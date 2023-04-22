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梵谷冥誕170周年紀念款精品鋼筆 大師風格神還原

記者釋俊哲／即時報導
萬寶龍推出五款大藝術家系列像文森梵谷致敬書寫工具，分別從其作品如「向日葵」、「麥田群鴉」、「盛開的杏花」得到靈感，並化為書寫工具上上的篆刻字句、色彩、寶石鑲嵌等不同細節。合成圖。（圖：萬寶龍提供）
萬寶龍推出五款大藝術家系列像文森梵谷致敬書寫工具，分別從其作品如「向日葵」、「麥田群鴉」、「盛開的杏花」得到靈感，並化為書寫工具上上的篆刻字句、色彩、寶石鑲嵌等不同細節。合成圖。（圖：萬寶龍提供）

在人類文化的範疇中，藝術總能超越時間、地理與國界，為人心帶來感動。萬寶龍（Montblanc）與梵谷博物館合作、推出多款「大藝術家系列」 書寫工具，並向一代經典巨匠文森梵谷（Vincent van Gogh）致意。

大藝術家系列向文森梵谷致敬限量款888。（圖：萬寶龍提供）
大藝術家系列向文森梵谷致敬限量款888。（圖：萬寶龍提供）

大藝術家系列向文森梵谷致敬限量款90。（圖：萬寶龍提供）
大藝術家系列向文森梵谷致敬限量款90。（圖：萬寶龍提供）

由於萬寶龍原本的「藝術贊助系列」（Patron of Art）在30周年之際正式落幕，但品牌旋即推出「大藝術家系列」（Masters of Art），兩著不同在於前者為支持藝術發展的名人名家，轉而成為後者－包含繪畫、雕塑、設計與建築的藝術大師為主題，並將開啟一趟遍及但不限於文藝復興時期、巴洛克時期、印象派時期的藝術名人巡禮。

大藝術家系列向文森梵谷致敬限量款888筆身圓環上的1889，是為紀念梵谷遷居聖雷...
大藝術家系列向文森梵谷致敬限量款888筆身圓環上的1889，是為紀念梵谷遷居聖雷米的年份，並於上方施以藍色亮漆。（圖：萬寶龍提供）

大藝術家系列向文森梵谷致敬限量款8。（圖：萬寶龍提供）
大藝術家系列向文森梵谷致敬限量款8。（圖：萬寶龍提供）

系列首發和梵谷博物館合作，推出以19世紀末荷蘭畫家梵谷為繆思的五款限量書寫工具。由於2023不僅是梵谷博物館的成立50周年、也是1853年出生的梵谷的170年冥誕紀念，在時間上別具紀念意味。五款書寫工具將包含限量款4810、限量款888、限量款161、限量款90，以及限量款8，分別從其作品如「向日葵」、「麥田群鴉」、「盛開的杏花」、「樹根」、「麥田豐收」...得到啟發，進而化作篆刻、字句、色彩、寶石鑲嵌等不同細節。

大藝術家系列向文森梵谷致敬限量款4810。（圖：萬寶龍提供）
大藝術家系列向文森梵谷致敬限量款4810。（圖：萬寶龍提供）

萬寶龍推出首款「大藝術家系列」限量書寫工具，向一代荷蘭會畫巨匠文森梵谷致意。（圖...
萬寶龍推出首款「大藝術家系列」限量書寫工具，向一代荷蘭會畫巨匠文森梵谷致意。（圖：萬寶龍提供）

像是限量款4810的黃色和橘色調裝飾細節，讓人聯想到梵谷經典的「向日葵」名作，同時鍍鉑金筆身圓環上、橘色亮漆的「Vincent」簽名字樣也紀念他在1888年於法國南部阿爾勒的金黃時光；為慶祝與他同名姪兒出生所繪製的「盛開的杏花」，呈現了日本浮世繪版畫的木刻雕刀效果，並壓印在限量款888的Au 750純金筆尖上；梵谷經典的「厚塗法」，則重現於限量款90的筆身，透過多層次、濃厚飽滿的黃色、橘色與綠，不僅出自「麥田豐收」中所使用的色彩，更還原梵谷「厚塗法」的粗獷率直能量，真情流露。

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