1/5亞裔遭遇仇亞事件 全年500萬起

只賣25萬 南加洛杉磯縣「橋屋」吸引數百名買家

坎城紅毯黑白配 莉莉蘿絲戴普、Jennie 鑽石爭輝

文╱記者孫曼
香奈兒品牌大使莉莉蘿絲戴普穿香奈兒1994/95秋冬高級時裝系列黑色亮片繡飾平口小洋裝，配戴香奈兒高級珠寶。(圖：香奈兒提供)
香奈兒品牌大使莉莉蘿絲戴普穿香奈兒1994/95秋冬高級時裝系列黑色亮片繡飾平口小洋裝，配戴香奈兒高級珠寶。(圖：香奈兒提供)

黑色與白色向來是時尚界最愛的經典色調，尤其在深具影響力的嘉伯麗香奈兒（Gabrielle Chanel）倡導之下，從20世紀至今，已經成為時尚的基本語彙。但在一片黑白之中，如何能穿出與眾不同的個人風格和新鮮感？今年第76屆坎城紅毯就回歸經典，少了以往的過度浮誇，許多紅毯巨星都選擇了最不容易出錯的優雅黑白，襯上分量大小適中的珠寶，展現穿搭功力的平衡與簡約美學。

香奈兒黑白洋裝 鑽石畫龍點睛

香奈兒品牌大使Jennie穿香奈兒2020春夏高級訂製服系列白色蕾絲馬甲洋裝，裝...
香奈兒品牌大使Jennie穿香奈兒2020春夏高級訂製服系列白色蕾絲馬甲洋裝，裝飾落肩黑色薄紗、配戴香奈兒高級珠寶。(圖：香奈兒提供)

Jennie配戴的Camélia Précieux戒指。(圖：香奈兒提供)
Jennie配戴的Camélia Précieux戒指。(圖：香奈兒提供)

黑白是香奈兒最著名的色彩。由兩位年輕香奈兒品牌大使莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）與BLACKPINK成員Jennie參與演出的話題美劇「偶像漩渦」（The Idol）日前在坎城舉辦首映，莉莉蘿絲戴普穿了一套綴滿黑色亮片的骨董香奈兒短洋裝，搭配山茶花垂墜鑽石耳環呼應胸前藍色山茶花，展現屬於23歲的活力與高級感，細節完整度很高。Jennie則是選擇了猶如公主般優雅的白色蕾絲洋裝配黑色薄紗領和高跟鞋，展現不同風貌的香奈兒造型。

布麗拉森配戴的香奈兒高級珠寶系列Pluie de Comètes戒指。(圖：香奈...
布麗拉森配戴的香奈兒高級珠寶系列Pluie de Comètes戒指。(圖：香奈兒提供)

本屆評審團成員、「驚奇隊長」布麗拉森（Brie Larson）也在亮相時選穿香奈兒今年高級訂製系列的繞頸式黑色長洋裝，下擺裝飾童趣十足的黑色貓型圖紋亮片刺繡。日本名導是枝裕和新作「怪物」（Monster）日本版電影女主角的安藤櫻（Sakura Ando），在出席首映紅毯時則是以一身清爽高雅的香奈兒白色綢緞羽飾長洋裝外罩珠繡薄紗亮相。兩人都選擇了堆疊分量感精巧的香奈兒鑽石珠寶，以與服裝相呼應的經典設計元素，適度為整體造型畫龍點睛。

純淨色禮服百搭 彩色寶石搶鏡

凱特布蘭琪穿路易威登訂製款白色禮服配黑色絲絨披風、配戴高級珠寶耳環出席第76屆坎...
凱特布蘭琪穿路易威登訂製款白色禮服配黑色絲絨披風、配戴高級珠寶耳環出席第76屆坎城影展頒獎典禮。(圖：路易威登提供)

薇拉戴維絲穿Valentino白色禮服、配戴蕭邦鑽石珠寶。(圖：蕭邦提供)
薇拉戴維絲穿Valentino白色禮服、配戴蕭邦鑽石珠寶。(圖：蕭邦提供)

黑白經典色調搭配璀璨純淨的白色鑽石，能凸顯穿著者本身特質和服裝設計。凱特布蘭琪（Cate Blanchette）的路易威登（Louis Vuitton）訂製款白色禮服配黑色絲絨披風就讓人注意到服裝的環保精神。陳靜穿路易威登訂製款白色刺繡烏干紗禮服配鑽石高級珠寶，以簡約色調凸顯服裝的幾何線條。「黑豹2」的薇拉戴維絲（Viola Davis）也以經典的蕭邦白鑽高級珠寶，為一身雪白的Valentino羽毛禮服作完美的註腳。風格火辣敢秀的杜娃黎波（Dua Lipa）則是以Tiffany & Co.的鑽石珠寶，為性感的黑色CELINE禮服增添貴氣。

杜娃黎波穿CELINE黑色不對稱挖洞禮服、配戴Tiffany & Co.鑽石珠寶...
杜娃黎波穿CELINE黑色不對稱挖洞禮服、配戴Tiffany & Co.鑽石珠寶出席2023「The King of Algiers」電影首映紅毯。(圖：CELINE提供)

娜歐蜜坎貝兒穿著香奈兒2022春夏高級訂製服系列白色絲質洋裝，領口與胸衣飾以紅黑...
娜歐蜜坎貝兒穿著香奈兒2022春夏高級訂製服系列白色絲質洋裝，領口與胸衣飾以紅黑白珠繡，配戴蕭邦黃色剛玉與鑽石珠寶。(圖：蕭邦提供)

然而黑白色服裝之所以迷人，更是因為能完美搭配任何色彩。「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）的香奈兒白色絲質洋裝，雖然領口與胸衣裝飾紅黑白珠繡，卻大膽配上蕭邦（Chopard）的黃色剛玉與鑽石珠寶，活潑用色很適合她的風格。同樣是非裔深膚色，美國女星Laura Harrier則以寶格麗（BVLGARI）經典Serpenti紅寶石耳環配襯剪裁性感的Saint Laurent黑色禮服，更顯魅惑。

FRED品牌大使關曉彤穿Valentino 2023春夏高級訂製系列禮服、配戴C...
FRED品牌大使關曉彤穿Valentino 2023春夏高級訂製系列禮服、配戴Chance Infinie Faith in Destiny珠寶。(圖：FRED提供)

加拿大超模Coco Rocha穿Dolce & Gabbana禮服、配戴CHAU...
加拿大超模Coco Rocha穿Dolce & Gabbana禮服、配戴CHAUMET繽紛多彩的高級珠寶。(圖：CHAUMET提供)

中國女星關曉彤穿著Valentino黑白雙色禮服，完美搭配她所代言的FRED珠寶如意繩結造型項鍊，胸前的藍寶石猶如水滴。南韓超模朴秀珠大膽選擇分量感搶眼的蕭邦祖母綠寶石耳環，以寶石的幾何線條呼應服裝菱形刺繡；而服裝上同樣有菱形刺繡元素的路易威登品牌大使周冬雨，則是配上多彩寶石的耳環和戒指。加拿大超模Coco Rocha一身雪白的Dolce & Gabbana禮服，讓人聚焦脖子上CHAUMET鑲嵌橘紅色尖晶石、藍寶石、帕拉伊巴碧璽的項鍊，展現浪漫恣意的時尚風格。

美國女星Laura Harrier穿Saint Laurent黑色禮服、配戴寶格...
美國女星Laura Harrier穿Saint Laurent黑色禮服、配戴寶格麗頂級珠寶。(圖：寶格麗提供)

時尚 日本 凱特

上一則

中國年輕人不愛辦公室改做「輕體力活」 形容新工作不費腦

下一則

她在加州海灘撿到比象牙還大獠牙 專家：這物種早滅絕

延伸閱讀

范冰冰坎城貢獻16套華服 閉幕紅毯糗被拍到「美背有痘印」

范冰冰坎城貢獻16套華服 閉幕紅毯糗被拍到「美背有痘印」
陳英雄新作「火上鍋」飄香坎城 勇奪最佳導演獎

陳英雄新作「火上鍋」飄香坎城 勇奪最佳導演獎
金光黨詐騙 假賣珠寶真偷飾品

金光黨詐騙 假賣珠寶真偷飾品
法拉盛老牌如意珠寶暨紐約聚寶拍賣 現以現金高價收購黃金

法拉盛老牌如意珠寶暨紐約聚寶拍賣 現以現金高價收購黃金

熱門新聞

示意圖／ingimage

頭皮發麻…別在YouTube亂搜「這類關鍵字」 當心開啟暗網通道

2023-05-27 14:12
一名男子從海裡撈上來一隻巨大水母，居然大膽把牠抱在手上。（截圖自reddit）

壯男從海裡撈「巨頭珍珠白怪物」抱起炫耀 3秒後崩潰奔去跳海

2023-06-06 00:24
英國23歲男子盧克（Luke Williams）利用eBay轉售生活用品，以此賺取利潤。(示意圖／ingimage)

23歲男付不起帳單 在eBay上賣東西「1年收入破22萬」神操作曝光

2023-06-05 02:26
肇慶四會市「吾悅廣場悅公館」二層的屋主，在掃下全部42套房後，未經物業同意，派出拆牆機打通整層樓層牆壁。（截圖自微博視頻號）

超狂土豪買了整層42套房全部打通 全棟300戶居民嚇到腳軟

2023-06-06 03:52
AI生成的「如懿傳」時裝照。（取材自臉書＠清宮迷因）

AI生成搞笑「如懿傳」時裝 貴妃突然都有了火辣美腿

2023-06-05 07:25
小學數學考除法，「5塊餅4兄弟怎分最公平」，一名小學生雖然答錯，但答案讓許多人感動。（示意圖／ingimage）

數學考「5塊餅分4兄弟」 小學生答錯卻感動眾人獲滿分

2023-06-02 04:50

超人氣

更多 >
4原因 佛州不再是退休者首選

4原因 佛州不再是退休者首選
棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？

棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？
加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈

加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈
7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑

7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑
美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退

美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退