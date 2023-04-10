藍色小精靈跨界潮牌 精靈老爹、小美人和小寶貝現身

經典卡通「藍色小精靈」與日本潮牌AAPE推出聯名系列T恤，熟悉的角色包括精靈老爹、小美人和小寶貝都成為主要圖案，勾起滿滿回憶。（圖：A Bathing Ape提供）

比利 時經典卡通「藍色小精靈（THE SMURFS）與日本 潮牌A Bathing Ape的子品牌AAPE推出聯名系列T恤，熟悉的角色包括精靈老爹、小美人和小寶貝都成為主要圖案，勾起滿滿回憶。

AAPE聯名藍色小精靈系列T恤。（圖：A Bathing Ape提供）

AAPE聯名藍色小精靈系列T恤。（圖：A Bathing Ape提供）

今年是經典卡通「藍色小精靈」開播65年，於是和潮牌AAPE合作，推出一系列的人氣T恤與童裝。這次的聯名除了基本的黑、白配色之外，更有藍色小精靈的「藍色」選擇，所採用的圖騰印花，靈感來自於卡通內小精靈所居住的蘑菇屋，與AAPE經典MOONFACE猿顏Logo融合。喜愛卡通的人，更能看到人氣角色精靈老爹、小美人和小寶貝也都成為T恤上主角；而且AAPE招牌的「AAPE UNVS」標語設計亦有點綴湖藍色，十分特別。

AAPE聯名藍色小精靈系列T恤。（圖：A Bathing Ape提供）

而工裝品牌Dickies這季則與阿姆斯特丹時裝品牌POP TRADING COMPANY跨界，運用雙方最熟悉且熱愛的滑板文化作為設計靈感，重新塑造經典商品。像是Dickies艾森豪威爾夾克，就於背後增添口袋元素增添實用性；874工裝褲也採用Oversized的版型讓整體剪裁更立體，還有領口四分之一拉鍊設計的工裝Polo衫，為美式工裝添加時髦元素，選用亞麻紡棉與褶皺尼龍兩種質感布料，將設計中融合品牌刺繡Logo。

Dickies x POP TRADING COMPANY連帽上衣。（圖：Dickies提供）

Dickies x POP TRADING COMPANY聯名874工裝褲。（圖：Dickies提供）

另外，Dickies還與最高Ollie（豚跳） 世界紀錄保持者、知名職業滑板選手Jake Hayes攜手，以其深受90年代街頭服飾、嘻哈和紐約文化的影響，結合個人風格量身打造服飾系列。全系列以休閒寬鬆的美式版型為主，利用仿舊水洗，將Jake最喜歡的Dickies工作褲改造成短版Dunk Pants。服裝也以世界地圖的圖案象徵滑板文化無國界的寓意，每件聯名單品上也都能找到Jake Hayes的親筆簽名刺繡，賦予聯名別具意義的收藏價值。

Dickies x Jake Hayes聯名滑板褲。（圖：Dickies提供）