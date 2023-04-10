我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解放軍對台軍演 山東艦編隊參加、轟6K掛實彈

「滾滾紅塵」余老闆 港星吳耀漢逝世 享壽83歲

藍色小精靈跨界潮牌 精靈老爹、小美人和小寶貝現身

記者曾智緯／即時報導
經典卡通「藍色小精靈」與日本潮牌AAPE推出聯名系列T恤，熟悉的角色包括精靈老爹、小美人和小寶貝都成為主要圖案，勾起滿滿回憶。（圖：A Bathing Ape提供）
經典卡通「藍色小精靈」與日本潮牌AAPE推出聯名系列T恤，熟悉的角色包括精靈老爹、小美人和小寶貝都成為主要圖案，勾起滿滿回憶。（圖：A Bathing Ape提供）

比利時經典卡通「藍色小精靈（THE SMURFS）與日本潮牌A Bathing Ape的子品牌AAPE推出聯名系列T恤，熟悉的角色包括精靈老爹、小美人和小寶貝都成為主要圖案，勾起滿滿回憶。

AAPE聯名藍色小精靈系列T恤。（圖：A Bathing Ape提供）
AAPE聯名藍色小精靈系列T恤。（圖：A Bathing Ape提供）

AAPE聯名藍色小精靈系列T恤。（圖：A Bathing Ape提供）
AAPE聯名藍色小精靈系列T恤。（圖：A Bathing Ape提供）

今年是經典卡通「藍色小精靈」開播65年，於是和潮牌AAPE合作，推出一系列的人氣T恤與童裝。這次的聯名除了基本的黑、白配色之外，更有藍色小精靈的「藍色」選擇，所採用的圖騰印花，靈感來自於卡通內小精靈所居住的蘑菇屋，與AAPE經典MOONFACE猿顏Logo融合。喜愛卡通的人，更能看到人氣角色精靈老爹、小美人和小寶貝也都成為T恤上主角；而且AAPE招牌的「AAPE UNVS」標語設計亦有點綴湖藍色，十分特別。

AAPE聯名藍色小精靈系列T恤。（圖：A Bathing Ape提供）
AAPE聯名藍色小精靈系列T恤。（圖：A Bathing Ape提供）

而工裝品牌Dickies這季則與阿姆斯特丹時裝品牌POP TRADING COMPANY跨界，運用雙方最熟悉且熱愛的滑板文化作為設計靈感，重新塑造經典商品。像是Dickies艾森豪威爾夾克，就於背後增添口袋元素增添實用性；874工裝褲也採用Oversized的版型讓整體剪裁更立體，還有領口四分之一拉鍊設計的工裝Polo衫，為美式工裝添加時髦元素，選用亞麻紡棉與褶皺尼龍兩種質感布料，將設計中融合品牌刺繡Logo。

Dickies x POP TRADING COMPANY連帽上衣。（圖：Dic...
Dickies x POP TRADING COMPANY連帽上衣。（圖：Dickies提供）

Dickies x POP TRADING COMPANY聯名874工裝褲。（圖...
Dickies x POP TRADING COMPANY聯名874工裝褲。（圖：Dickies提供）

另外，Dickies還與最高Ollie（豚跳） 世界紀錄保持者、知名職業滑板選手Jake Hayes攜手，以其深受90年代街頭服飾、嘻哈和紐約文化的影響，結合個人風格量身打造服飾系列。全系列以休閒寬鬆的美式版型為主，利用仿舊水洗，將Jake最喜歡的Dickies工作褲改造成短版Dunk Pants。服裝也以世界地圖的圖案象徵滑板文化無國界的寓意，每件聯名單品上也都能找到Jake Hayes的親筆簽名刺繡，賦予聯名別具意義的收藏價值。

Dickies x Jake Hayes聯名滑板褲。（圖：Dickies提供）
Dickies x Jake Hayes聯名滑板褲。（圖：Dickies提供）

Dickies x Jake Hayes連帽上衣。（圖：Dickies提供）
Dickies x Jake Hayes連帽上衣。（圖：Dickies提供）

比利 日本

上一則

加州2男刮刮樂各中百萬 得主可能是亞裔

下一則

產品多、到貨快…拼多多跨境電商Temu擄獲美國消費者

延伸閱讀

「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她

「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她
分手40天 陳零九再爆噩耗：退出與前女友合創事業

分手40天 陳零九再爆噩耗：退出與前女友合創事業
黃曉明同框新歡玩滑板？ 網喊承認吧

黃曉明同框新歡玩滑板？ 網喊承認吧
安保為由…湖北民眾想送禮物給馬英九都被拒

安保為由…湖北民眾想送禮物給馬英九都被拒

熱門新聞

日本作家牧野知弘認為日本貧富差距大，白天上班日都有許多人出遊玩耍。圖為日本大阪黑門市場。(Getty Images)

日本貧富差距大 許多年輕人「躺著賺」不用工作

2023-04-06 20:34
澳洲女子擁有「2個陰道」。（取材自推特）

網紅自豪靠「2個陰道」大賺錢：1個工作用、1個玩樂用

2023-04-08 23:17
專家警告接到陌生來電時別先開口。（路透）

接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音

2023-04-06 04:15
日本廠商推出「攜帶式微波爐」一度被網友以為是愚人節玩笑。(取材自推特)

日推「攜帶式微波爐」被當愚人節玩笑 大逆轉掀搶購熱

2023-04-06 02:15
法國美女部長席亞帕登上法語版「花花公子」封面。(取材自推特)

不顧馬克宏改革遇抗爭 法美女部長登「花花公子」封面

2023-04-03 02:10
加州服務型機器人製造商Bear Robotics在2021年推出機器人Servi，正在餐廳服務。（取自臉書官網）

能帶位、上菜、洗盤…密西根華人麵店 引進「機器人服務生」

2023-04-07 00:15

超人氣

更多 >
李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」

李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」
史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了

史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了
跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉

跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉
免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案

免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案
父親外遇被寫成學測作文佳作掀熱議 網：句句都是證據

父親外遇被寫成學測作文佳作掀熱議 網：句句都是證據