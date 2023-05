蜘蛛人閃電現身瑞士名表 官網再加碼兩隱藏彩蛋等你挖

Calibre 2974手上鍊鏤空陀飛輪機芯的正面有著蜘蛛人伸出手臂「吐絲」的生動姿態。(翻攝自愛彼官方網站)

雖然漫威 (Marvel)在「復仇者聯盟」(The Avengers)系列電影後暫時劃下第一篇章的句點,但相信不少電影迷都對系列電影意猶未盡為進,例如近期便有「星際異攻隊3」(Guardians of the Galaxy Vol. 3);而瑞士鐘表品牌愛彼(Audemars Piguet)也無預期火速公開他們與漫威合作的第二款聯名表款:皇家 橡樹概念陀飛輪「蜘蛛人 」版!

愛彼的官方網站在頁面中藏入一段特效,讓蜘蛛人從漆黑的高樓大廈中從天而降、最後降臨在宛如愛彼表廠所在地的汝拉山谷間,帶來宛如分格漫畫的驚喜感。(翻攝自愛彼官方網站(合成圖))

其實這並非愛彼與漫威的首次合作,像是先前兩造便曾合作推出過皇家橡樹概念陀飛輪「黑豹」特別版,從漫威系列中的超級英雄「黑豹」(Black Panther)得到靈感,並經過授權後將超級英雄雕像還原在手表面盤上。

而這次推出的皇家橡樹概念陀飛輪「蜘蛛人」版(Royal Oak Concept Tourbillon「Spider Man」),官方型號為:Ref. 26631IO.OO.D002CA.01。表款使用42毫米的鈦金屬與黑色陶瓷表殼,並使用以Calibre 2948為基礎的Calibre 2974手上鍊鏤空陀飛輪機芯,不僅正面有著蜘蛛人伸出手臂「吐絲」的生動姿態,翻至背面還可看到蜘蛛人的雙腳宛如從機芯側邊透出,相當活靈活現!

瑞士鐘表品牌愛彼與漫威二度合作,推出皇家橡樹概念陀飛輪「蜘蛛人」版腕表。(翻攝自愛彼官方網站)

這則新訊於愛彼官方Instagram與官方網站上同步公開,同時愛彼的官方Instagram帳號則湧入不少批評性留言如「喔不會又來一次吧(oh no not again)」、「這比較像我姪子會戴的...你們難道沒從黑豹表中學到任何事嗎?(Looks like something my nephew would wear. Did you learn nothing when you made the Whack Panther watch!? )」或「這是隨漢堡附贈的玩具嗎?(Toy gift that comes with a burger?)」但畢竟這仍是一只僅生產250只的限量表,能有「口袋深度」、也有資格買到的收藏家,在全世界相對稀少,該表款參考價為19.5萬瑞士法郎(約21.6萬美元)。

愛彼官方網站中的某處再藏有「彩蛋」:白金版的皇家橡樹概念陀飛輪「蜘蛛人」版腕表。(翻攝自愛彼官方網站)

同時也一如漫威電影總藏有「彩蛋」,這只皇家橡樹概念陀飛輪「蜘蛛人」版同樣也藏有兩個彩蛋:其一是愛彼的官方網站藏入了一段特效,當畫面下拉時,將讓蜘蛛人從漆黑的高樓大廈中從天而降、最後降臨在宛如愛彼表廠所在地的汝拉山谷間,帶來宛如分格漫畫的驚喜感;其二是愛彼官方網站中的某處再藏有另一只型號為Ref. 26632CN.OO.D100CA.01的白金版腕表,其白金表殼上將重現蜘蛛人蜘蛛衣的特殊紋理,同時蜘蛛人的服裝顏色也有藍紅雙色變為「猛毒(Venom)」的全黑色,想知道更多白金版表款的細節?不如去愛彼官方網站挖寶吧!